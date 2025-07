Rian Johnson recunoaște că „Knives Out” i-a deviat atenția de la trilogia Star Wars

Rian Johnson, cunoscut pentru regia controversatului Star Wars: The Last Jedi (2017), a oferit recent o explicație pentru dispariția trilogiei Star Wars pe care trebuia să o dezvolte.

Într-un interviu acordat publicației Rolling Stone, cineastul american a declarat că, deși planurile au existat și au fost susținute inițial de Lucasfilm, proiectul nu a avansat din motive legate mai ales de programul său aglomerat, scrie AVClub.

„Am avut o colaborare excelentă cu Lucasfilm, și după The Last Jedi mi-au spus: ‘Hai să continuăm’. Iar eu am fost de acord.

Dar apoi a apărut Knives Out și, pur și simplu, am fost absorbit de acea serie”, a explicat Johnson. Potrivit acestuia, trilogia nu a fost abandonată oficial, însă „nu s-a întâmplat nimic concret cu ea”.

Regizorul nu exclude posibilitatea de a reveni într-o zi în universul galactic: „Dacă va exista oportunitatea, aș fi încântat să mă întorc în Star Wars.”

De la galaxii îndepărtate la crime domestice: prioritatea a devenit Benoit Blanc

Succesul neașteptat al Knives Out în 2019, urmat de continuarea Glass Onion și noile proiecte semnate cu Netflix, l-au plasat pe Johnson într-o poziție diferită față de perioada Star Wars. Acesta spune că se simte „destul de mulțumit” să creeze propriile povești, fără presiunea unei francize de miliarde.

Întrebat despre reacțiile negative pe care le-a generat The Last Jedi, Johnson a adoptat un ton relaxat, recunoscând că și el a făcut parte în trecut din ceea ce numește „Prequel Hate Central”, referindu-se la critica agresivă la adresa trilogiei-prequel.

„Lăsând la o parte zgomotul cultural, cred că tensiunile și dezbaterile sunt o parte sănătoasă din a fi fan Star Wars. E normal să ai opinii divergente.”

Trilogia pierdută rămâne o necunoscută

Anunțată în 2017, trilogia Star Wars semnată de Rian Johnson urma să exploreze noi colțuri ale galaxiei, separate de saga Skywalker.

Proiectul a fost văzut de fani ca o oportunitate de reîmprospătare a universului, dar lipsa unor informații concrete în ultimii ani a alimentat speculații privind anularea sa.

Între timp, Lucasfilm a reconfigurat planurile pentru viitorul francizei, axându-se pe producții precum The Mandalorian, Ahsoka și noile filme anunțate la Star Wars Celebration. În acest context, proiectul lui Johnson rămâne suspendat, dar nu complet exclus.