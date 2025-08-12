Roboții umanoizi își depășesc limitele: de la dans și gătit, la operații chirurgicale și interpretări la pian

La Beijing, în cadrul World Robot Conference 2025, peste 200 de companii din întreaga lume au prezentat cele mai noi creații din domeniul roboticii umanoidale. Evenimentul a adus în prim-plan conceptul de „inteligență întrupată” – sisteme AI integrate în corpuri mecanice, capabile să execute sarcini complexe care imită abilitățile umane. De la roboți care dansează sincronizat, până la cei care pot asista la operații chirurgicale sau interpreta piese complexe la pian, prezentările au demonstrat cât de repede se estompează granița dintre ficțiune și realitate.

Industria roboticii intră într-o nouă etapă, în care performanța fizică este îmbinată cu capacitatea de a învăța și de a interacționa în timp real cu mediul.

De la divertisment la viața de zi cu zi

Printre cele mai populare atracții ale conferinței s-au numărat roboții care dansează, se sincronizează perfect pe ritmul muzicii și pot executa mișcări complexe fără erori vizibile. Aceștia folosesc sisteme avansate de echilibru și recunoaștere a mediului, similare celor din robotică industrială, adaptate însă pentru coordonare fină și fluiditate în mișcare.

Alți roboți au demonstrat abilități casnice surprinzătoare: să facă patul, să aranjeze obiecte, să servească mâncarea sau să gătească rețete simple. Acest tip de aplicații este gândit pentru a ajuta persoanele în vârstă, pacienții cu mobilitate redusă sau familiile care caută un sprijin suplimentar în gospodărie.

Funcțiile de recunoaștere vocală și învățare adaptivă le permit acestor roboți să răspundă la comenzi naturale, fără a fi nevoie de programare manuală. În timp, sistemele lor devin mai eficiente, învățând din interacțiunile zilnice cu utilizatorii.

Roboți în domeniul medical și artistic

Domeniul medical a atras atenția cu modele de roboți capabili să asiste chirurgii în proceduri complexe, unde precizia milimetrică este vitală. Acești roboți umanoizi nu se limitează la mișcări repetitive, ci pot reacționa la schimbările din timpul unei operații, ajustându-și acțiunile în funcție de datele primite în timp real.

Pe scena artistică, un alt set de modele a impresionat prin interpretarea la pian. Folosind un sistem de senzori tactili și algoritmi de recunoaștere muzicală, acești roboți pot reproduce piese clasice cu o acuratețe tehnică impecabilă, iar unele prototipuri chiar improvizează, adaptând tempo-ul și dinamica interpretării în funcție de public.

Această versatilitate – de a trece de la activități practice, precum gătitul, la sarcini creative sau critice, cum este chirurgia – evidențiază potențialul enorm al „inteligenței întrupate” în multiple domenii.

Conceptul de „inteligență întrupată” presupune ca inteligența artificială să fie direct integrată într-un corp fizic, cu capacități senzoriale și motorii, permițând interacțiuni naturale cu mediul. Spre deosebire de AI-ul tradițional, limitat la medii virtuale, aceste sisteme învață prin experiență fizică – ridicând obiecte, evitând obstacole, adaptându-și postura.

Progresele tehnologice recente au fost posibile datorită îmbunătățirii materialelor ușoare, motoarelor de mare precizie și algoritmilor de învățare automată capabili să proceseze date senzoriale complexe. Marii producători din China, Japonia, Statele Unite și Europa investesc masiv în această direcție, iar competiția accelerează ritmul inovației.

În viitorul apropiat, este de așteptat ca roboții umanoizi să treacă din zona de demonstrații spectaculoase în aplicații comerciale și rezidențiale pe scară largă. Cu prețuri în scădere și funcționalități tot mai avansate, aceștia ar putea deveni la fel de obișnuiți în gospodării precum electrocasnicele inteligente de astăzi.

World Robot Conference 2025 nu a fost doar o expoziție de tehnologie, ci și o demonstrație clară că epoca roboților versatili, capabili să intervină în viața de zi cu zi, a început deja. Iar odată cu avansul „inteligenței întrupate”, diferența dintre ceea ce pot face oamenii și ceea ce pot face mașinile se micșorează vizibil, deschizând atât oportunități uriașe, cât și noi provocări etice și sociale.