Roiul de drone ucrainiene ar putea schimba soarta războiului cu Rusia. Folosesc inteligență artificială și iau decizii singure

Pe câmpurile de luptă din estul Ucrainei, realitatea a ajuns să semene tot mai mult cu scenariile science-fiction. Armata ucraineană folosește deja roiuri de drone capabile să se coordoneze între ele, bazându-se pe algoritmi de inteligență artificială pentru a lua decizii autonome. În timp ce alte state testează la nivel experimental aceste tehnologii, Ucraina le aplică direct în confruntările cu Rusia.

Analiștii militari consideră că aceasta este una dintre primele utilizări consistente ale unui „roi” de drone, în care mai multe UAV-uri comunică în timp real, își împart sarcinile și stabilesc singure momentul optim al atacului. Dincolo de eficiență, această abordare ridică însă întrebări etice majore legate de gradul de autonomie al armelor.

Cum funcționează roiurile de drone ucrainiene

Tehnologia folosită de Kiev a fost dezvoltată de startup-ul local Swarmer. Software-ul creat de inginerii ucraineni permite dronelor să colaboreze: una cartografiază terenul, altele identifică ținte sau decid cine lansează muniția. În cazul în care o dronă este doborâtă sau rămâne fără baterie, celelalte își redistribuie sarcinile automat.

Un operator uman setează doar zona de acțiune, restul fiind gestionat de algoritmii de inteligență artificială. Rezultatul este o reducere semnificativă a personalului necesar. Dacă înainte era nevoie de aproape trei ori mai mulți oameni pentru control, acum trei persoane pot coordona un grup de drone care își stabilesc singure strategia. Într-un război în care Ucraina se confruntă cu un adversar numeric superior, această eficiență devine un atu esențial.

Între inovație militară și dileme etice

Deși ceea ce vedem acum nu reprezintă un roi complet autonom format din sute de unități, chiar și grupurile de 3-8 drone capabile să ia decizii independente marchează un salt tehnologic important. Swarmer testează deja sisteme care ar putea controla până la 100 de UAV-uri simultan, iar susținerea financiară din partea investitorilor americani accelerează dezvoltarea.

Această evoluție pune pe masă întrebări critice: cine decide, în cele din urmă, când se trage? Oficial, decizia finală rămâne la om, dar ritmul rapid al progresului ridică incertitudini. ONU și alte organizații internaționale cer reglementări stricte privind armele autonome letale, tocmai pentru a evita situațiile în care deciziile de viață și de moarte ar putea fi luate exclusiv de algoritmi.

O cursă globală cu mize uriașe

Ucraina nu este singura care dezvoltă astfel de tehnologii. SUA, China, Rusia, Franța și Coreea de Sud investesc masiv în roiuri de drone, considerându-le cheia viitoarelor conflicte. Totuși, Kievul a devenit primul stat care a transformat acest concept într-un instrument uzual pe front, demonstrând potențialul real al tehnologiei.

În paralel, dificultăți precum menținerea unei rețele stabile între drone sau costurile ridicate rămân provocări serioase. Ucraina consumă sute de mii de UAV-uri anual, iar integrarea IA complică și mai mult producția și logistica. Totuși, pentru o armată aflată sub presiune constantă, roiurile autonome pot fi exact resursa strategică care să echilibreze balanța în fața Rusiei.