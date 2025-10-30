„Risc de securitate pentru PSD”: reacția lui Cristian Tudor Popescu după numirea Oanei Gheorghiu

Numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier continuă să stârnească valuri pe scena politică. Gazetarul Cristian Tudor Popescu o descrie pe cofondatoarea ”Dăruiește Viață” drept ”un risc de securitate” – însă nu pentru România, ci pentru PSD, partid pe care îl acuză de decenii de practici corupte. Într-un mesaj publicat pe Facebook, jurnalistul laudă numirea făcută de președintele Nicușor Dan și vorbește despre miza reală a acestei mutări politice.

De ce spune CTP că Oana Gheorghiu e ”un risc de securitate” pentru PSD

Cristian Tudor Popescu apreciază că instalarea Oanei Gheorghiu în Guvern reprezintă un semnal politic puternic, parte dintr-o luptă amplă împotriva corupției.

Jurnalistul atacă vehement reacțiile politice la numirea ei, în special pe cele venite din zona social-democraților, și ironizează acuzațiile lansate de Sorin Grindeanu.

”Ceea ce eu am ridiculizat ca un scenariu grotesc – militarii americani au fost retrași din pricina riscului de securitate pentru SUA reprezentat de numirea domanei Gheorghiu – Grindeanu o dă ca știre, atât de nesimțit și nătărău este”, scrie CTP, amintind că PSD a fost, în opinia sa, sursa corupției sistemice în România. ”Doamna Gheorghiu e, într-adevăr, un risc de securitate, dar pentru PSD. Partidul care a înjectat corupția vreme de 35 de ani, în toate organele și țesuturile țării.”

Ce o diferențiază pe Oana Gheorghiu de lumea politică tradițională

CTP subliniază că noul vicepremier nu provine din sistem și reprezintă o amenințare pentru rețelele de influență din aparatul de stat, pe care le numește ”Frăția Șobolanilor”.

”Nu a fost în politică, nu a avut funcții în guvern sau în stat, a luptat toată viața ca simplu cetățean pentru realizarea unor acțiuni de enormă valoare socială și umană și a reușit mai eficient, cu costuri mai scăzute și mai repede decât orice guvern”, scrie jurnalistul pe pagina sa de Facebook.

El consideră că PSD și aliații săi vor căuta modalități de a o discredita, dar nu vor găsi vulnerabilități reale:

”Nu ai de unde s-o apuci ca s-o compromiți, cu toate că Frăția Șobolanilor va încerca cu disperare s-o agațe cu ceva.”

Ce spune jurnalistul despre corupția din România și miza luptei politice actuale

Într-un mesaj cu ton grav, Cristian Tudor Popescu afirmă că adevăratul inamic al României nu este o amenințare externă, ci corupția internă. El amintește tragedii și disfuncționalități sistemice – de la lipsa paturilor pentru mari arși, la accidente mortale și explozia blocului din Rahova – ca efecte directe ale corupției.

”Cu corupția este adevăratul război în care se află România… toți sunt victimele corupției. Indiferent cum au folosite politic aceste cuvinte, corupția ucide.”

Gazetarul concluzionează că lupta nu aparține doar noilor lideri politici, ci societății în ansamblu:

”Ceea ce vedem nu este lupta lui Bolojan, a lui Nicușor Dan, a Oanei Gheorghiu, este lupta noastră cu noi înșine.”

Numirea Oanei Gheorghiu pare, astfel, să fie mai mult decât un gest administrativ: pentru o parte a opiniei publice, ea marchează un test pentru reformarea statului și o confruntare directă cu sistemul de putere consolidat în ultimele decenii.