REVIEW Samsung Galaxy Z Flip7 – povestea telefonului cu clapetă la maturitate. Pliabilul care face valuri cu inteligență artificială, dar îl cumperi pentru design, foto, chiar și gaming

În ultimii ani, Samsung a făcut o treabă grozavă în a-și finisa telefoanele pliabile. Seriile Z Flip și Z Fold nu au venit de fiecare dată cu schimbări remarcabile sau upgrade-uri foarte evidente, dar particularitățile de finețe, îmbunătățirile mai mult sau mai puțin discrete au fost întotdeauna acolo. Motivul pentru care gigantul coreean deține aproximativ 60% din această piață în 2025 se datorează abilității sale de a adresa, în egală măsură, pretențiile utilizatorilor și ambiția producătorului. Nu de alta, dar nu a fost deloc ușor ca foarte mulți utilizatori să asocieze aproape exclusiv această categorie de gadgeturi doar cu Galaxy Z Flip și Galaxy Z Fold.

După cum am mai zis și în trecut, în cazul multor cumpărători, aceste terminale se vând aproape din inerție. În continuare poți atrage atenția asupra faptului că nu sunt cele mai subțiri, cele mai ușoare, cele mai rapide smartphone-uri din 2025, dar lipsa unor superlative absolute de pe lista specificațiilor se datorează unor upgrade-uri realizate cu foarte mult discernământ.

Samsung a mai avut probleme în trecut cu telefoanele sale de top, iar motivul pentru care evită să introducă încărcări foarte rapide sau baterii cu tehnologii incipiente, cred eu, are legătură cu prevenția unui eventual dezastrul, chiar dacă nu există nicio dovadă în acest sens. Aici mă refer la silicon-carbon, o tehnologie prezentă în telefoane ca OnePlus 13, Xiaomi 15 sau Honor Magic 7 Pro. Pe de altă parte, nu cred că va mai putea amâna foarte mult upgrade-ul referitor la viteza de încărcare limitată în continuare la 25W cu fir și 15W wireless.

REVIEW Galaxy Z Flip7 versus Galaxy Z Flip6 – cât de mare este upgrade-ul pe hârtie

Revenind însă la Galaxy Z Flip7, este mai frumos ca niciodată și ți-e mai mare dragul să-l folosești. M-aș fi bucurat să folosească procesorul Snapdragon 8 Elite din Galaxy Z Fold7, dar având în vedere că acela este un telefon cu aproximativ 80-90% mai scump, niște compromisuri erau previzibile. Pe de altă parte, după cum voi detalia mai jos, nu există niciun dubiu vizavi de faptul că noul Flip este un terminal premium și nu doar datorită ecranului pliabil de dimensiuni generoase de la interior.

Galaxy Z Flip7 aduce mai multe îmbunătățiri față de predecesorul său, Z Flip6, în special în ceea ce privește performanța și afișajul. Noul model are un ecran principal mai mare, de 6,9 inch, cu o rată de refresh de 120 Hz și un ecran secundar de 4,1 inch, considerabil mai generos decât cel de 3,4 inch de pe Flip6. În plus, Flip7 beneficiază de o baterie mai mare, de 4300 mAh, comparativ cu 4000 mAh pe modelul anterior. La nivel de procesor, Flip7 este echipat cu noul cip Exynos 2500 pe 3 nm și un CPU deca-core, oferind un salt de performanță față de Snapdragon 8 Gen 3 din Flip6, în special în multitasking și eficiență energetică.

Diferențele sunt vizibile și în construcția și funcționalitatea generală. Deși ambele modele au o greutate aproape identică și păstrează același tip de balama și protecție IP48, Flip7 oferă un format mai subțire și margini mai înguste, cu un raport ecran-corp mai bun. Tot Flip7 introduce suport complet pentru Samsung DeX și Wi-Fi 7, caracteristici absente pe Flip6, ceea ce îl face mai versatil pentru utilizatorii care doresc funcții avansate de productivitate. În concluzie, deși ambele modele împart aceleași camere și design general, Flip7 aduce un ecran mai mare, o baterie mai bună, procesor mai eficient și câteva funcții premium care justifică trecerea la generația nouă.

REVIEW Samsung Galaxy Z Flip7 – specificații tehnice și performanță brută

Samsung Galaxy Z Flip7 impresionează din start prin echilibrul reușit între formatul compact și performanțele brute de flagship. Sub carcasa subțire se ascunde un procesor Exynos 2500 realizat pe 3nm, optimizat special pentru seria Galaxy. Telefonul vine în două variante de stocare – 256 GB sau 512 GB – ambele susținute de 12 GB RAM. Sistemul de răcire eficient și optimizările software contribuie la menținerea unor performanțe stabile chiar și în scenarii solicitante precum gamingul intens sau editarea de conținut video.

În practică, Galaxy Z Flip7 s-a comportat impecabil în Call of Duty Mobile, rulând cu toate detaliile la maxim și texturile de înaltă rezoluție descărcate. Experiența de joc a fost fluidă, fără scăderi notabile de framerate, susținută de ecranul Dynamic AMOLED 2X cu rată de reîmprospătare de 120Hz și de răspunsul rapid al sistemului de operare. Benchmark-urile confirmă aceste performanțe: 2044 puncte în Steel Nomad Light, 10.091 în Solar Bay și 2.473 în Wild Life Extreme, iar în Wild Life clasic – un scor remarcabil de 9333 puncte.

Testele sintetice continuă să confirme forța brută a acestui dispozitiv. În PCMark, Galaxy Z Flip7 a obținut un total de 15.277 puncte, cu rezultate excelente la Web Browsing (11.001), Video Editing (8.119), Writing (22.572), Photo Editing (33.940) și Data Manipulation (12.159). În testul de stocare PCMark Storage 2.0, telefonul a atins un scor de 35.089 puncte, ceea ce confirmă timpi de acces și scriere extrem de rapizi – o caracteristică valoroasă pentru utilizatorii care transferă sau procesează date frecvent.

Geekbench 6 a returnat 1271 de puncte în testul Single Core și 7.207 în Multi Core, în timp ce testul GPU OpenCL a urcat până la 19.102 puncte. În Geekbench AI, rezultatele au fost 2.012 pentru Single Precision, 1.945 la Half Precision și 3.086 la scorul Quantitized – dovezi clare ale optimizării pentru sarcini de inteligență artificială. În AnTuTu 10.5, Flip7 a obținut un scor total de 1.375.720 puncte, distribuit astfel: CPU – 368.001, GPU – 443.401, MEM – 307.284, UX – 257.034. La capitolul autonomie, un test de redare YouTube în Full HD, cu luminozitatea ecranului la 50%, a durat 18 ore și 45 de minute, o performanță excelentă pentru un pliabil de dimensiuni reduse.

REVIEW Samsung Galaxy Z Flip7 cu Galaxy AI – inteligența artificială pe smartphone nu ar trebui ignorată, te ajută mult

Galaxy Z Flip7 este primul pliabil care îți aduce întregul set Galaxy AI direct pe ecranul exterior de 4,1 inci, așa că nici măcar nu mai trebuie să deschizi telefonul ca să-i ceri traducerea unui anunț, rezumatul unui text lung sau sugestia potrivită pentru răspunsul la un mesaj. Româna este printre limbile complet suportate, iar recunoașterea vocală funcționează pe dispozitiv, astfel încât datele tale rămân mereu sub controlul tău. Cu procesorul de 3 nm și bateria de 4 300 mAh, aplicațiile AI rulează fără întreruperi chiar și când ești departe de priză.

În călătorii, combinația dintre Live Translate, Interpreter și noul Gemini Live de pe FlexWindow îți elimină complet bariera lingvistică. Deschizi jumătate de telefon pe tejghea, selectezi română – italiană, iar interlocutorul vede și aude traducerea instantaneu. Cât timp Flip7 rămâne pliat, ecranul exterior (FlexWindow) poate deschide camera și funcția Circle to Search with Google. Îl îndrepți spre un obiect—de exemplu, o cameră video din tavan sau un produs din vitrină—și rostești întrebarea „ce model este acesta?”. Galaxy AI analizează imaginea și îți arată imediat pe același mic ecran denumirea și detaliile obiectului, fără să fie nevoie să desfaci telefonul, să intri într-o aplicație de căutare sau să tastezi manual. Toate aceste funcții rulează local sau în cloud, după cum alegi, astfel încât consumul de date și confidențialitatea rămân în limitele tale.

Pentru fotografii, AI-ul lui Flip7 transformă fiecare selfie într-un mic proiect de studio. Cu Real-Time Filters pe ecranul frontal edge-to-edge vezi efectul final înainte să atingi declanșatorul, iar Zoom Slider te ajută să ajustezi rapid încadrarea, fie că vrei doar chipul tău, fie întreaga ținută. Photo Assist îți propune să elimini reflexiile din geamul unui muzeu sau să îmbunătățești luminozitatea unei scene de noapte, iar Portrait Studio generează automat un fundal artistic dacă vrei să postezi imediat pe Instagram. Astfel, nu mai pierzi timp între aplicații terțe și editori complicați.

În zilele aglomerate, Now Bar și Now Brief îți adună notificările inteligente într-un singur flux, de la rezumatul ședinței din Samsung Notes la memento-ul pentru zborul salvat în Wallet. Dacă deschizi telefonul lângă un monitor, DeX pornește automat și poți continua prezentarea exact de unde ai rămas. În spate, Knox Enhanced Encrypted Protection păstrează textele sintetizate și traducerile în spații criptate distincte, iar actualizările securizate prin rețele Wi-Fi 7 îți asigură conexiuni rapide în orice birou sau aeroport. Așa devine Flip7 un asistent personal complet, gata să-ți anticipeze nevoile fără să îți aglomereze buzunarul. Pentru o expunere mai detaliată a ceea ce înseamnă și cum te ajută Galaxy AI pe noul Flip7, poți citi acest articol.

REVIEW Samsung Galaxy Z Flip7 – abilități de captură

Galaxy Z Flip7 îți aduce un sistem foto demn de flagship într-un corp de buzunar: pe spate găsești un senzor wide de 50 MP cu Dual-Pixel AF și stabilizare optică, ajutat de un ultra-wide de 12 MP cu unghi de 123°, iar pe interior stă o cameră selfie de 10 MP; toate pot filma 4K la 60 fps cu suport 10-bit HDR pentru culori și contrast mai bogate . Motorul ProVisual ajustează expunerea și reduce zgomotul în timp real, astfel încât cadrele nocturne să păstreze detaliile, iar funcția Enhanced Nightography scoate la lumină scenele întunecate fără să apelezi la trepied.

Când folosești FlexWindow, Real-Time Filters și noul Zoom Slider îți arată în direct efectele și îți permit să decupezi subiectul cu o singură glisare – util dacă vrei doar portretul sau toată ținuta într-o singură poză. Totul rulează pe procesorul Exynos 2500 și este susținut de algoritmi AI, așa că zoomul inteligent, stabilizarea și optimizarea culorilor funcționează fluid, indiferent că fotografiezi rapid de pe ecranul extern sau în modul FlexCam.

În practică, am fost foarte încântat de abilitățile de zoom ale telefonului. Nu au existat variații de expunere între camere, deformarea nu a fost agresivă la ultrawide (0,6x), iar aberațiile cromatice pe margini au lipsit cu desăvârșire. Am fost în special încântat de calitatea fotografiilor la zoom 10x care nu pare sub nicio formă pictate, iar nivelul de detalii îți permite să folosești acele cadre în foarte multe scenarii, după cum se poate vedea pe pereții casei din imaginea de mai sus.

Pe partea de selfie-uri, după cum era și de așteptat având în vedere cât de ușor le încadrezi cu ajutorul ecranului extern și le imortalizezi cu camerele principale, claritatea, cromatica și nivelul de detalii sunt demne de laudă. Din multe puncte de vedere, mai ales asistat de AI, îți va fi foarte ușor să-ți duci abilitățile de amator de selfie-uri la un alt nivel. Va fi mai simplu să faci valuri pe Instagram când captura imortalizată are nevoie de particularități minime editate. În plus, m-a încântat încețoșarea discretă, naturală, a fundalului, nu ai parte de un bokeh agresiv sau artificial care să trădeze algoritmii de postprocesare.

Pe partea de portret, după cum se poate vedea și în capturile de mai sus, chiar și când fundalul este apropiat din prisma nuanțelor de subiect, separația de fundal este puternică și corectă. Se diferențiază frumos planurile, cu sau fără zoom, iar detaliile de foarte mare finețe se păstrează organic. Ca să înțelegi la ce mă refer mai bine, m-aș bucura să faci zoom pe trandafirul din stânga și să vezi un fir de păr.

În condiții dificile de iluminare, deși face o treabă decentă în a sesiza volumul de lumină din mediul ambiant, ți-aș recomanda să activezi manual modul de noapte din opțiunile de captură. De asemenea, fă un efort să ții telefonul nemișcat, mai ales că vorbim de expuneri care pot ajunge și până la 4 secunde. Trecând peste aceste detalii, cadrele pe întuneric aproape complet, poate doar cu un fir discret de lumină reconfirmă de ce Z Flip7 este totuși un flagship, chiar dacă „joacă” aproape la jumătate din prețul unui Fold.

Tot vizavi de condiții dificile de iluminare și contre-jour, fotografia de mai sus, deși nu este perfectă ca nivel de zgomot de imagine din jurul ochilor pisicii, aș încadra-o la subiect de mândrie pentru Z Flip7. Ca idee, fotografia este imortalizată pe un geam foarte luminos, la miezul zilei, din pivnița întunecată la polul opus, cu un mix de HDR și expunere prelungită, ca să compenseze zonele întunecate. Cu toate acestea, arată frumos, are emoție, te poți lăuda cu ea pe Facebook. Mă încântă detaliile de pe cărămizile de sute de ani, nisipul foarte bine definit.

Samsung Galaxy Z Flip7 – experiență de utilizare și concluzie

Nimic nu este mai plăcut decât să testezi un telefon bun, rapid și atractiv, iar noul Z Flip7 face o treabă grozavă în a le bifa pe toate. Upgrade-urile față de generația anterioară nu sunt deloc neglijabile și terminalul include suficient de multe particularități tehnice și de design încât să justifice investiția. Dacă îți dorești un telefon cu clapetă în 2025, acesta reprezintă alegerea superlativă în 90% din cazuri. Ai putea merge și pe Motorola Razr 60 Ultra care m-a încântat teribil, dar partea de inteligență artificială de pe noul Z Flip combinată cu ecosistemul Samsung de gadgeturi, pentru un public destul de numeros, este alegerea mai potrivită.

Nu pot să insist suficient pe cât de bine se vede ecranul chiar și în soare puternic, pe cât de frumos se aude fără distorsiuni inclusiv la volum maxim sau pe cât de plăcut este de manipulat. Nu am avut în niciun moment sentimentul că îl scap din mână și, tot vizavi de ecran, pentru prima oară, niciodată nu am putut vedea punctul de pliere al panoului în condiții normale de utilizare. Este imposibil să te mai distragă ca în cazul generațiilor trecute.

În România, Galaxy Z Flip7 costă aproximativ aproximativ 6.000 de lei. Acesta nu este un preț mic pentru nimeni, dar în majoritatea cazurilor, este și genul de gadget pe care mulți cumpărători îl iau în rate sau îl achită pe parcursul a 12/24 de luni pe factura de telefonie. Având însă în vedere că această investiție se reflectă într-un gadget de top, futurist din câteva puncte de vedere, aș fi tentat să spun că investiția este justificată. M-aș bucura doar ca generația viitoare să se încarce mai repede de 25W, chiar dacă autonomia peste medie face o treabă decentă în a te ține departe de priză.