REVIEW Sony WH-1000XM6 – ar putea fi cele mai bune căști din lume, cu siguranță sunt cele mai deștepte, dar asta nu spune toată povestea

Anunțate pe 15 mai și lansate în magazine de la mijlocul lunii iunie, căștile Sony WH-1000XM6 sunt unele dintre cele mai apreciate și mai bine vândute pe acest segment de piață. Ele continuă tradiția seriei de căști wireless over-ear de la Sony dotate cu unul dintre cele mai performante sisteme de anulare a zgomotului de fond de pe piață. Sistemul ANC este atât de eficient și, din mai multe puncte de vedere, revoluționar la noile XM6 încât include nu mai puțin de 12 microfoane. În final, ajungi la ceva sublim dacă ești amator de liniște, dar o pereche de căști superlative implică însă o sumedenie de alte detalii.

E complicat să faci căști premium, incredibil de complicat, iar problema nici măcar nu ține de ambiția producătorului sau de prețul de achiziție. Ține de noi, utilizatorii, și de percepția noastră asupra particularităților relevante sau esențiale pentru un astfel de produs. Multe dintre căștile de top ale momentului, cu mici sau chiar foarte mici excepții, gravitează în jurul valorii de 2000 – 2500 de lei. Întâmplarea face însă că toate sau aproape toate sunt incredibil de diferite între ele, cum și noi suntem foarte diferiți.

Îți dau doar un simplu exemplu de căști testate de mine, Bang & Olufsen Beoplay H100 (7500 de lei) au 375 de grame, Apple AirPods Max (3000 de lei) cântăresc 385 de grame, Sonos Ace (1899 de lei) se încadrează în 312 grame. Noile Sony WH-1000XM6 (2249 de lei) sunt de departe cele mai ușoare căști din gașca premium cu 254 de grame. Acest detaliu fundamental de construcție se traduce în două moduri. 1. Noile căști Sony sunt net superioare concurenței în materie de confort de utilizare pe termen lung, te simți mai mult timp bine cu ele pe cap. 2. Noile căști Sony sunt net inferioare concurenței în privința materialelor premium utilizate, nu au metal în construcție, doar plastic și cauciuc. Este prezentă și fibră de carbon, dar în structura difuzorului.

Cu alte cuvinte, pentru unii care analizează zona premium doar din acest considerent al aspectului ”scump”, WH-1000XM6 s-ar putea să nu pară la fel de valoroase precum Sonos Ace. Acei utilizatori nici măcar nu ajung la particularitățile audio, software sau smart. Pe de altă parte, odată cu trecerea timpului, s-ar putea să-ți dai seama că acele grame în minus deloc neglijabile, aproximativ 60 între Sony și Sonos, se simt mai repede decât ai crede. Cum am zis și mai sus, e complicat, iar fiecare decizie de construcție, design sau materiale folosite duce la pierderea unor potențiali clienți și câștigarea altora. Suntem diferiți și este cât se poate de în regulă.

REVIEW Sony WH-1000XM6 – specificații tehnice

Anularea zgomotului este punctul central al XM6. Căștile folosesc un sistem cu 12 microfoane și procesare de generație nouă, cu HD Noise Cancelling Processor QN3 capabil de viteze de calcul de până la șapte ori mai mari față de modelul anterior. Algoritmii analizează în timp real sunetele din jur și modul în care căștile se așază pe cap, iar Adaptive NC Optimiser ajustează fin parametrii, inclusiv pentru variații de presiune atmosferică. Filtrarea rafinată a zgomotului de vânt și comutarea instantanee între anulare, mod ambiental și microfon mut completează pachetul. Scopul este obținerea unei „liniști utile”, fără senzația de vid auditiv, astfel încât să poți asculta la volum mai mic, cu detalii păstrate.

Partea acustică pornește de la un difuzor dinamic de 30 mm, cu magnet din neodim și cupolă ușoară din material compozit cu fibră de carbon. Reglajul este realizat în colaborare cu ingineri de masterizare, iar electronica din QN3 include o conversie D/A (digital la analog) cu modelare de zgomot gândită să reducă distorsiunile și să controleze mai bine răspunsul în frecvență. Specificațiile sunt clare: răspuns 4 Hz – 40.000 Hz în modul activ și pe cablu, sensibilitate 103 dB/mW cu căștile pornite (102 dB/mW oprite) și impedanță de 48 Ω activ / 16 Ω pasiv. DSEE Extreme intervine pentru a reconstrui parțial informația pierdută în fișiere comprimate, iar suportul pentru High-Resolution Audio și High-Resolution Audio Wireless vine prin LDAC, care poate transmite fără fire un flux de date semnificativ mai bogat decât SBC sau AAC.

La nivel wireless, XM6 rulează pe Bluetooth 5.3, cu o rază efectivă de aproximativ 10 metri, și acceptă codecuri SBC, AAC, LDAC și LC3. LE Audio este în pachet, cu latență foarte scăzută pentru video și jocuri și cu compatibilitate pentru funcții moderne precum Auracast, acolo unde infrastructura le suportă. Profilurile includ A2DP, AVRCP, HFP, HSP, dar și TMAP, CSIP, MCP, VCP și CCP pentru funcții avansate. Conexiunea multipunct permite asocierea la două dispozitive în paralel, comutarea audio fiind automată. Eu, de exemplu, le-am folosit în tandem cu un MacBook Pro și un iPhone 15 Pro Max, iar dacă am primit un apel pe telefon, muzica de pe laptop s-a oprit instant. Pentru asociere rapidă ai NFC, Google Fast Pair pe Android și Swift Pair pe Windows, astfel încât trecerea între laptop, telefon și tabletă să fie fără fricțiune, fără gesturi complicate sau navigat prin meniuri.

Calitatea apelurilor se sprijină pe un ansamblu MEMS omnidirecțional cu formare inteligentă a undei, antrenat pe seturi variate de date pentru a separa coerent vocea de fundal. Algoritmul de reducere a zgomotului pentru apeluri lucrează în tandem cu Precise Voice Pickup, astfel încât vocea să rămână în față chiar și în medii aglomerate. Microfonul se poate dezactiva direct de pe cupă, iar optimizările pentru zgomot de vânt reduc artefactele tipice întâlnite când mergi pe jos sau vorbești afară. În practică, obții dialoguri curate fără să ridici vocea, ceea ce contează când folosești XM6 în scopul unor „căști de birou” pe parcursul întregii zile.

Autonomia declarată ajunge până la 30 de ore de redare cu anularea zgomotului activă și la 40 de ore cu ANC oprit, iar pentru apeluri vorbim de până la 24 de ore activ și 28 de ore fără ANC. Încărcarea pe USB durează aproximativ 3,5 ore pentru o baterie plină. Există încărcare rapidă: cu un adaptor compatibil USB-PD poți obține ore bune de redare din câteva minute la priză, iar un detaliu practic este că poți asculta în timp ce încarci. Consumul în standby este redus, iar căștile trec într-un mod cu energie scăzută după terminarea încărcării, pentru a proteja acumulatorul pe termen lung.

Conectica și funcțiile de redare locală acoperă scenarii diverse. Ai funcționare pasivă pe cablu cu mini-jack stereo placat cu aur, pe o parte, lungime de aproximativ 1,2 m, astfel încât poți folosi XM6 și cu surse fără Bluetooth sau atunci când vrei latență zero. Apropo, cablul cu pricina este inclus în pachet, în timp ce alți giganți din domeniu, chiar și la astfel de prețuri, te taxează suplimentar pentru el. Stilul de purtare este supraauricular, cu carcasă închisă, iar greutatea este de aproximativ 254 g, ceea ce le plasează printre cele mai ușoare căști premium over-ear. Cupa și banda folosesc o piele vegană moale și o baretă mai lată pentru a distribui presiunea. Mecanismul de pliere și husa rigidă ușurează transportul, iar în cutie primești cablul audio, cablul USB, ghidul și cardul de garanție.

Partea „smart” este consolidată de aplicația Sony | Sound Connect. De aici îți calibrezi 360 Reality Audio pentru profilul urechii, rulezi Spatial Sound Optimisation, alegi modurile de ascultare Standard, Background Music sau Cinema și aplici egalizatorul pe 10 benzi, inclusiv un preset de gaming construit pe expertiza INZONE. 360 Reality Audio Upmix pentru cinema transformă conținutul stereo pe 2 canale într-un câmp spațial mai larg, iar cu televizoare BRAVIA compatibile poți folosi 360 Spatial Sound Personalizer și urmărire a capului pentru o aliniere mai naturală a scenei audio. Dincolo de marketing, ideea este că ai un set de unelte pentru a adapta XM6 la felul în care asculți, fie că vrei liniște totală în avion, fie că urmărești un film seara sau treci rapid în apeluri pe laptop.

REVIEW Sony WH-1000XM6 – interacțiune, accesibilitate și ecologie

XM6 pune foarte mare accent pe o interacțiune comodă și facilă. Panoul tactil de pe cupa dreaptă îți permite să controlezi redarea și volumul fără să atingi telefonul, iar funcțiile Speak-to-Chat și pauză/redare automată fac restul: începi să vorbești și muzica se diminuează pentru a auzi mediul, scoți căștile și se oprește, le pui la loc și continuă. Dacă vrei să te miști fără mâini, gesturile simple ale capului pot prelua sau refuza apeluri, în timp ce accesul vocal îți aduce asistentul preferat pentru comenzi rapide. Quick Access mai adaugă un strat de simplitate: declanșezi muzica din servicii precum Spotify, Apple Music sau YouTube Music prin atingeri scurte, direct de pe căști. Toate acestea se pot personaliza, activa sau dezactiva din aplicația Sound Connect.

Ideea de „ascultare în funcție de scenă” e dusă mai departe cu Wear to Play și Adaptive Sound Control. Activezi Wear to Play și redarea pornește când îți pui căștile, fără să cauți telefonul. Controlul adaptiv al sunetului detectează dacă ești în plimbare, la birou sau pe drum și ajustează automat nivelul de sunet ambiental, învățând în timp locurile pe care le frecventezi. În plus, notificările Voice Cue se ocupă să nu ratezi întâlniri sau mementouri atunci când ești „cu muzica la maximum”, astfel încât confortul nu sacrifică utilul. Poate multe dintre aceste detalii sună SF la prima vedere, dar în teste practice, după 3-4 ore de audiție cu anularea zgomotului de fond activă, când m-am ridicat de la birou și am făcut câțiva pași prin casă, muzica a continuat, dar s-a dezactivat ANC-ul pentru a fi mai atent la mediul ambiental și pentru a vorbi cu cineva, cu zero gesturi din partea mea.

Accesibilitatea este tratată ca parte a experienței, nu ca o anexă. Aplicația Sony | Sound Connect funcționează cu citirea de ecran a telefonului, permițându-ți să personalizezi egalizarea și comenzile chiar dacă nu vezi perfect interfața, iar egalizatorul pe 10 benzi îți ajustează sunetul după auz și preferințe. Ambalajele sunt gândite intuitiv, cu ghidaj tactil pentru codurile QR de configurare, iar detaliile hardware ajută la orientare fără să te uiți: butoane cu forme distincte pentru pornit/oprit și NC/AMB, bandă de susținere asimetrică pentru identificarea rapidă stânga/dreapta și husă cu închidere magnetică pentru deschidere și depozitare ușoare. Funcția de ascultare în siguranță din aplicație îți arată dacă obiceiurile tale respectă recomandările OMS, astfel încât confortul de zi cu zi să fie și sănătos.

La capitolul ecologie, XM6 bifează pași concreți. Căștile și husa folosesc materiale reciclate provenite din deșeuri post-consum, iar ambalajul seriei 1000X migrează către hârtie durabilă bazată pe bambus, fibre de trestie de zahăr și hârtie reciclată, în spiritul inițiativei Sony Road to Zero 2050. Pentru a crește ponderea de material reciclat fără a compromite aspectul, Sony recurge la peleți nepigmentați din deșeuri industriale ușor de sortat pe culori, ceea ce permite procente ridicate de conținut reciclat, în special pe componentele negre. În ansamblu, XM6 combină interacțiunea intuitivă și accesibilitatea cu un design responsabil, astfel încât experiența „smart” să fie la fel de bună pentru tine, dar, în același timp, mai prietenoasă cu mediul.

REVIEW Sony WH-1000XM6 – experiența audio și concluzie

Indiferent cât de deștepte sunt niște căști, cât sunt de avansate, câți senzori sau microfoane ascund la interior, nimic nu este mai important decât calitatea audio, cel puțin în opinia mea. În cazul noilor WH-1000XM6, este clar că Sony a depus un efort deloc neglijabil pentru a satisface o plajă cât mai largă de pasionați de muzică cu modul în care reproduce întregul spectru de frecvențe. Deși îți poți personaliza cu precizie elvețiană experiența ta audio cu aceste căști folosind egalizatorul in-app, important este că setările implicite nu favorizează agresiv zona de joase, medii sau înalte, funcționând pe un echilibru plăcut și fără compromisuri.

Mă refer aici mai ales la bași, care, în cazul ”De dor și de bucurie” de la Subcarpați, te lovesc puternic în tâmplă, simți joasele în piept, dar nu copleșesc restul instrumentației și nu distrag de la versuri. Ideea este că, dacă asculți muzică precum ”Blah Blah Blah” de la Armin Van Buuren sau ”Dirty” de la Tony Dark Eyes, vei rezona maxim cu acuratețea reproducerii pe joase, dar și cu modul în care aceste căști balansează sau separă instrumentația.

Apropo de separație, în ”The Lake”s the la Taylor Swift, atât de frumos se aude vocea în fața ochilor. Acompaniamentul, o orchestră întreagă, crează atmosferă și impact emoțional, dar în ansamblu parcă facilitează concentrarea pe cuvintele artistului. Există o armonizarea frumoasă între toate elementele, clară și bine definită. Tot ca test este fascinantă ”Ghosts” de la Harry Pane care începe cu o secvență de zgomot de trafic, iar cu WH-1000XM6, ai tendința să întorci capul în stânga și în dreapta, să nu se apropie vreo mașină. Este o spațialitate organică, perfectă, închizi ochii și ești acolo.

Dacă ești genul care ascultă muzică la volum maxim, deși nu recomand și nu este sănătos, XM6 s-ar putea să-ți alimenteze această tendință prin prisma calității. Asculți Lose My Mind de la Don Toliver cu Doja Cat, iar lipsa oricărui tip de distorsiuni te ambiționează parcă în mod constant să trăiești experiența piesei parcă la volum și mai mare, și mai mare. Nu de alta, dar timp de câteva decenii, la căști și boxe, ne opream cu volumul când începea să ”scârțâie”. Aici nu esta cazul absolut niciodată de scâncete aiurea.

În final, ”Know your enemy” de la Rage Against the Machine accentuează și mai mult abilitatea acestor căști de a crea ordine din haos, de a-ți da zgomotul și agresivitatea pe care le asociezi în mod uzual cu rock, dar fidelitatea și efortul tehnic din spatele Sony WH-1000XM6 să-ți scoată în evidență particularități ale piese pe care probabil nu le-ai auzit în trecut. Emoția similară se simte și la ”Sk8er Boi” de la Avril Lavigne sau Living Dead Girl de la Rob Zombie. Se pretează de minune aceste căști pentru orice gen muzical. Spațialitatea, acuratețea, impactul emoțional sunt fără cusur indiferent de volum, iar în tandem cu performanța supremă în materie de anulare a zgomotului de fond, parcă de face și mai ancorat în ceea ce asculți, mai prezent în intenția artistului.

În concluzie, Sony WH-1000XM6 sunt căști care livrează acolo unde contează cel mai mult: liniște reală și sunet echilibrat, cu suficientă rezoluție și control încât să te bucuri la fel de mult de un track electronic cu bas adânc, de o orchestră aerisită sau de o chitară murdară. Îți oferă autonomie solidă, conectivitate modernă și un pachet „smart” care chiar îți minimizează gesturile zilnice, elimină din efort, de la multipoint și Quick Access la Speak-to-Chat și calibrare facilă în aplicație. ”Compromisul” cât se poate de subiect vine la materialele folosite și la sensibilitatea la amprente, iar dacă pui pe primul loc senzația de lux a metalului s-ar putea să te atragă alternativele mai grele. Dacă însă confortul pe termen lung și performanța ANC sunt prioritare, vrei o semnătură sonoră versatilă pe care să o ajustezi fin, XM6 sunt greu de bătut în clasa lor de preț. Pe scurt, dacă îți dorești căști care să fie simultan discrete, inteligente și convingătoare audio, le poți trece fără emoții pe lista scurtă.