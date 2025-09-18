Revolta ia amploare în Franţa, peste un milion de oameni sunt în stradă. Protestatarii au intrat în sediul Ministerului Economiei

Franța traversează o perioadă de tulburări sociale intense, marcată de proteste masive și greve generale ce paralizează sectoare întregi ale economiei. De la transport și educație, până la sistemul sanitar și farmacii, tot mai multe domenii sunt afectate de nemulțumirea populației față de politicile de austeritate anunțate de Guvern. În marile orașe, zeci de mii de oameni ies în stradă, transformând manifestațiile într-un semnal de alarmă pentru autoritățile de la Paris.

Franța, blocată de proteste fără precedent

Ziua de joi a adus un val de manifestații de proporții uriașe în întreaga Franță. Dincolo de marile orașe, unde zeci de mii de oameni au ocupat străzile, întreaga țară s-a confruntat cu grevă generală. Profesori, mecanici de tren, farmaciști, dar și personal medical s-au alăturat mișcării de protest, nemulțumiți de măsurile de austeritate anunțate de guvern.

Sindicatele au anunțat că revendicările vizează investiții mai mari în serviciile publice, impozitarea bogaților și renunțarea la modificările aduse sistemului de pensii. „Bugetul va fi decis în stradă”, a fost mesajul central afișat de protestatari.

Mobilizare uriașă și forțe de ordine copleșite

Ministerul de Interne a transmis că aproximativ 800.000 de francezi au participat la peste 250 de demonstrații organizate la nivel național. Pe străzi au fost mobilizați 80.000 de polițiști și jandarmi, sprijiniți de vehicule blindate, tunuri cu apă și drone de supraveghere.

Chiar și așa, forțele de ordine s-au declarat „copleșite” de amploarea protestelor. În Paris, sute de manifestanți au reușit să străpungă cordoanele de securitate și să pătrundă în sediul Ministerului Economiei, una dintre instituțiile cele mai vizate de mișcarea sindicală. După câteva minute, protestatarii s-au retras, temându-se de o intervenție în forță.

Blocaje, baricade și greve masive

Revolta s-a resimțit în toate sectoarele vitale. Între 80 și 90% dintre farmaciile din Franța au fost închise, iar transportul feroviar a fost paralizat. În capitală, mai multe depouri de autobuze au fost blocate, iar licee și universități au devenit ținte ale protestatarilor.

Situația a fost tensionată și în alte orașe. La Toulouse, Brest și Marsilia, 37 de persoane au fost arestate, iar la Nantes au izbucnit ciocniri violente între manifestanți și poliție. „Centaurii”, blindatele jandarmeriei de 750.000 de euro fiecare, au patrulat pe străzi pentru a ține sub control baricadele aprinse.

Sindicatele și guvernul, cifre contradictorii

Numărul participanților la proteste diferă în funcție de surse. La Marsilia, poliția a anunțat 13.000 de manifestanți, în timp ce sindicatul CGT a susținut că în stradă sunt 120.000 de oameni. Același tipar s-a repetat și la demonstrațiile anterioare, unde cifrele oficiale au fost mult mai mici decât cele estimate de organizațiile sindicale.

În școli, sindicatul SNES-FSU a anunțat că 45% dintre profesori au intrat în grevă, procent comparabil cu mobilizările împotriva reformei pensiilor din 2023. În unele instituții, participarea a depășit 70%, iar în altele școlile au fost complet închise.

Mișcările sociale pun presiune uriașă pe președintele Emmanuel Macron și pe noul premier, Sebastien Lecornu. Guvernul trebuie să găsească soluții rapide pentru a calma tensiunile, dar și pentru a echilibra bugetul celei de-a doua economii din zona euro.