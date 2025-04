REVIEW Motorola razr 60 Ultra – probabil cel mai bun pliabil a ajuns printre cele mai rapide smartphone-uri din lume. De ce este impresionant telefonul de fashion

Motorola are deja câțiva ani de când a făcut o treabă grozavă cu reînvierea seriei razr, iar noul model continuă o tradiție care, nu doar printre pasionații de melancolie, merită tot respectul. Acesta este un gadget futurist care, nu doar că arată foarte bine, dar îmbină într-o manieră impresionantă performanța celor mai rapide și scumpe telefoane ale momentului cu un design unic, materiale premium și detalii de design care, cel puțin în ceea ce privește pliabilele, te mângâie pe suflet.

Este un telefon pe care doar prin suprasimplificare l-ai pune în aceeași categorie cu modele de la Samsung, Honor sau Xiaomi, când este clar după câteva minute că joacă într-o cu totul altă ligă. Îți dai seama de asta din construcția cu balama ranforsată cu titan, din spatele acoperit opțional cu lemn sau Alcantara – acea țesătură suede-like folosită pe scaunele limuzinelor italiene – și din felul în care Corning Gorilla Glass Ceramic îi protejează fața: de trei ori mai rezistent la căderi și de zece ori mai rezistent la șocuri repetate decât orice sticlă de pe un smartphone actual.

REVIEW Motorola razr 60 ultra versus generația anterioară și concurența

Înainte să intri în cifre, reține două idei-cheie: balamaua nouă tolerează cu 35% mai multe plieri decât la razr 50 ultra, iar certificarea IP48 îți permite să-l scufunzi accidental până la un metru și jumătate timp de 30 de minute. Ramele laterale sunt din aluminiu seria 7000 întărite cu o placă de titan de patru ori mai rezistentă decât oțelul chirurgical, iar Ultra Thin Glass-ul de 50 µm reduce adâncimea cutei la 30%.

Caracteristică razr 60 Ultra (Orion) Samsung Galaxy Z Flip 6 Honor Magic V Flip Xiaomi Mix Flip Preț lansare €1 300 €1 099 €640 €760 Procesor Snapdragon 8 Elite Snp 8 Gen 3 Snp 8+ Gen 1 Snp 8 Gen 3 Baterie/încărcare cu fir și wireless 4 700 mAh, 68 W/30 W 4 000 mAh, 25 W/15 W 4 800 mAh, 66 W 4 780 mAh, 67 W Ecran extern 4,0″ 165 Hz 1 272 × 1 080 3,4″ 60 Hz 720 × 748 4,0″ 120 Hz 1 200 × 1 092 4,01″ 120 Hz 1 208 × 1 392 Cameră principală 50 MP f/1,8 OIS 50 MP f/1,8 OIS 50 MP f/1,9 OIS 50 MP f/1,7 OIS Cameră secundară 50 MP f/2,0 UW/Macro 122° 12 MP f/2,2 UW 123° 42 MP f/2,2 UW/Macro 112° 50 MP f/2,0 tele 2× Selfie 50 MP f/2,0 1,28 µm 10 MP f/2,4 1,22 µm 50 MP f/2,0 32 MP f/2,0 0,7 µm Rezistență IP48 + GG-Ceramic IP48 – – Durabilitate balama >1 000 000 plieri 200 000 5-Star SGS 500 000

Practic, razr-ul este singurul flip care bifează simultan un ecran extern LTPO de 7 inci la 165 Hz, încărcare 68 W și balama certificată pentru un milion de închideri. Ecranul extern LTPO de 4 inci, 1272 × 1080 px, 417 ppi, rulează la 165 Hz în modul High Performance, coboară până la 1 Hz în standby și atinge 1500 nit HBM respectiv 2400 nit APL. Panoul intern pOLED de 6,9 inci FHD+ continuă să urce la 165 Hz și 120 % DCI-P3, iar luminozitatea maximă sare la 3000 niți, ceea ce face lizibilitatea în soare un non-subiect.

Sub carcasă găsești Snapdragon 8 Elite Mobile Platform pe 3 nm, 16 GB LPDDR5X și 512 GB UFS 4.0. Nu există card, dar la viteza asta nici nu-ți dorești, iar oricum această practică a eliminării slotului microSD este standard în industrie. Bateria crește la 4700 mAh și promite peste 36 de ore de autonomie, iar realitatea confirmă: în testul de baterie din PCMark, cu ecranul la 50 %, am obținut 19 ore și 32 de minute de utilizare intensă, rulare continuă într-un mix de editare foto/video, foi Excel, navigare web și streaming. Încărcarea TurboPower 68 W îți umple bateria în 40 de minute, iar după opt minute ai mare șanse să câștigi o zi de utilizare normală departe de priză. Ai și 30 W wireless plus 5 W reverse pentru încărcare altor dispozitive.

Pe partea de performanță brută, Work 3.0 din PCMark se traduce prin 20 561 de puncte (Web Browsing – 21 940, Video Editing – 8 198, Writing – 27 936, Photo Editing – 35 212, Data Manipulation – 20 772), iar Storage 2.0 atinge 171 874 puncte – de peste cinci ori mai mult decât un Flip de generație actuală. În 3DMark Solar Bay Stress Test, telefonul se încălzește moderat, dar păstrează o stabilitate de 85,2 % (de la 8 730 la minimum 7 441 puncte). Prin comparație, Galaxy Z Flip6 scade la 35,1 %, cu fluctuații între 4 322 și 8 230 de puncte, deci pierde vizibil viteză după câteva minute de joc.

În testele clasice, Steel Nomad Light livrează 2 187 de puncte, Solar Bay 11 050, iar Wild Life Extreme 5 693 – un scor peste 96 % dintre telefoanele testate de 3DMark. AnTuTu urcă la 1 817 568 puncte (CPU – 391 294, GPU – 772 891, MEM – 318 531, UX – 334 852). AI Benchmark oferă 12 421 puncte și calificativul „Master of A.I.”, în timp ce Geekbench 6 notează 2 610 puncte Single-Core, 8 071 Multi-Core și 18 404 în testul GPU OpenCL. Geekbench AI adaugă 1 149 puncte Single Precision, 1 142 Half Precision și 1 917 Quantized.

În scenarii reale, sesiunea clasică de Call of Duty cu texture pack HD și detalii maxime rulează la 120 Hz fără pic de agățare sau sacadare, carcasa rămânând sub pragul inconfortabil de 40 °C. Nicio scădere bruscă de cadre, niciun throttling vizibil; pur și simplu te concentrezi pe victorie, nu pe temperaturi.

REVIEW Motorola razr 60 ultra – performanță foto/video surprinzătoare

La capitolul captură, moto ai Photo Enhancement Engine 2.0 lucrează în tandem cu un senzor principal de 50 MP, stabilizat optic, cu pixeli de 1,0 µm și tehnologie All-Pixel focus. Primești și un 50 MP 2× optical quality zoom cu până la 30× super-zoom asistat de AI, plus un obiectiv ultra-wide de 122° care servește și drept Macro Vision de la 2,5 cm. Camera frontală, ascunsă în perforația ecranului intern, are 50 MP f/2,0 cu binning 4-în-1 (1,28 µm) – nivel de detaliu peste multe camere principale de pe telefoane de top din ultimii ani. În plus, filmează 4K 60 fps, dar, sincer, vei prefera selfie-urile cu telefonul pliat, folosind ecranul extern drept viewfinder.

Camera frontală (internă) de 50 de megapixeli cu pixel binning pentru selfie-uri face o treabă grozavă, chiar și în condiții dificile de iluminare, împotriva unei surse de lumină sau în umbră și semi-întuneric. Culorile sunt naturale, expunerea este corectă pe întreaga suprafață a cadrului, iar cromatica plăcută, indiferent de numărul subiectelor din scenă.

În lumină naturală ai culori echilibrate, fără suprasaturația agresivă pe care o vezi la alte branduri. Motorul de procesare lucrează subtil: ridică dinamica la 10-bit HDR, păstrează nuanța pielii și evită denaturarea cerului. În modul Action Shot, expunerea scurtă asistată de predict-focus îngheață subiectele în mișcare cu mai puține artefacte decât rivalii.

Pe întuneric, Night Vision combină 10-12 cadre cu bracketing adaptiv și livrează scene cu contrast real și texturi păstrate pe pereți, cărămidă, nu pictate de algoritm. Într-un beci cu o singură sursă de lumină în depărtare, aproape întuneric, expunerea de câteva secunde rezultă într-un cadru utilizabil, culori neutre și zgomot de imagine discret aproape insesizabil. În mod autentic poți citi pe sticle, claritatea este deosebită, mai ales dacă iei în calcul că este o fotografie din mână, fără trepied sau alte artificii de stabilizare.

În modul Portret vei observa că firele de păr sunt conturate corect, iar blur-ul de fundal prezintă un degrade natural. Indiferent că vorbim de o floare izolată în grădină sau de blănița pisicii, elementele în focus sunt impecabile, iar separația de fundal este realizată frumos, organic, similar cu un DSLR. Tot la fel ca un aparat foto cu lentile interschimbabile, este lăudabilă abilitatea de a menține în focus elementele din același plan chiar și dacă sunt foarte diferite între ele, după cum se poate vedea bolul cu mâncare în cadrul de mai jos.

Video-urile 8K ajuns la 30 de cadre pe secundă, iar 4K Ultra HD ajung la 60 fps cu stabilizare hibridă OIS + EIS. Dacă reduci la 1080p, ai și 240 fps slow-motion sau 120FPS în 4K. Portretul filmează cu profunzime variabilă, iar noul mod Signature Style aplică LUT-uri cinemagice în timp real. Pentru YouTube Shorts, Group Shot recunoaște până la cinci fețe și ajustează blur-ul de fundal ca să nu dispară niciun prieten de la marginea cadrului.

De cele mai multe ori, nu sunt un mare fan al zoom-ului digital, niciodată nu am fost și l-am considerat mai degrabă un truc de marketing, mai ales când discutăm de valori astronomice precum 50 – 100x. Întâmplarea face că Motorola a făcut o treabă foarte bună cu zoom-ul la razr 60 ultra, după cum se poate vedea în colajul de mai sus. Chiar dacă la 30x nu obții rezultate neapărat utilizabile într-un context profesionist, până la acea valoare generoasă, este ușor să fii impresionat, cel mai probabil datorită senzorului de dimensiuni generoase de 50 de megapixeli, dar și a procesării AI.

Dacă vrei să corectezi ceva după declanșare, butoanele Google Magic Eraser, Photo Unblur și Magic Editor sunt integrate direct în galerie. În două atingeri ștergi un cablu electric, refaci claritatea pe un panou luminos și muți subiectul în cadranul de aur.

REVIEW Motorola razr 60 ultra – universul inteligenței artificiale

Sub umbrela moto ai 2.0, telefonul dezvăluie trei piloni principali: Capture, Assist și Create. În Capture, motorul Photo Enhancement Engine 2.0 decide instant ce profil tonal se potrivește scenei, ajustează balansul de alb și rulează un denoise neuronal la nivel de pixel. Action Shot alege singur shutter-ul scurt, iar Group Shot cropează și combină cele mai bune expresii de pe rafală într-o singură fotografie.

În Assist, Smart Connect îți face puntea dintre telefon, tabletă și PC: tragi un fișier video de pe desktop pe pictograma razr și îl găsești imediat în galerie fără cablu sau cloud. Sub brandul intern Eldin se ascund funcții precum Catch Me Up, care sintetizează ultimul thread de mail într-un paragraf, și Pay Attention, ce notează automat punctele importante dintr-o întâlnire și le salvează în Notes (Journal). Next Move e un algoritm care îți propune în calendar orele ideale pentru alergare, în funcție de vreme și program.

Când vine vorba de Create, Magic Canvas generează imagini doar din prompt, Style Sync îți transformă selfie-ul într-un avatar comic sau realist, iar Text-to-Sticker produce pachete animate pentru WhatsApp. Toate rulează local pe Snapdragon 8 Elite NPU, fără să trimită date sensibile în cloud.

Pentru mesagerie, Google Gemini Nano aduce Magic Compose: scrii două rânduri, alegi tonul relaxat sau formal, iar AI-ul propune un text complet coerent. Photomoji extrage fața ta dintr-o poză și o transformă într-un set personal de reacții. Dacă folosești asistentul vocal, Chat to Start îți compune lista de cumpărături, face un plan de antrenament și te anunță când ai depășit bugetul la cafea.

REVIEW Motorola razr 60 ultra – concluzie

La fel cum m-am entuziasmat și în urmă cu doi ani când am testat Motorola razr 40 ultra, noua generație de razr nu reprezintă doar cel mai frumos pliabil pe care l-am testat, dar și cel mai frumos smartphone. Alegerile de design pe care le face producătorul, efortul semnificativ de a ieși în evidență și a se diferenția de concurență în fiecare an nu trebuie sub nicio formă ignorate sau trecute cu vederea. Nici nu cred că ai putea să o faci. Arată frumos, se simte foarte plăcut în mână, nu-l scapi și îți vine să nu-ți mai iei ochii de la el. În plus, se aude impresionant, puternic, imersiv, fără distorsiuni la volum maxim și o vibrație plăcută pe partea de frecvențe joase.

Este foarte rapid, prietenos și cu o interfață curată, în timp ce întregul univers de funcții AI te ajută în mod autentic să fii eficient. Am lăsat cele mai importante detalii la final, iar acestea nu trebuie neglijate. În România, prețul recomandat de producător la razr 60 ultra cu 16 GB RAM și 512 GB memorie internă este de 6 499 lei. În perioada 25 aprilie – 8 mai se găsește exclusiv în oferta Vodafone cu discount de până la 350 euro și MAX 3 luni inclus la abonament nou sau reînnoirea celui actual.

Iar dacă mai merită să rămâi cu câteva particularități care să te convingă de faptul că vorbim de o investiție bună cu Motorola razr 60 ultra, nu uita că acesta este primul telefon din lume care vine și în varianta cu spate din piele sintetică Alcantara, prezentă de obicei la mașinile de lux, și primul smartphone protejat cu Corning Gorilla Glass Ceramic, de 10 ori mai rezistent la căzături. Nu în ultimul rând, vine la pachet cu trei ani de versiuni majore de Android și patru ani de actualizări de securitate. Moto AI 2.0 va fi disponibil pe razr din luna mai, odată cu următoarea actualizare, iar în limba română ar trebui să fie disponibil din iunie.