09 oct. 2025 | 11:12
RO-Alert de inundații în județul Constanța. Locuitorii sunt sfătuiți să se pregătească pentru evacuare

ACTUALITATE
RO-Alert de inundații în județul Constanța. Locuitorii sunt sfătuiți să se pregătească pentru evacuare
Imagine arhivă. Foto: Facebook/ DSU

Un nou mesaj RO-Alert a fost emis joi dimineață pentru patru localități din județul Constanța – Mihail Kogălniceanu, Vulturu, Saraiu și Grădina – din cauza ploii torențiale și a riscului crescut de inundații.

Autoritățile le-au recomandat locuitorilor să se adăpostească imediat, să oprească alimentarea cu energie electrică și gaze naturale și să fie pregătiți pentru o posibilă evacuare.

Misiuni de salvare și evacuări preventive

Pompierii au acționat neîntrerupt în ultimele 24 de ore, atât în timpul avertizărilor cod roșu de ploi, cât și după expirarea acestora. În total, nouă persoane au fost salvate, iar echipele de intervenție au avut 73 de misiuni pentru evacuarea apei din locuințe, curți, subsoluri și pentru îndepărtarea copacilor căzuți.

Într-un caz grav, două autoturisme au fost luate de viitură, însă salvatorii au reușit să intervină la timp, punând în siguranță trei persoane.

În județul Constanța, dar și în mai multe zone din Moldova și Muntenia, este în vigoare un cod galben de vânt puternic, cu rafale ce pot atinge 50–70 km/h.

Bilanțul IGSU: 110 localități afectate în 22 de județe

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în ultimele 48 de ore, 110 localități din 22 de județe au fost afectate de ploile abundente.

În localitățile Siliștea și Sinoe din județul Constanța, nouă persoane evacuate preventiv rămân găzduite la rude. Circulația rutieră este închisă pe DN 2A și se desfășoară cu dificultate pe DJ 222A, în județul Tulcea.

Totodată, activitatea în porturile din Constanța a fost reluată, iar alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în toate zonele afectate.

În ultimele două zile, forțele de intervenție au acționat pentru evacuarea apei din 86 de imobile inundate (inclusiv 59 de case și 10 demisoluri de blocuri), 189 de curți și opt străzi. De asemenea, au fost îndepărtați 129 de copaci și doi stâlpi de electricitate, fiind raportate 71 de autovehicule avariate.

„Echipajele de intervenție sunt pregătite în permanență să gestioneze rapid orice situație de urgență provocată de fenomenele meteo extreme. Recomandăm populației să urmărească sursele oficiale de informare și să respecte indicațiile autorităților”, a transmis IGSU într-un comunicat.

