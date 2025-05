Rivalul dm vine în România: Cea mai mare rețea de drogherii din Austria deschide primul magazin. Când și unde își așteaptă clienții

Piața drogheriilor din România se pregătește pentru o schimbare majoră: BIPA, cea mai mare rețea de magazine de tip drogherie din Austria, intră oficial pe piața locală. Confirmarea vine chiar din partea grupului german REWE, care deține și binecunoscutele magazine PENNY, deja prezente în România de peste două decenii.

Un nou lanț de magazine de tip drogherie

Potrivit anunțului oficial, primul magazin BIPA din România va fi inaugurat în 2026, marcând o nouă etapă în strategia de expansiune internațională a grupului. Această mișcare vine în contextul succesului înregistrat de BIPA în Austria și Croația, unde brandul s-a consolidat drept lider de piață în segmentul său.

„Ca urmare a dezvoltării cu succes a BIPA în Austria și Croația, dar și a PENNY România în ultimii ani, brandul BIPA se extinde pe piața românească”, se arată în comunicatul transmis de REWE, potrivit profit.ro.

Începând cu 1 iunie 2025, Martin Gaber va prelua funcția de Managing Director BIPA România. Originar din Mödling, în Austria Inferioară, Gaber are o carieră impresionantă în retail, acumulând experiență în cadrul REWE International AG, dar și în companii precum Marionnaud Austria și Thomas Philipps Handels GmbH.

În prezent, BIPA operează peste 500 de magazine în Austria și are în portofoliu aproximativ 15.000 de produse, multe dintre acestea sub branduri proprii precum BI CARE, BI LIFE, LOOK BY BIPA, BABYWELL și bi good. În fiecare an, peste 3 milioane de clienți aleg BIPA, iar compania are aproximativ 4.400 de angajați la nivel global.

Concurență directă pentru lanțul dm drogerie markt

În Croația, unde a pătruns în 2007, rețeaua a cunoscut o expansiune rapidă. Numărul magazinelor a crescut recent la 141, cu 123 de angajați noi doar în ultimii trei ani. Performanțele financiare au fost pe măsură: între 2021 și 2024, cifra de afaceri a crescut cu peste 72%, BIPA Croația devenind cea mai de succes divizie a REWE.

Intrarea BIPA în România promite să aducă o concurență serioasă pentru dm drogerie markt, liderul actual al segmentului. Deși dm este bine consolidat, cu 153 de magazine în România și investiții de peste 110 milioane de lei doar în ultimul an financiar, apariția unui jucător de calibrul BIPA va ridica standardele pieței.

Grupul REWE, activ pe piața locală prin magazinele PENNY încă din 2001, adaugă astfel un nou pilon în portofoliul său românesc, consolidându-și poziția în Europa Centrală și de Sud-Est. Cu o experiență de peste patru decenii în domeniul drogheriilor și o strategie clară de extindere internațională, BIPA vine cu promisiunea unei oferte diversificate, prețuri competitive și un accent puternic pe mărci proprii.

Rămâne de văzut care va fi orașul ales pentru deschiderea primului magazin, dar un lucru e sigur: consumatorii români vor avea o opțiune nouă și modernă pentru cumpărăturile de îngrijire personală, cosmetice și produse pentru casă. Iar pentru dm, concurența tocmai a devenit și mai serioasă.