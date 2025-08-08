Revoluție în conectivitate: Hubble Network pregătește o rețea globală Bluetooth prin satelit

Tehnologia de conectivitate prin satelit face un pas uriaș odată cu anunțul companiei Hubble Network, care intenționează să creeze o rețea Bluetooth la scară planetară.

Startup-ul din Seattle, cunoscut pentru că a realizat prima conexiune Bluetooth direct cu un satelit în 2024, se pregătește să lanseze două noi sateliți de mari dimensiuni, în parteneriat cu Muon Space, pentru a-și extinde rețeaua la nivel global.

Bluetooth din spațiu: următorul pas în urmărirea globală a activelor

În cadrul unui upgrade major, Hubble va folosi tehnologie de ultimă generație pentru a monta pe noile sateliți „MuSat XL” un receptor avansat cu antene în fază, capabil să capteze semnale Bluetooth Low Energy (BLE) la o putere de 30 de ori mai mică decât standardul actual.

Acest lucru ar putea prelungi considerabil durata de viață a bateriilor pentru senzori și dispozitive de urmărire utilizate în logistică, infrastructură sau aplicații de securitate.

Sateliții MuSat XL, dezvoltați de startup-ul Muon Space, vor fi lansați în 2027 și vor permite acoperire globală la un interval de revizitare de doar 12 ore.

Cu o greutate de aproximativ 500 de kilograme fiecare și o capacitate energetică de ordinul kilowaților, aceștia vor deveni coloana vertebrală a rețelei Hubble pentru urmărirea activelor corporative, fără necesitatea unor echipamente speciale.

Un model de „spațiu-ca-serviciu” care accelerează inovația

Unul dintre aspectele care diferențiază Hubble de alți furnizori este simplitatea integrării: firmele pot folosi chipseturi standard în dispozitive, doar cu o actualizare de firmware, pentru a se conecta la rețea. Abordarea oferă o acoperire globală, inclusiv în zone izolate, fără a necesita infrastructură la sol.

Cooperarea cu Muon Space nu este întâmplătoare, compania parteneră construiește în San Jose o fabrică care va putea produce peste 500 de sateliți pe an până în 2027.

Capacitatea de producție rapidă va ajuta Hubble să atingă obiectivul ambițios de a lansa până la 60 de sateliți până în 2028.

Hubble este primul client care va folosi platforma MuSat XL, care integrează comunicații aproape în timp real, legături optice între sateliți și un sistem de downlink de mare viteză.

În plus, Muon vizează și contracte strategice cu Departamentul Apărării al SUA, datorită specificațiilor platformei care corespund cerințelor programelor spațiale militare, cum ar fi cele ale Space Development Agency.