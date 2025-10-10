Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
10 oct. 2025 | 23:04
de Cristian Cojocaru

Revoltă după noile reguli UE: Facebook, YouTube, Microsoft și alți giganți tech blochează reclamele politice în loc să se conformeze

TEHNLOGIE, ȘTIINȚĂ & DIGITAL
Revoltă după noile reguli UE: Facebook, YouTube, Microsoft și alți giganți tech blochează reclamele politice în loc să se conformeze
Marile platforme suspendă reclamele politice după intrarea în vigoare a noilor reguli UE. (Foto: Playtech)

Noile reguli europene pentru transparența și direcționarea reclamelor politice au intrat în vigoare vineri, 10 octombrie 2025, iar efectul imediat a fost un val de critici: în loc să aplice standardele cerute, platformele mari au ales să oprească difuzarea reclamelor politice în Uniunea Europeană. Potrivit relatării din Politico, activiști și politicieni avertizează că „blackoutul” riscă să afecteze dezbaterea democratică și accesul publicului la informații, în timp ce Comisia Europeană insistă că legea nu interzice publicitatea politică, ci doar o face transparentă și responsabilă (sponsor, costuri, ce scrutin vizează, metode de targetare).

Ce impune, concret, noua lege

Regulamentul (UE) 2024/900 privind transparența și targetarea publicității politice cere ca anunțurile plătite să fie etichetate clar și să includă cine plătește, la ce scrutin sau proces legislativ se referă, cât costă și ce tehnici de direcționare sunt folosite. În plus, limitează micro-targetarea pe baza datelor sensibile, pentru a reduce manipularea și interferențele străine în alegeri, explică Comisia Europeană. Ghidurile de aplicare au fost publicate chiar săptămâna aceasta, cu puțin înainte de intrarea în vigoare, pentru a răspunde întrebărilor din industrie.

Exact aceste definiții ample – ce acoperă și campanii civice, de conștientizare sau fundraising – au fost criticate ca fiind prea largi, riscând să includă și „issue-based ads” (teme precum climă, migrație, drepturi civile). De aici și alegerea unor platforme de a suspenda categoria, în loc să construiască rapid noile procese de conformare.

Cum au reacționat platformele: de la Meta și Google la Microsoft

Meta a anunțat încă din iulie că, de la începutul lui octombrie, oprește în UE reclamele politice, electorale și pe „teme de interes public”, invocând incertitudini juridice și costuri operaționale la scară. Decizia nu afectează conținutul politic organic, dar oprește promovarea plătită.

Google (inclusiv YouTube) a comunicat din noiembrie 2024 că va înceta să servească reclame politice pentru utilizatorii din Uniunea Europenă, invocând definiția prea largă și dificultatea de a identifica uniform conținutul politic în toate jurisdicțiile. Odată cu intrarea în vigoare a legii, compania a implementat efectiv „blackoutul” în bloc, notează The Verge.

Microsoft, la rândul ei, a înăsprit politicile în Europa și a blocat publicitatea pe „issue-based” – un pas care, în practică, restrânge considerabil spațiul pentru mesaje de campanie plătite. Această închidere sincronizată a dus la temeri privind avantajarea actorilor cu audiențe organice mari și la îngreunarea intrării „noilor veniți” în arena politică. (Confirmări de context: comunicatele companiilor și rezumatele de politică sunt publice.)

Efecte secundare: pluralism mai slab și memorie digitală mai scurtă

Un punct cheie din Politico este pierderea de informație: închiderea bibliotecilor de transparență sau restrângerea lor lasă cercetătorii și jurnaliștii cu mai puține date despre cine a plătit, cât și pe cine a vizat. Google susține că o parte din informații rămân disponibile în paginile generale de publicitate, însă fără granularitatea și retenția de dinainte; în plus, DSA are propriile cerințe de arhivare, mai limitative ca detaliu. Consecința practică este o „memorie politică” online mai subțire, exact când societatea ar avea nevoie de mai multă vizibilitate asupra campaniilor.

În același timp, Comisia Europeană, citată de Euronews.com, reiterează că regulamentul „nu interzice reclamele politice” și că poartă discuții cu platformele pentru a atenua efectele neintenționate; în 2026 este prevăzut un exercițiu de „lessons learned” pentru ajustări. Îngrijorările că blackoutul ar putea împinge atenția către mesaje mai extreme – cele „cu rizz”, cum le descriu unii observatori – deoarece conținutul moderat nu atinge organic masele fără un minim buget de promovare.

Ce urmează pentru campanii, ONG-uri și alegători

Pe termen scurt, actorii politici și civici se vor reorienta spre conținut organic, colaborări cu creatori și media clasică, însă costul atingerii publicului va crește. Pe termen mediu, mingea e în două terenuri: clarificările suplimentare ale Comisiei (pentru a face conformarea mai previzibilă) și disponibilitatea platformelor de a construi infrastructura necesară pentru etichetare, audit și biblioteci de transparență robuste. Dacă cele două condiții se aliniază, o revenire parțială a reclamelor politice în UE este plauzibilă; dacă nu, riscăm să rămânem cu o liniște artificială în zona plătită și cu un peisaj informațional mai polarizat.

Ce aduce fenomenul La Nina, la final de 2025? Anunţul meteorologilor despre iarna aceasta
Recomandări
Sora depășește ChatGPT la debut, cu peste un milion de descărcări în nici cinci zile
Sora depășește ChatGPT la debut, cu peste un milion de descărcări în nici cinci zile
Din ce în ce mai mulţi şoferi pun dopuri de plută în maşină, toamna. Rezolvă o mare problemă a sezonului
Din ce în ce mai mulţi şoferi pun dopuri de plută în maşină, toamna. Rezolvă o mare problemă a sezonului
Ora de iarnă 2025 se schimbă mai devreme, așa cum s-a întâmplat în 2008 și 2014
Ora de iarnă 2025 se schimbă mai devreme, așa cum s-a întâmplat în 2008 și 2014
Ce se întâmplă când nu pui telefonul pe modul „avion” în timpul zborului? Explicaţia unui pilot
Ce se întâmplă când nu pui telefonul pe modul „avion” în timpul zborului? Explicaţia unui pilot
Mai mulţi morți și dispăruți, după o explozie puternică la o uzină militară din Tennessee, SUA
Mai mulţi morți și dispăruți, după o explozie puternică la o uzină militară din Tennessee, SUA
Cât curent consumă televizorul în fiecare lună? Factura creşte în funcţie de furnizorul de energie
Cât curent consumă televizorul în fiecare lună? Factura creşte în funcţie de furnizorul de energie
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 de euro, o raritate greu de evaluat
A găsit în grădină o piatră banală și murdară, iar după un an a aflat că valorează 90.000.000 de euro, o raritate greu de evaluat
Credit de 400.000 de lei: când este cel mai avantajos moment să faci rambursarea parțială și cât poți economisi
Credit de 400.000 de lei: când este cel mai avantajos moment să faci rambursarea parțială și cât poți economisi
Revista presei
Adevarul
Francia Raisa, actrița care i-a donat un rinichi Selenei Gomez, nu a fost invitată la nunta artistei: „Știam că se va căsători”
Playsport.ro
Mircea Lucescu a numit căpitanul naționalei României la partida cu Moldova: „Depinde de el”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscopul zilei de sâmbătă, 11 octombrie 2025. Iniţiativa este cuvântul momentului pentru nativii Berbec
Playtech Știri
O nouă gafă făcută de Emmanuel Macron faţă de o prinţesă. Brigitte a fost lăsată în urmă şi şi-a arătat nemulţumirea. Foto
Playtech Știri
Toto Dumitrescu, nou gest de neînţeles în sala de judecată. Ce a făcut faţă de o persoană din apropiere, declaraţiile fiului lui Ilie Dumitrescu
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...