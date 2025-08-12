Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
12 aug. 2025 | 09:37
de Ozana Mazilu

Roboții umanoizi își depășesc limitele: de la dans și gătit, la operații chirurgicale și interpretări la pian

TEHNOLOGIE
Roboții umanoizi își depășesc limitele: de la dans și gătit, la operații chirurgicale și interpretări la pian
Inteligența întrupată, următorul pas în evoluția AI

La Beijing, în cadrul World Robot Conference 2025, peste 200 de companii din întreaga lume au prezentat cele mai noi creații din domeniul roboticii umanoidale. Evenimentul a adus în prim-plan conceptul de „inteligență întrupată” – sisteme AI integrate în corpuri mecanice, capabile să execute sarcini complexe care imită abilitățile umane. De la roboți care dansează sincronizat, până la cei care pot asista la operații chirurgicale sau interpreta piese complexe la pian, prezentările au demonstrat cât de repede se estompează granița dintre ficțiune și realitate.

Industria roboticii intră într-o nouă etapă, în care performanța fizică este îmbinată cu capacitatea de a învăța și de a interacționa în timp real cu mediul.

De la divertisment la viața de zi cu zi

Printre cele mai populare atracții ale conferinței s-au numărat roboții care dansează, se sincronizează perfect pe ritmul muzicii și pot executa mișcări complexe fără erori vizibile. Aceștia folosesc sisteme avansate de echilibru și recunoaștere a mediului, similare celor din robotică industrială, adaptate însă pentru coordonare fină și fluiditate în mișcare.

Vezi și:
Tatăl ChatGPT, convins că „Generația Z este cea mai norocoasă din istorie”, în ciuda temerilor generalizate legate de inteligența artificială
Controverse după lansarea GPT-5: OpenAI promite îmbunătățiri rapide în urma reacțiilor negative. Cum i-a nemulțumit AI-ul pe utilizatori?

Alți roboți au demonstrat abilități casnice surprinzătoare: să facă patul, să aranjeze obiecte, să servească mâncarea sau să gătească rețete simple. Acest tip de aplicații este gândit pentru a ajuta persoanele în vârstă, pacienții cu mobilitate redusă sau familiile care caută un sprijin suplimentar în gospodărie.

Funcțiile de recunoaștere vocală și învățare adaptivă le permit acestor roboți să răspundă la comenzi naturale, fără a fi nevoie de programare manuală. În timp, sistemele lor devin mai eficiente, învățând din interacțiunile zilnice cu utilizatorii.

Roboți în domeniul medical și artistic

Domeniul medical a atras atenția cu modele de roboți capabili să asiste chirurgii în proceduri complexe, unde precizia milimetrică este vitală. Acești roboți umanoizi nu se limitează la mișcări repetitive, ci pot reacționa la schimbările din timpul unei operații, ajustându-și acțiunile în funcție de datele primite în timp real.

Pe scena artistică, un alt set de modele a impresionat prin interpretarea la pian. Folosind un sistem de senzori tactili și algoritmi de recunoaștere muzicală, acești roboți pot reproduce piese clasice cu o acuratețe tehnică impecabilă, iar unele prototipuri chiar improvizează, adaptând tempo-ul și dinamica interpretării în funcție de public.

Această versatilitate – de a trece de la activități practice, precum gătitul, la sarcini creative sau critice, cum este chirurgia – evidențiază potențialul enorm al „inteligenței întrupate” în multiple domenii.

Conceptul de „inteligență întrupată” presupune ca inteligența artificială să fie direct integrată într-un corp fizic, cu capacități senzoriale și motorii, permițând interacțiuni naturale cu mediul. Spre deosebire de AI-ul tradițional, limitat la medii virtuale, aceste sisteme învață prin experiență fizică – ridicând obiecte, evitând obstacole, adaptându-și postura.

Progresele tehnologice recente au fost posibile datorită îmbunătățirii materialelor ușoare, motoarelor de mare precizie și algoritmilor de învățare automată capabili să proceseze date senzoriale complexe. Marii producători din China, Japonia, Statele Unite și Europa investesc masiv în această direcție, iar competiția accelerează ritmul inovației.

În viitorul apropiat, este de așteptat ca roboții umanoizi să treacă din zona de demonstrații spectaculoase în aplicații comerciale și rezidențiale pe scară largă. Cu prețuri în scădere și funcționalități tot mai avansate, aceștia ar putea deveni la fel de obișnuiți în gospodării precum electrocasnicele inteligente de astăzi.

World Robot Conference 2025 nu a fost doar o expoziție de tehnologie, ci și o demonstrație clară că epoca roboților versatili, capabili să intervină în viața de zi cu zi, a început deja. Iar odată cu avansul „inteligenței întrupate”, diferența dintre ceea ce pot face oamenii și ceea ce pot face mașinile se micșorează vizibil, deschizând atât oportunități uriașe, cât și noi provocări etice și sociale.

Octombrie aduce primele ninsori în România. Care sunt orașele vizate de vortexul polar, potrivit meteorologilor de la Accuweather
Recomandări
Cum să transformi un sâmbure de cireș într-un pom fructifer. Pași simpli și eficienți
Cum să transformi un sâmbure de cireș într-un pom fructifer. Pași simpli și eficienți
Românii pot călători fără viză în Vietnam timp de 45 de zile. Lista completă a țărilor și condițiile aplicate
Românii pot călători fără viză în Vietnam timp de 45 de zile. Lista completă a țărilor și condițiile aplicate
ChatGPT – poarta hackerilor către datele tale personale. De ce să nu te autentifici cu contul de Google
ChatGPT – poarta hackerilor către datele tale personale. De ce să nu te autentifici cu contul de Google
Mașina de 3 tone ce pare să fie o alternativă la Rolls Royce vine din China. Cu ce se laudă noul Zeekr
Mașina de 3 tone ce pare să fie o alternativă la Rolls Royce vine din China. Cu ce se laudă noul Zeekr
Cât costă un șezlong în Croația în august 2025. Turiștii români, uimiți de prețuri
Cât costă un șezlong în Croația în august 2025. Turiștii români, uimiți de prețuri
Programul Rabla se relansează cu provocări majore. Finanțare redusă și noi priorități ecologice
Programul Rabla se relansează cu provocări majore. Finanțare redusă și noi priorități ecologice
Descoperire revoluționară: Cum funcționează noile celule de combustibil cu hidrogen la temperaturi mult mai scăzute și cum pot ajuta omenirea în viitor
Descoperire revoluționară: Cum funcționează noile celule de combustibil cu hidrogen la temperaturi mult mai scăzute și cum pot ajuta omenirea în viitor
Mai multe extensii malițioase din Firefox au furat peste un milion de dolari din portofele crypto. Cum faci să nu ți se întâmple și ție?
Mai multe extensii malițioase din Firefox au furat peste un milion de dolari din portofele crypto. Cum faci să nu ți se întâmple și ție?
Revista presei
Adevarul
Summit-ul din Alaska. Ultima șansă pentru Ucraina? Analist: „Negocierile s-au purtat deja”
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Castraveți picanți în ketchup, perfecți pentru iarnă. Aroma lor te va cuceri din prima
Playtech Știri
Horoscop marți, 12 august 2025. Zi norocoasă pentru trei zodii, momentul marilor revelații
Playtech Știri
Primul mesaj transmis de mama celor trei copii care și-au pierdut viața în accidentul din Spania. Cuvintele ei au ajuns la un număr impresionant de oameni: „Sunteți comoara vieții mele, nu pot să îmi iau adio”
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William