Revoltă împotriva lui Călin Georgescu la Broșteni: „Propagandă! Ați venit cu telefoanele, luați lopeți”

După inundațiile devastatoare care au lovit recent localitatea Broșteni din județul Suceava, oamenii afectați au primit ajutor din partea autorităților și voluntarilor, scoțând mâlul din curți și încercând să își salveze bunurile. În plină luptă cu dezastrul, vineri, localnicii s-au trezit cu vizita neașteptată a lui Călin Georgescu și a susținătorilor săi, moment care a stârnit un val de indignare în comunitate.

În timp ce oamenii lucrau neobosiți pentru a-și curăța gospodăriile, prezența politicianului a fost percepută mai degrabă ca o acțiune de imagine. Un voluntar și-a exprimat public frustrarea, reproșând „alaiului” lui Georgescu că filmează în loc să ajute.

Un localnic afectat de inundații a povestit cu amărăciune:

„Pur și simplu, noi am fost în casa asta, am lucrat, am scos tot mâlul. Dar nu a venit nimeni, să ne spună măcar bună ziua. A venit Georgescu mai mult de reclamă. A venit cu toți dacii lui, ați văzut ce frumos erau echipați. Noi suntem plini de mizerie, plini de nămol. Și muncim. Dar n-a venit măcar să zică: fraților, luați de aici un bună ziua! Sau măcar un salut.”