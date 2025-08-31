Româncă din Londra, victima hoților în doar 15 minute: „Mi-au spart mașina cât eram la bancă”. Ce răspuns a primit din partea poliției

O româncă stabilită de mai mulți ani în Londra a trecut recent printr-o experiență extrem de neplăcută, după ce mașina sa a fost spartă chiar în plină zi, în timp ce se afla la bancă.

Incidentul neplăcut trăit de o româncă stabilită în Anglia

Femeia povestește că nu a lipsit mai mult de 15 minute, însă atât le-a fost de ajuns hoților pentru a forța geamul autoturismului și a provoca pagube materiale.

Din fericire, în interiorul mașinii nu se aflau bunuri de valoare. Hoții au plecat cu mâna goală, însă paguba nu a fost deloc mică: geamul spart a trebuit înlocuit, ceea ce i-a adus româncei o cheltuială nedorită și o mare bătaie de cap.

Poliția britanică, un răspuns care lasă de dorit

Imediat după incident, femeia a sunat la poliție pentru a raporta cazul. Răspunsul primit a fost însă unul dezamăgitor: i s-a comunicat că va primi actele oficiale legate de caz abia după 48 de ore. Practic, până la acel moment, autoritățile nu puteau face mare lucru.

Mai mult, deși incidentul s-a produs chiar în fața unui magazin, românca nu a reușit să obțină imaginile camerelor de supraveghere.

Motivul a fost lipsa managerilor buticului, singurii care aveau acces la înregistrări. Această întârziere ar putea afecta considerabil șansele ca autorii să fie identificați și trași la răspundere.

Fenomen tot mai răspândit în orașele mari

Cazul româncei nu este unul izolat. Ea mărturisește că, de când locuiește în Anglia, a mai auzit de multe situații similare și că astfel de incidente nu mai reprezintă o raritate. Spargerile de mașini sunt o problemă frecventă în marile orașe britanice, unde hoții acționează rapid și de multe ori fără să fie prinși.

De altfel, statisticile arată că astfel de infracțiuni sunt adesea tratate cu prioritate scăzută de autorități, în special atunci când nu există victime și prejudiciul este considerat „minor”.

Pentru proprietarii de mașini, asta înseamnă zile întregi de stres și cheltuieli suplimentare pentru reparații, chiar dacă bunurile personale nu au fost furate.

Lecții de învățat și apel la vigilență

Experiența trăită de româncă este un nou semnal de alarmă pentru comunitatea de imigranți din Marea Britanie. Chiar și în zonele aglomerate, unde oamenii cred că sunt mai în siguranță datorită camerelor de supraveghere, hoții găsesc momente prielnice pentru a acționa.

Specialiștii recomandă ca obiectele, chiar și cele aparent neimportante, să nu fie lăsate la vedere în interiorul mașinii, pentru că atrag atenția infractorilor. De asemenea, asigurările auto complete și parcarea în zone supravegheate sau bine luminate pot face diferența în cazul unor astfel de situații.

Pentru românca din Londra, episodul rămâne unul amar: în mai puțin de un sfert de oră a devenit victima unei spargeri, iar acum se confruntă nu doar cu reparațiile mașinii, ci și cu frustrarea generată de răspunsul întârziat al autorităților.

Cazul ei reflectă realitatea unei probleme tot mai des întâlnite și pune în discuție eficiența măsurilor de siguranță în marile orașe europene.