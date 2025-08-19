REVIEW Samsung Neo QLED 8K 75QN990F – un salt uriaș în experiența de vizionare inteligentă

Am testat Samsung Neo QLED 8K 75QN990F la AI Playground din sediul Samsung București și pot să spun din start că nu este doar un televizor impresionant – este un adevărat centru multimedia care schimbă modul în care te raportezi la divertisment, gaming și funcții smart home. Modelul vine în trei variante de diagonală – 65, 75 și 85 inci – și este vârful de gamă al Samsung pentru 2025 în zona Neo QLED 8K.

Samsung își păstrează poziția de lider mondial pentru al 19-lea an consecutiv în segmentul televizoarelor și nu e greu să înțelegi de ce atunci când vezi acest model în acțiune. Încă de la prima privire, designul Infinity Air cu margini “invizibile” și profilul ultra-subțire creează un efect de „imagine plutitoare”. Dar adevăratul impact vine atunci când îl pornești.

Pe durata testului am trecut prin tot – de la conținut video 8K și 4K, la sesiuni de gaming, până la integrarea cu dispozitive smart home și explorarea funcțiilor AI mai neobișnuite.

Imagine 8K impecabilă și procesare AI care face diferența

Ceea ce m-a impresionat prima dată a fost procesorul NQ8 AI Gen3. Nu e doar un upgrade minor, ci un salt real față de generațiile anterioare. Are 768 rețele neurale AI și este de 2,2 ori mai rapid pe GPU și cu 30% mai rapid pe CPU față de modelul din Neo QLED 4K (NQ4 AI Gen2). Diferența se vede imediat, mai ales când te uiți la conținut care nu e 8K nativ.

Am testat funcția 8K AI Upscaling Pro cu un clip Full HD – iar ceea ce a rezultat a fost atât de clar încât, dacă nu aș fi știut sursa, aș fi jurat că este filmat direct în 8K. Zgomotul de imagine dispare, contururile devin clare, iar texturile – de la piele la materiale textile – capătă un realism incredibil.

Quantum Matrix Technology Pro adaugă un contrast de finețe. Am văzut un demo cu o stradă noaptea, iluminată de reclame neon. Luminile erau vibrante, dar umbrele păstrau detalii – nu mai exista acea „pierdere” tipică din zonele întunecate.

Funcția Glare Free a fost și ea o surpriză. În showroom, luminile erau puternice, dar reflexiile erau aproape inexistente. Am putut să mă uit din unghiuri diferite, iar imaginea și culorile rămâneau consistente – lucru pe care nu îl obții ușor la alte modele.

Neo Quantum HDR 8K Pro și Color Booster Pro au dat viață documentarelor de natură. Verdele frunzelor, nuanțele delicate de portocaliu la apus, albastrul saturat al mării – toate păreau pictate cu grijă.

În plus, AI Motion Enhancer Pro a fost testul meu preferat pe partea de sport. Am urmărit o reluare rapidă de meci și mingea rămânea perfect conturată, fără artefacte vizibile.

Sunet cinematografic și funcții smart care chiar contează

La capitolul audio, 75QN990F m-a surprins cel mai mult. OTS Pro (Object Tracking Sound Pro) cu 90W pe 6.2.4ch creează efectul că sunetul vine exact din zona în care se petrece acțiunea pe ecran. În combinație cu Dolby Atmos®, scena audio devine tridimensională – am avut momente în care efectiv am întors capul pentru că sunetele păreau să vină din spatele meu.

Q-Symphony a fost o altă experiență interesantă. Am conectat un soundbar Samsung compatibil, iar televizorul și soundbar-ul au redat sunetul împreună, nu separat. Rezultatul? Un volum mai bogat, cu detalii mai clare pe frecvențe înalte și un bas mai consistent.

Funcția Active Voice Amplifier Pro este extrem de utilă. Într-o demonstrație cu zgomot ambiental simulat, vocile personajelor dintr-un film au rămas clare și distincte, fără să fiu nevoită să dau volumul mai tare.

Pe partea smart, Vision AI și Bixby m-au făcut să uit de telecomandă pentru câteva minute (telecomandă care se încarcă solar – celulele solare de pe spatele telecomenzii absorb lumina soarelui sau lumina din casa ta pentru a încărca bateria internă). Am putut să dau comenzi complexe, de genul „pornește modul de film, scade luminozitatea și arată temperatura în living”, iar televizorul a executat fiecare pas fără ezitare.

AI Mode a fost o surpriză plăcută – ajustează automat setările pentru imagine și sunet în funcție de mediul de vizionare. Adaptive Sound Pro a făcut același lucru pentru audio, iar diferența se simte mai ales în camere mari sau cu acustică dificilă.

Printre funcțiile mai speciale, Pet Care și Generative Wallpaper au fost highlight-uri de test. Pet Care a detectat un sunet de lătrat și a pornit conținut special pentru a calma „animalul imaginar” din scenariu, iar Generative Wallpaper mi-a creat un fundal personalizat doar din câteva cuvinte-cheie.

Gaming, conectivitate și design premium

Pe partea de gaming, acest model este o adevărată bestie. Motion Xcelerator 240Hz îmi permite să joc la 4K cu o rată de refresh de până la 240Hz. AI Auto Game Mode detectează automat tipul de joc – shooter, sport, RPG – și ajustează setările în timp real.

Game Bar este extrem de util – am avut toate informațiile pe ecran: FPS, input lag, raport de aspect, plus posibilitatea să comut rapid între 16:9, 21:9 și 32:9. Pentru mine, care apreciez controlul rapid în mijlocul unei sesiuni de joc, este o funcție de aur. Suportul pentru FreeSync Premium Pro și VRR asigură gameplay fără screen tearing sau lag.

Conectivitatea este completă: 5 porturi HDMI (toate compatibile cu 8K 120Hz și 4K 240Hz), 2 USB-A și 1 USB-C, Ethernet, ieșire optic digitală, Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3. Prin SmartThings, televizorul devine un hub complet pentru casa inteligentă.

Comparația cu Neo QLED 4K (2025)

Sunt importante de menționat și diferențele față de Neo QLED 4K (NQ4 AI Gen2):

Procesorul NQ8 AI Gen3 din modelul 8K este de două ori mai rapid pe partea de procesare neurală și GPU, iar în upscaling diferența este evidentă.

din modelul 8K este de două ori mai rapid pe partea de procesare neurală și GPU, iar în upscaling diferența este evidentă. Contrastul este mai precis pe 8K datorită numărului mai mare de zone de iluminare și controlului fin al Quantum Mini LED-urilor.

Neo QLED 4K rămâne excelent, dar atunci când stau în fața celor două, 8K-ul îmi dă senzația că „trăiesc” scena, pe când 4K-ul doar o redă foarte bine.

În gaming, ambele sunt impecabile, dar pe un ecran de peste 75”, claritatea suplimentară a 8K-ului îți sare imediat în ochi.

Dacă bugetul nu este o problemă, 8K-ul este alegerea evidentă pentru performanță maximă și un viitor asigurat în următorii ani.

Recomandări de scenarii ideale de utilizare

După câteva ore bune de test, am realizat că acest televizor strălucește în anumite scenarii:

Maratoane de filme și seriale – dacă îți place să vezi filme în format HDR, Neo Quantum HDR 8K Pro și OTS Pro transformă livingul într-o sală de cinema. Gaming competitiv – Motion Xcelerator 240Hz, FreeSync Premium Pro și Game Bar îți oferă un avantaj real în jocurile rapide. Integrare smart home – cu SmartThings și Vision AI, poți controla casa direct de pe TV, de la lumini la temperatură. Artă digitală și ambient – Generative Wallpaper și Art Store îți transformă televizorul într-un tablou personalizat. Îngrijirea animalelor de companie – Pet Care poate părea un gimmick, dar dacă ai un câine sau o pisică anxioasă, funcția poate fi extrem de utilă.

Totuși, pentru un review obiectiv, trebuie să menționez și două puncte slabe:

Prețul foarte ridicat – este un televizor premium în toată regula, iar costul reflectă acest lucru. Dacă nu profiți de funcțiile sale avansate și de experiența 8K, investiția poate fi greu de justificat.

Conținut nativ 8K limitat – deși upscaling-ul AI funcționează impecabil, conținutul filmat direct în 8K este încă rar, iar în practică vei folosi preponderent conversia din 4K sau Full HD.

Chiar și cu aceste aspecte, rămâne un produs de top, creat pentru cineva care își dorește tehnologie de ultimă generație și nu acceptă compromisuri.

Concluzie: după testul de la AI Playground, pot spune că Samsung Neo QLED 8K 75QN990F este cel mai impresionant televizor pe care l-am folosit vreodată. De altfel, este și cel mai performant televizor de pe piață la momentul actual. Imaginea 8K cu procesare AI, sunetul cinematografic, funcțiile smart cu adevărat utile și opțiunile avansate pentru gaming îl fac să fie un produs complet. Este gândit pentru cineva care vrea nu doar să vadă conținut, ci să îl trăiască în cel mai autentic mod posibil.