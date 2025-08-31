Ultima ora
Tot mai mulți nefumători fac cancer pulmonar: o amenințare ignorată a epocii poluării. Ce spun oamenii de știință
31 aug. 2025 | 20:19
de Andreea Bișinicu

Româncă din Londra, victima hoților în doar 15 minute: „Mi-au spart mașina cât eram la bancă”. Ce răspuns a primit din partea poliției

Social
Româncă din Londra, victima hoților în doar 15 minute: „Mi-au spart mașina cât eram la bancă”. Ce răspuns a primit din partea poliției
Unei românce i-au spart mașina pe o stradă populată din Londra, în miezul zilei
Cuprins
  1. Incidentul neplăcut trăit de o româncă stabilită în Anglia
  2. Poliția britanică, un răspuns care lasă de dorit
  3. Fenomen tot mai răspândit în orașele mari
  4. Lecții de învățat și apel la vigilență

O româncă stabilită de mai mulți ani în Londra a trecut recent printr-o experiență extrem de neplăcută, după ce mașina sa a fost spartă chiar în plină zi, în timp ce se afla la bancă.

Incidentul neplăcut trăit de o româncă stabilită în Anglia

Femeia povestește că nu a lipsit mai mult de 15 minute, însă atât le-a fost de ajuns hoților pentru a forța geamul autoturismului și a provoca pagube materiale.

Din fericire, în interiorul mașinii nu se aflau bunuri de valoare. Hoții au plecat cu mâna goală, însă paguba nu a fost deloc mică: geamul spart a trebuit înlocuit, ceea ce i-a adus româncei o cheltuială nedorită și o mare bătaie de cap.

Poliția britanică, un răspuns care lasă de dorit

Imediat după incident, femeia a sunat la poliție pentru a raporta cazul. Răspunsul primit a fost însă unul dezamăgitor: i s-a comunicat că va primi actele oficiale legate de caz abia după 48 de ore. Practic, până la acel moment, autoritățile nu puteau face mare lucru.

Mai mult, deși incidentul s-a produs chiar în fața unui magazin, românca nu a reușit să obțină imaginile camerelor de supraveghere.

Motivul a fost lipsa managerilor buticului, singurii care aveau acces la înregistrări. Această întârziere ar putea afecta considerabil șansele ca autorii să fie identificați și trași la răspundere.

Fenomen tot mai răspândit în orașele mari

Cazul româncei nu este unul izolat. Ea mărturisește că, de când locuiește în Anglia, a mai auzit de multe situații similare și că astfel de incidente nu mai reprezintă o raritate. Spargerile de mașini sunt o problemă frecventă în marile orașe britanice, unde hoții acționează rapid și de multe ori fără să fie prinși.

De altfel, statisticile arată că astfel de infracțiuni sunt adesea tratate cu prioritate scăzută de autorități, în special atunci când nu există victime și prejudiciul este considerat „minor”.

Pentru proprietarii de mașini, asta înseamnă zile întregi de stres și cheltuieli suplimentare pentru reparații, chiar dacă bunurile personale nu au fost furate.

Lecții de învățat și apel la vigilență

Experiența trăită de româncă este un nou semnal de alarmă pentru comunitatea de imigranți din Marea Britanie. Chiar și în zonele aglomerate, unde oamenii cred că sunt mai în siguranță datorită camerelor de supraveghere, hoții găsesc momente prielnice pentru a acționa.

Specialiștii recomandă ca obiectele, chiar și cele aparent neimportante, să nu fie lăsate la vedere în interiorul mașinii, pentru că atrag atenția infractorilor. De asemenea, asigurările auto complete și parcarea în zone supravegheate sau bine luminate pot face diferența în cazul unor astfel de situații.

Pentru românca din Londra, episodul rămâne unul amar: în mai puțin de un sfert de oră a devenit victima unei spargeri, iar acum se confruntă nu doar cu reparațiile mașinii, ci și cu frustrarea generată de răspunsul întârziat al autorităților.

Cazul ei reflectă realitatea unei probleme tot mai des întâlnite și pune în discuție eficiența măsurilor de siguranță în marile orașe europene.

Furtună puternică pe litoralul românesc: rafale de peste 70 km/h în Mamaia și Constanța
Recomandări
Primark intră în forță pe piața de home & deco și se pregătește să concureze cu Ikea. Deschide un magazin uriaș cu mobilier și decorațiuni
Primark intră în forță pe piața de home & deco și se pregătește să concureze cu Ikea. Deschide un magazin uriaș cu mobilier și decorațiuni
Cum scapi de mucegai și mirosul de umezeală din casă cu bicarbonat de sodiu
Cum scapi de mucegai și mirosul de umezeală din casă cu bicarbonat de sodiu
Interpolul caută indicii despre o femeie găsită fără viață în Ibiza. Se suspectează că este din România, iar moartea ei este una învăluită în mister
Interpolul caută indicii despre o femeie găsită fără viață în Ibiza. Se suspectează că este din România, iar moartea ei este una învăluită în mister
Cum îți cureți corect și eficient ecranul TV sau monitorul de calculator fără să-l strici
Cum îți cureți corect și eficient ecranul TV sau monitorul de calculator fără să-l strici
Trump cere Facebook, Google, Amazon și altor giganți tech să nu respecte noile reguli digitale ale Uniunii Europene, invocând libertatea de exprimare
Trump cere Facebook, Google, Amazon și altor giganți tech să nu respecte noile reguli digitale ale Uniunii Europene, invocând libertatea de exprimare
Cât e sporul de metrou acordat tuturor angajaților Metrorex, inclusiv celor din birouri. Ce sumă încasează lunar pe lângă salariu
Cât e sporul de metrou acordat tuturor angajaților Metrorex, inclusiv celor din birouri. Ce sumă încasează lunar pe lângă salariu
Veste bună pentru familia rămasă fără mașină în Grecia. Poliția are imaginile cu hoții
Veste bună pentru familia rămasă fără mașină în Grecia. Poliția are imaginile cu hoții
Accident cumplit în județul Cluj: un autocar cu peste 20 de persoane s-a răsturnat pe șosea. S-a activat Planul Roșu
Accident cumplit în județul Cluj: un autocar cu peste 20 de persoane s-a răsturnat pe șosea. S-a activat Planul Roșu
Revista presei
Adevarul
5 funcții din Waze pe care șoferii le ignoră, dar care pot face diferența
Playsport.ro
OFICIAL | Jose Mourinho s-a despărțit de Fenerbahce! O nouă experiență nefericită pentru „The Special One”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscop zilnic 1 septembrie 2025. O zodie începe luna cu provocări majore pe plan financiar
Playtech Știri
Când se pune varza la murat în 2025 – zilele bune din calendarul popular
Playtech Știri
Cum îți dai seama că gemul de prune e fiert exact cât trebuie – testul linguriței
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!