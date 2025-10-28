Revin temperaturile de vară în România. Vreme neașteptat de caldă pentru final de octombrie. Temperaturile urcă spre 23 de grade

La final de octombrie, România traversează o perioadă meteorologică ieșită din comun. Deși ne aflăm în plină toamnă, valorile termice se apropie de cele ale unei zile de vară. Meteorologii anunță o încălzire semnificativă a vremii în zilele următoare, cu temperaturi care vor urca până la 24 de grade Celsius, în special în sudul țării. Situația este considerată una atipică pentru această perioadă a anului, când în mod normal maximele nu depășesc 14-15 grade.

Temperaturile cresc de la o zi la alta

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a explicat marți, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că urmează câteva zile cu o creștere constantă a temperaturilor. „Cel puțin până la finalul lunii octombrie, discutăm de o vreme în încălzire de la o zi la alta”, a precizat aceasta.

Conform prognozei, valorile termice vor crește progresiv: dacă marți maximele s-au situat între 10 și 17-18 grade Celsius, de miercuri vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade. Joi și vineri, temperaturile vor urca până la 23, chiar 24 de grade în sudul extrem al țării. „Ne apropiem de pragul unei zile de vară la un final de lună octombrie, semn că vremea va fi mult mai caldă decât perioada calendaristică în care ne aflăm”, a subliniat Mateescu.

Zonele unde vor apărea precipitații și rafale de vânt puternice

Deși în majoritatea regiunilor vremea va fi frumoasă, nord-vestul țării va mai avea parte de ploi locale, în special în cursul zilei de marți. Cantitățile de precipitații ar putea ajunge la 20 de litri pe metru pătrat.

Meteorologii avertizează și asupra intensificărilor vântului, mai ales în zonele montane aflate la altitudini de peste 1.800 de metri, unde rafalele pot atinge viteze de 90-120 km/h. Cu toate acestea, în restul teritoriului, regimul termic va fi dominat de valori neobișnuit de ridicate, iar cerul se va menține mai mult senin.

Noiembrie începe cu vreme blândă, dar urmează o răcire treptată

Surprizele meteorologice nu se opresc aici. Debutul lunii noiembrie aduce în continuare temperaturi plăcute, de până la 20 de grade Celsius la nivel național și 18-19 grade în Capitală, conform estimărilor ANM. „Chiar și debutul lunii noiembrie va fi caracterizat de temperaturi cuprinse într-un ecart de până la 20°C, la nivelul maximelor”, a explicat Elena Mateescu.

Totuși, după data de 5 noiembrie, meteorologii anticipează o scădere treptată a valorilor termice și apariția precipitațiilor. Acestea vor începe în vestul țării și se vor extinde ulterior și în celelalte regiuni. La altitudini mari sunt posibile lapovițe și ninsori, semn că iarna începe să se facă simțită, chiar dacă timid.

O toamnă neobișnuit de caldă

Specialiștii din cadrul ANM au remarcat în ultimele luni o tendință de prelungire a perioadelor calde din an. Astfel, nu este o surpriză totală că la sfârșit de octombrie valorile ajung la praguri de vară. Totuși, intensitatea acestor fluctuații termice rămâne una remarcabilă pentru climatul specific României.

În prezent, temperaturile de 23-24 de grade aduc o notă de vară într-o perioadă în care, în mod obișnuit, natura se pregătește pentru sezonul rece. Pentru mulți români, aceasta reprezintă o ocazie rară de a se bucura de ultimele zile însorite înainte de venirea frigului, însă meteorologii recomandă prudență, deoarece schimbările bruște de temperatură pot influența starea de sănătate.