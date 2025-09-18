Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 14:38
de Vieriu Ionut

Revolta ia amploare în Franţa, peste un milion de oameni sunt în stradă. Protestatarii au intrat în sediul Ministerului Economiei

ȘTIRI EXTERNE
Revolta ia amploare în Franţa, peste un milion de oameni sunt în stradă. Protestatarii au intrat în sediul Ministerului Economiei
Franța este zguduită de proteste masive împotriva măsurilor de austeritate

Franța traversează o perioadă de tulburări sociale intense, marcată de proteste masive și greve generale ce paralizează sectoare întregi ale economiei. De la transport și educație, până la sistemul sanitar și farmacii, tot mai multe domenii sunt afectate de nemulțumirea populației față de politicile de austeritate anunțate de Guvern. În marile orașe, zeci de mii de oameni ies în stradă, transformând manifestațiile într-un semnal de alarmă pentru autoritățile de la Paris.

Franța, blocată de proteste fără precedent

Ziua de joi a adus un val de manifestații de proporții uriașe în întreaga Franță. Dincolo de marile orașe, unde zeci de mii de oameni au ocupat străzile, întreaga țară s-a confruntat cu grevă generală. Profesori, mecanici de tren, farmaciști, dar și personal medical s-au alăturat mișcării de protest, nemulțumiți de măsurile de austeritate anunțate de guvern.

Sindicatele au anunțat că revendicările vizează investiții mai mari în serviciile publice, impozitarea bogaților și renunțarea la modificările aduse sistemului de pensii. „Bugetul va fi decis în stradă”, a fost mesajul central afișat de protestatari.

Vezi și:
Cuplul Macron va prezenta „probe științifice” în SUA pentru a demonstra că Brigitte este femeie
Avertisment privind atacurile cu spyware care-i vizează pe cei care au iPhone. Ce se întâmplă cu gadgeturile Apple

Mobilizare uriașă și forțe de ordine copleșite

Ministerul de Interne a transmis că aproximativ 800.000 de francezi au participat la peste 250 de demonstrații organizate la nivel național. Pe străzi au fost mobilizați 80.000 de polițiști și jandarmi, sprijiniți de vehicule blindate, tunuri cu apă și drone de supraveghere.

Chiar și așa, forțele de ordine s-au declarat „copleșite” de amploarea protestelor. În Paris, sute de manifestanți au reușit să străpungă cordoanele de securitate și să pătrundă în sediul Ministerului Economiei, una dintre instituțiile cele mai vizate de mișcarea sindicală. După câteva minute, protestatarii s-au retras, temându-se de o intervenție în forță.

Blocaje, baricade și greve masive

Revolta s-a resimțit în toate sectoarele vitale. Între 80 și 90% dintre farmaciile din Franța au fost închise, iar transportul feroviar a fost paralizat. În capitală, mai multe depouri de autobuze au fost blocate, iar licee și universități au devenit ținte ale protestatarilor.

Situația a fost tensionată și în alte orașe. La Toulouse, Brest și Marsilia, 37 de persoane au fost arestate, iar la Nantes au izbucnit ciocniri violente între manifestanți și poliție. „Centaurii”, blindatele jandarmeriei de 750.000 de euro fiecare, au patrulat pe străzi pentru a ține sub control baricadele aprinse.

Sindicatele și guvernul, cifre contradictorii

Numărul participanților la proteste diferă în funcție de surse. La Marsilia, poliția a anunțat 13.000 de manifestanți, în timp ce sindicatul CGT a susținut că în stradă sunt 120.000 de oameni. Același tipar s-a repetat și la demonstrațiile anterioare, unde cifrele oficiale au fost mult mai mici decât cele estimate de organizațiile sindicale.

În școli, sindicatul SNES-FSU a anunțat că 45% dintre profesori au intrat în grevă, procent comparabil cu mobilizările împotriva reformei pensiilor din 2023. În unele instituții, participarea a depășit 70%, iar în altele școlile au fost complet închise.

Mișcările sociale pun presiune uriașă pe președintele Emmanuel Macron și pe noul premier, Sebastien Lecornu. Guvernul trebuie să găsească soluții rapide pentru a calma tensiunile, dar și pentru a echilibra bugetul celei de-a doua economii din zona euro.

Urmează o iarnă cu ger năpraznic și ninsori abundente. Un nou vortex polar se formează
Recomandări
Disney, Universal și Warner Bros dau în judecată compania chineză MiniMax pentru încălcarea drepturilor de autor
Disney, Universal și Warner Bros dau în judecată compania chineză MiniMax pentru încălcarea drepturilor de autor
Cât va costa întreținerea iarna 2025 la un apartament cu 2 sau 3 camere. Simulare de cheltuieli
Cât va costa întreținerea iarna 2025 la un apartament cu 2 sau 3 camere. Simulare de cheltuieli
Crezi că ai IQ de Einstein? Atunci poţi găsi în imagine alt număr în afară de 5610, în doar 7 secunde
Crezi că ai IQ de Einstein? Atunci poţi găsi în imagine alt număr în afară de 5610, în doar 7 secunde
Soarele devine tot mai activ, iar oamenii de știință de la NASA nu știu care este cauza fenomenului. Cum ne va afecta în viitor?
Soarele devine tot mai activ, iar oamenii de știință de la NASA nu știu care este cauza fenomenului. Cum ne va afecta în viitor?
Soarele se „trezește”: furtuni solare puternice pot provoca pene de curent și aurore spectaculoase, avertizează NASA
Soarele se „trezește”: furtuni solare puternice pot provoca pene de curent și aurore spectaculoase, avertizează NASA
Trebuie să plătești TVA la vânzarea unui apartament vechi? Totul despre noul regim fiscal
Trebuie să plătești TVA la vânzarea unui apartament vechi? Totul despre noul regim fiscal
Trump a încălcat din nou protocolul regal: cum l-a pus într-o situație neplăcută pe Regele Charles. Palatul Buckingham a intervenit
Trump a încălcat din nou protocolul regal: cum l-a pus într-o situație neplăcută pe Regele Charles. Palatul Buckingham a intervenit
Cum să crești un prun din sâmbure ca să îți ofere fructe delicioase ani la rând
Cum să crești un prun din sâmbure ca să îți ofere fructe delicioase ani la rând
Revista presei
Adevarul
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro
Playsport.ro
Fiul lui Ilie Dumitrescu, testat pozitiv la cocaină, urmărit penal pentru fugă de la locul accidentului. Procurorii cer...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Nicole Cherry, pe aceeași scenă cu Gheorghe Zamfir și Andrea Bocelli: „Am plâns, am simțit emoția atât de puternic”. EXCLUSIV
Playtech Știri
BRomania, despre relații, la scurt timp după ce a rămas burlac: „Îți ia un an de zile să cunoști pe cineva”. În noul său film a dezvăluit toate secretele bărbaților. EXCLUSIV
Playtech Știri
Raluca Moianu, confesiuni despre începuturile în carieră: „Plângeam în fiecare săptămână”. Cine i-a întins o mână când avea cea mai mare nevoie. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...