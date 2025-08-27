Rolls-Royce duce luxul la cote astronomice. Ce știm despre Spectre Inspired by Primavera, linia care redefinește eleganța la mașini

Ultima ora
Studiu Harvard: Care este cel mai mare regret al femeilor la vârsta a treia, conform oamenilor de știință
27 aug. 2025 | 13:34
de Iulia Kelt

Spectre Inspired by Primavera (interior) / Foto: Rolls-Royce Press Club

Rolls-Royce își extinde linia Spectre EV cu o serie specială inspirată de primăvară, numită Spectre Inspired by Primavera, disponibilă pentru comandă până la finalul anului 2025, pentru livrări în primăvara lui 2026.

Proiectul reunește trei versiuni diferite, fiecare cu detalii bespoke menite să transmită senzația sezonului: delicatețe, vitalitate și optimism, informează publicația AutoBlog.

Detalii artistice și meșteșug de înaltă clasă

Fiecare exemplar al seriei Primavera este decorat cu motive de floare de cireș, aplicate atât pe exterior, cât și pe interior.

Exteriorul prezintă o linie de caroserie pictată manual, ce imită o ramură înflorită, iar jantele de 23 inch sunt proiectate să semene cu flori în plină floare.

În interior, florile de cireș sunt brodate pe tetieră și gravate cu laser pe bordul Blackwood și consola centrală, proces care a avut nevoie de 37 de densități laser diferite și o procedură specială de șlefuire a lemnului.

Elementul central al luxului vizual este Starlight Headliner, care reproduce triunghiul de primăvară format din constelațiile Boötes, Leo și Virgo cu 4.796 de luminițe plasate manual, completate de alte 5.500 de puncte de lumină pe bord.

Rolls-Royce

Rolls-Royce Spectre Inspired by Primavera (interior) / Foto: Rolls-Royce Press Club

Trei teme cromatice și multiple combinații interioare, totul de la Rolls-Royce

Pe lângă detaliile comune tuturor mașinilor, Rolls-Royce oferă trei teme cromatice coordonate:

  • Evanescent combină vopseaua Crystal peste Arctic White cu linia coach Turchese, jante pinstriped și etriere colorate, iar interiorul include piele Grace White cu accente Chartreuse.
  • Reverie prezintă exterior Duck Egg Blue cu detalii Forge Yellow și interior din piele două tonuri Grace White/Charles Blue cu accente Forge Yellow.
  • Blossom se remarcă prin vopseaua Velvet Orchid Metallic, detalii Forge Yellow și interior din piele Grace White cu accente Peony Pink și accente Forge Yellow.

Fiecare variantă păstrează, practic, tradiția Rolls-Royce de personalizare și atenție la detalii, transpunând luxul și exclusivitatea în era mobilității electrice.

Combinația de artă manuală, iluminare sofisticată și materiale premium creează o experiență unică, redefinind standardele pentru coupé-ul electric de lux.

Prin Spectre Inspired by Primavera, Rolls-Royce demonstrează că luxul și tehnologia electrică pot coexista armonios, transformând fiecare călătorie într-o experiență estetică și senzorială de primăvară, de la primele raze de soare până la bordul iluminat de aproape 10.000 de puncte de lumină.

Spectre Inspired by Primavera exterior

Spectre Inspired by Primavera (exterior) / Foto: Rolls-Royce Press Club

