REVIEW „The Life of Chuck”, un film după scrierile lui Stephen King atipic pe marele ecran

Când spui „film după Stephen King”, mintea se duce imediat la horror, suspans și supranatural. „The Life of Chuck”, adaptarea nuvelei cu același nume din volumul If It Bleeds, rupe acest tipar și oferă o experiență mult mai intimă și filosofică.

Regizat de Mike Flanagan, cineastul care a adus pe ecrane „Doctor Sleep” și seriale de succes precum „The Haunting of Hill House” sau „Midnight Mass”, filmul pune în prim-plan nu frica, ci fragilitatea existenței umane.

„The Life of Chuck”, o poveste despre sfârșit și sensul vieții, în general

Filmul spune povestea lui Chuck Krantz, interpretat de Tom Hiddleston, un bărbat aparent obișnuit, dar a cărui viață devine punct de referință pentru un întreg univers aflat în colaps.

Structurat în trei părți distincte, filmul urmărește atât evenimentele apocaliptice ce marchează sfârșitul lumii, cât și momentele de introspecție și emoție legate de viața lui Chuck.

Alături de Hiddleston, distribuția îi include pe Mark Hamill într-un rol surprinzător de sobru, adăugând profunzime poveștii.

Ce reușește Mike Flanagan, și aici se simte amprenta sa personală, este să creeze o atmosferă melancolică, unde sfârșitul nu este doar un act de distrugere, ci și o formă de înțelegere și acceptare.

De ce merită văzut filmul

The Life of Chuck” aduce ceva diferit în peisajul adaptărilor Stephen King. Este un film despre oameni, despre emoție și sens, nu despre monștri sau forțe malefice.

Tom Hiddleston face un rol deosebit, mult mai reținut decât aparițiile sale din filmele Marvel, iar Mark Hamill surprinde prin maturitate și sobrietate.

Pe lângă interpretări, merită menționat și modul în care filmul arată: cinematografia și modul de construcție a cadrelor dau o senzație de apocalipsă frumoasă, unde fiecare imagine are un strop de poezie.

Ce nu funcționează la fel de bine

Totuși, filmul nu este pentru oricine. Ritmul său lent și tonul meditativ pot să nu fie pe gustul celor care caută un thriller clasic sau o doză consistentă de horror.

Structura în trei părți poate părea fragmentată și confuză, mai ales pentru spectatorii care așteaptă o narațiune liniară.

În plus, faptul că nu livrează „frica” specifică lui Stephen King ar putea dezamăgi o parte dintre fanii autorului. Este o adaptare care cere răbdare și disponibilitate pentru a privi dincolo de convențiile genului.

„The Life of Chuck” este un film diferit, o adaptare care iese din tiparele lui Stephen King și mizează pe emoție, nu pe teroare.

Merită văzut dacă îți dorești o experiență cinematografică introspectivă, unde apocalipsa nu este doar un final, ci o meditație asupra vieții.

Pentru cei care caută senzații tari, ar putea părea o alegere atipică. Dar pentru spectatorii deschiși la o poveste profund umană, filmul lui Mike Flanagan reprezintă o surpriză plăcută.

