Ridley Scott critică dur cinematografia actuală: „Majoritatea filmelor de azi sunt un gunoi. Ne înecăm în mediocritate”

Regizorul britanic Ridley Scott, unul dintre cei mai influenți cineaști ai ultimelor decenii, a oferit o declarație tăioasă despre starea actuală a industriei de film. În cadrul unei discuții retrospective organizate la BFI Southbank Theatre din Londra, autorul capodoperelor Alien, Blade Runner, Gladiator și Black Hawk Down a afirmat fără rezerve că „majoritatea filmelor care se fac astăzi sunt gunoi”.

Afirmațiile sale au stârnit un val de reacții în mediul artistic internațional, mai ales că vin de la un regizor care, la 87 de ani, continuă să lucreze neobosit, pregătind deja scenariul pentru Gladiator 3.

Ridley Scott a participat la evenimentul din Londra pentru a discuta despre cariera sa impresionantă și despre modul în care cinematografia s-a schimbat de-a lungul timpului. Însă, între momentele de reflecție, regizorul a lansat o critică dură la adresa Hollywood-ului modern, acuzând pierderea valorii artistice în favoarea producțiilor de masă.

„Cantitatea de filme care se fac astăzi, la nivel global, este uriașă — milioane, nu mii. Și majoritatea sunt gunoi”, a spus Scott, făcând referire la abundența de producții care apar anual pe platformele de streaming și în cinematografe.

El a explicat că multe dintre aceste filme sunt salvate artificial prin efecte digitale, în lipsa unui scenariu solid:

„Multe filme de azi devin mai scumpe din cauza efectelor vizuale. Problema e că nu pornesc de la ceva bun pe hârtie. Totul începe de acolo — scrie-l bine, pe hârtie!”

Scott a făcut și o analiză aproximativă a calității producțiilor actuale: „Poate 80% dintre filme sunt slabe, 25% dintre celelalte sunt acceptabile, 10% sunt bune, iar doar 5% pot fi considerate cu adevărat grozave.”

Regizorul a continuat în același ton critic, spunând că publicul este sufocat de oferta uriașă de conținut, dar puțin relevant artistic:

„Ne înecăm în mediocritate. Este imposibil să mai găsești ceva care să te surprindă cu adevărat.”

„M-am apucat să-mi revăd propriile filme. Și, știi ceva? Chiar sunt bune”

Într-un moment de autoironie, Scott a mărturisit că, în fața avalanșei de producții moderne pe care le consideră slabe, a început să-și revadă propriile creații — descoperind că acestea „nu îmbătrânesc”.

„Ce fac eu — e un lucru teribil, dar am început să-mi revăd filmele, și știi ceva? Sunt chiar bune!”, a spus el râzând. „Am revăzut Black Hawk Down zilele trecute și m-am întrebat: Cum naiba am reușit să fac asta?”

Declarațiile regizorului au fost primite cu aplauze de publicul din sală, dar și cu comentarii amuzate online, unde mulți fani i-au dat dreptate, considerând că filmele sale clasice din anii ’80-2000 rămân superioare multor producții actuale.

Scott a subliniat că, deși se declară dezamăgit de direcția în care merge industria, nu are de gând să se retragă. „Nu mă voi pensiona. Lucrez deja la scenariul pentru Gladiator 3”, a spus el, stârnind entuziasmul audienței.

Regizorul, cunoscut pentru stilul său perfecționist și disciplina aproape militară de pe platourile de filmare, a fost întrebat și ce sfat ar da tinerilor cineaști. Răspunsul său, la fel de direct ca tonul general al discuției, a fost:

„Fii neobosit. Nu asculta de nimeni. Și da, fii un nesuferit dacă trebuie.”

Ridley Scott, o voce singulară într-un Hollywood al uniformității

Declarațiile lui Ridley Scott vin într-un moment în care industria cinematografică se confruntă cu o criză de identitate. După pandemie, studiourile mari s-au orientat tot mai mult către francize, remake-uri și producții cu bugete uriașe, în timp ce filmele de autor au devenit din ce în ce mai rare în cinematografe.

Regizorul britanic, care a debutat în 1977 cu The Duellists și a revoluționat genul science-fiction cu Alien (1979) și Blade Runner (1982), a fost mereu un promotor al viziunii personale în film. Spre deosebire de multe dintre producțiile de studio actuale, filmele sale au fost caracterizate de o estetică distinctă, o atenție obsesivă la detalii și teme profunde despre umanitate și moralitate.

Critica lui Scott nu este singulară. Și alți regizori de renume, precum Martin Scorsese sau Francis Ford Coppola, au acuzat în ultimii ani declinul calității artistice la Hollywood, dominat de „spectacol vizual fără substanță”.

Cu toate acestea, Ridley Scott rămâne activ, vizionar și dornic să provoace — atât pe ecran, cât și în afara lui. Într-o industrie în care conformismul pare regula, regizorul britanic demonstrează că autenticitatea și curajul artistic încă pot exista, chiar și la aproape nouă decenii de viață.

„Poate, din când în când, apare un film bun, și e o ușurare să vezi că cineva acolo încă mai face cinema adevărat”, a spus el la final. „Dar până atunci, mă întorc la ale mele.”