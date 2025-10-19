Rezerviștii nu prea s-au descurcat la exercițiile impuse de Ministerul Apărării. „Nu mai suntem să fugim în urma tancului”

Peste 2.000 de rezerviști din București și Ilfov s-au întors vineri în poligon, unii dintre ei după mai bine de 30 de ani de când au făcut armata. Au fost și probleme. Au fost cozi interminabile, iar unii rezerviști au primit adresa greșită, însă au ajuns într-un final unde erau așteptați.

Rezerviștii s-au descurcat cu greu la exercițiile MApN

A fost ultima zi a celui mai amplu exercițiu de mobilizare organizat în ultimii ani de Ministerul Apărării Naționale (MApN), menit să testeze capacitatea populației de a răspunde la chemarea la instrucție.

Exercițiul s-a desfășurat în poligonul Coada Izvorului, din județul Prahova, iar momentul culminant l-a reprezentat ședința de tragere cu pistoale mitralieră de calibru 7,62 mm.

Rezerviști trecuți de 50 de ani

Printre participanți s-au aflat oameni de toate vârstele, mulți trecuți de 50 de ani, care au retrăit pentru o zi atmosfera de cazarmă.

„De câtă vreme nu ați mai tras?”, i-a întrebat reporterul pe un rezervist.

„Din ’96-’97”, a venit răspunsul prompt.

Un alt rezervist a mărturisit: „Acum 20 și ceva de ani a fost ultima oară când am tras. Și eu m-am gândit prima dată – avem o vârstă, avem o slujbă, avem copii acasă – și nu înțelegeam. Practic, acum, dacă este un exercițiu în care se mai repetă niște instrucțiuni, trageri, sunt utile.”

Alt rezervist a completat cu o doză de realism: „Nu mai suntem să fugim în urma tancului, dar să stăm undeva într-un foișor, să tragem… Cred că suntem eficienți față de cei care sunt în urma noastră, care nu au făcut armata”.

Femeile rezerviste, la fel de implicate

Printre cei care au revenit în poligon s-a numărat și o fostă angajată a Ministerului Apărării, care a făcut față cu brio exercițiilor.

„În vremea când ați activat în minister ați mai trecut prin poligon, ați mai tras cu arma?”, a întrebat reporterul.

„Da”, a răspuns femeia zâmbind.

„Și credeți că ați rămas cu deprinderile de atunci sau trebuie să le redobândiți?”

„Ar fi interesant să mi le reamintesc”, a spus aceasta.

Peste 90% dintre rezerviști au răspuns prezent

Potrivit Ministerului Apărării, în cele patru zile de mobilizare peste 90% dintre rezerviștii din Capitală și Ilfov au răspuns prezent la convocare, mulți fiind chemați de pe o zi pe alta.

Colonelul Mihai Bășțescu, directorul exercițiului MOBEX B-IF-25, a explicat: Ne bazăm pe ei. Ceea ce remarcăm la ei, pe lângă moralul ridicat, este acest spirit cetățenesc”.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a fost prezent în poligon și a urmărit personal exercițiile de tragere și sesiunile de acordare a primului ajutor, desfășurate cu ajutorul unor manechine care reproduc în detaliu rănile din teatrele de operații.

„Armata română este o armată profesionistă care, în caz de Doamne ferește!, se bazează și pe o rezervă operațională. Acum, realitatea este că rezerva operațională este îmbătrânită. Media rezervei operaționale este la 48 de ani”, a declarat ministrul Moșteanu.

Tot rușii sunt de vină

Ministrul a fost întrebat și de incidentelșe apărute în timpul mobilizării, însă a găsit rapid o explicație. Rușii sunt de vină!

„Există propagandă rusă care împinge anumite narative şi care vor să denigreze Armata Română şi imaginea Armatei Române. Armata Română face exerciţii, cum vedeţi azi aici a fost făcut peste tot, oamenii sunt echipaţi, (…), oamenii sunt echipaţi, primesc bocanci, echipament şi tot ce trebuie”, a afirmat ministrul Moşteanu.