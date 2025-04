Revoluția ecranizărilor din jocurile video: Story Kitchen schimbă regulile jocului iar viitorul sună bine

Hollywood pare să fi descoperit rețeta succesului pentru adaptările cinematografice ale jocurilor video.

Filme precum The Super Mario Bros. Movie, trilogia Sonic the Hedgehog și viitorul Minecraft Movie au generat încasări de miliarde, chiar dacă impactul lor critic rămâne discutabil.

În schimb, televiziunea a devenit spațiul în care aceste adaptări câștigă și recunoaștere artistică, grație implicării directe a dezvoltatorilor și a unor producători pasionați de materialul-sursă.

În centrul acestei revoluții se află Story Kitchen, compania fondată de Dmitri M. Johnson și Mike Goldberg. Cei doi sunt responsabili pentru adaptările Sonic the Hedgehog, dar și pentru o serie impresionantă de proiecte în curs, precum Tomb Raider, It Takes Two, Streets of Rage, Just Cause, Sifu, Dredge și Disco Elysium. În plus, au în dezvoltare cel puțin zece proiecte pentru Sega, ca urmare a succesului Sonic.

Parteneriatele Story Kitchen cu Netflix, Amazon și DreamWorks Animation denotă, de altfel, ambiția companiei de a adapta atât titluri AAA, cât și jocuri independente.

O exemplificare clară este Sifu, vândut către Netflix în timpul grevelor din 2023, cu regizorul Chad Stahelski parte din echipă. Implicarea companiei a impresionat dezvoltatorul Kepler, care le-a oferit acces la întreg portofoliul până în 2027, potrivit unui interviu publicat în revista Polygon.

Johnson și Goldberg a spus că pentru fiecare joc analizează dacă merită adaptat, dacă momentul este potrivit și care este formatul ideal: film live-action, serial TV sau animație.

Pentru ei, autenticitatea devine, așadar, esențială. Totodată, este impostant ca echipa creativă să fie compusă din persoane care înțeleg și respectă jocul original.

Care sunt cele mai așteptate proiecte

Printre cele mai așteptate proiecte se numără și Shinobi, cu Sam Hargrave (din echipa John Wick și regizorul Extraction) la regie.

Scenariul este deja scris, iar Johnson îl consideră unul dintre cele mai reușite dezvoltate până acum. Proiectul include elemente dedicate fanilor, dar este gândit să atragă și publicul. Cazul Disco Elysium este și el ilustrativ pentru seriozitatea abordării.

După disputele legale interne ale studioului ZA/UM, Story Kitchen a suspendat orice demers, pentru a respecta procesul și clarificările de drepturi. Acum, proiectul este din nou în discuție, cel mai probabil ca film live-action.

Goldberg și Johnson recunosc că cele mai mari satisfacții le aduc colaborările timpurii, înainte de lansarea unui joc.

În cazul It Takes Two, deși au sesizat potențialul destul de devreme, studiourile au reacționat abia după ce jocul a câștigat premii.

Între timp, Story Kitchen a câștigat reputația de curator de conținut, ceea ce le permite să atragă atenția asupra titlurilor promițătoare chiar înainte de apariția lor oficială.

Pentru Story Kitchen, adaptările reușite nu se bazează pe cifre de vânzări, ci pe pasiune, autenticitate și respect pentru materialul original, au mai spus ei, iar dacă Hollywood le va permite să lucreze fără compromisuri, epoca ecranizărilor ratate ale jocurilor video ar putea fi cu adevărat încheiată.