18 aug. 2025 | 11:44
de Ozana Mazilu

TEHNOLOGIE
Robotul umanoid Figure 02 a demonstrat că poate împături rufe: Cât de aproape suntem de viitorul gospodăriilor automatizate VIDEO
Concurența și viitorul roboților casnici

Visul ca roboții umanoizi să preia sarcinile casnice pare din ce în ce mai aproape de realitate. Într-un nou demo prezentat de compania Figure, modelul Figure 02 a arătat că poate împături prosoape cu o viteză constantă și cu o precizie remarcabilă. Performanța nu este doar o demonstrație de inginerie, ci și un pas important în direcția transformării inteligenței artificiale și a roboticii în ajutoare reale pentru viața de zi cu zi.

Jurnalistul Jesse Orrall de la CNET a testat această capacitate într-un mod inedit: și-a cronometrat propriile abilități de a împături prosoape și le-a comparat cu viteza robotului Figure 02. Rezultatele arată că, deși oamenii sunt încă mai rapizi în anumite privințe, roboții recuperează teren într-un ritm uimitor.

Cum funcționează demonstrația Figure 02

În demo-ul publicat de companie, Figure 02 a împăturit șase prosoape, având nevoie de aproximativ 22 de secunde pentru fiecare. Chiar dacă pare mult față de viteza unui om obișnuit, contextul tehnologic face diferența. Este vorba despre un robot care recunoaște obiectele, își ajustează mișcările și execută sarcina fără ajutor extern.

Orrall a încercat să reproducă condițiile experimentului, organizând un setup asemănător cu cel al robotului. Deși a reușit să termine mai repede, competiția a arătat că Figure 02 nu mai este un simplu prototip spectaculos, ci un sistem capabil să execute sarcini casnice cu o eficiență comparabilă cu cea umană.

Mai mult decât atât, CEO-ul companiei Figure, Brett Adcock, a publicat anterior un alt video în care robotul nu doar împăturea rufe, ci și se apleca pentru a încărca haine într-o mașină de spălat. Această funcționalitate extinsă sugerează că viitoarele generații ar putea să îndeplinească toate etapele unei sesiuni de spălat, de la sortare până la uscător.

Figure nu este singura companie care explorează această nișă. Firma 1X, prin modelul său Neo, a arătat deja un robot umanoid capabil să transporte coșuri de rufe și să încarce o mașină de spălat. Aceste experimente arată că domeniul se mișcă rapid și că există o competiție intensă pentru a dezvolta primul robot cu adevărat util în gospodărie.

Astfel de roboți nu vor fi doar o demonstrație de putere tehnologică. Dacă ajung pe piață la un cost accesibil, ar putea transforma radical modul în care familiile gestionează treburile zilnice. De la plierea rufelor până la curățenie, pregătirea mesei sau îngrijirea vârstnicilor, potențialul humanoizilor casnici este uriaș.

În același timp, discuția nu se limitează la performanță și costuri. Apar inevitabil și întrebări etice și sociale: cum se vor schimba rolurile în familie odată ce roboții pot prelua mare parte din sarcini? Ce se va întâmpla cu locurile de muncă pentru persoanele care lucrează în domeniul serviciilor domestice?

Cât de aproape suntem de roboți care chiar ne fac treaba

Deși demonstrația Figure 02 este impresionantă, specialiștii atrag atenția că mai este drum lung până la o integrare completă în viața de zi cu zi. În prezent, robotul execută sarcini în medii controlate, unde obiectele sunt așezate clar și repetitiv. Realitatea unei gospodării este însă mult mai imprevizibilă: prosoape aruncate la întâmplare, coșuri de rufe aglomerate, spații înguste sau obstacole neașteptate.

Totuși, viteza progresului este remarcabilă. În urmă cu câțiva ani, ideea ca un robot să poată recunoaște și împături corect un prosop părea fantezie pură. Astăzi, avem prototipuri funcționale care, chiar dacă nu sunt perfecte, demonstrează că viitorul e mai aproape decât ne imaginam.

În plus, simpla comparație dintre un om și un robot, așa cum a făcut Orrall, evidențiază potențialul uriaș al tehnologiei. Chiar dacă încă nu îți vei putea lăsa toată spălătoria pe mâna unui robot, faptul că Figure 02 poate concura cu un om la o sarcină atât de „umană” este o dovadă că epoca roboților casnici se apropie cu pași repezi.

