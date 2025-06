REVIEW realme GT 7 – telefonul care te ajută cu adevărat să înțelegi ideea de flagship killer. Autonomie, gaming, AI și abilități foto de invidiat la preț imbatabil

Într-o lume în care Apple și Samsung parcă s-au lăsat de inovație și vând telefoane cât se poate de similare de prea mulți ani, ambiția, creativitatea, designul și performanța superlativă la un preț mai mult decât corect vin de la producători precum realme. Creații precum acest ”flagship killer” proaspăt lansat fac o treabă grozavă nu doar în a-și justifica investiția, dar și pentru a servi o lecție industriei. Nu de alta, dar realme GT 7 oferă performanțe surprinzător de similare cu telefoane de două ori mai scumpe. Deși sloganul acestui brand este în continuare ”producătorul de telefoane cu cea mai rapidă creștere”, cred în mod sincer că ar trebui să ajungă la și mai multe urechi, ochi și, mai ales, în buzunarele utilizatorilor.

Am petrecut aproximativ o săptămână cu realme GT 7, un telefon care în mod oficial nu a ajuns încă în România, dar are un preț de aproximativ 650 de euro. Deși concluziile testelor le voi explica mai jos, un lucru este sigur, m-a încântat mult, iar motivele sunt foarte ușor de înțeles. Are o baterie de 7000 mAh într-o carcasă mai ușoară decât iPhone 16 Pro Max cu 4685 mAh sau Galaxy S25 Ultra cu 5000 mAh, iar faptul că realme GT 7 se încarcă de aproximativ 3 ori mai rapid decât acele terminale ”de referință”, este încă o dovadă a ambiției de care dau dovadă chinezii.

Nu de alta, dar ei muncesc în mod autentic pentru fiecare procent din cota de piață, iei nu vând din inerție precum Apple sau Samsung. E rezistent, e foarte rapid în benchmark-uri și jocuri, rulează cea mai nouă versiune de Android, iar producătorul promite până la 6 versiuni majore de actualizări în anii ce urmează. Are rost să insist pe faptul că în majoritatea benchmark-urilor este foarte similar cu vârfurile de la concurență în pofida prețului cu 50% mai mic? Apropo, vine și cu o husă minunată în cutie, un gest aparent banal, dar pe care nu l-ai vedea în vecii vecilor la companii precum giganții menționați în introducere.

REVIEW realme GT 7 – Specificații și performanță brută

Sufletul lui GT 7 este noul MediaTek Dimensity 9400e, primul cip de pe piață construit pe litografie TSMC 4 nanometri care ajunge în magazine. Arhitectura include un nucleu Cortex-X4 tactat la 3,4 GHz, trei nuclee X4 la 2,85 GHz și patru A720 la 2 GHz, plus un GPU Arm Immortalis G720 capabil de ray tracing hardware — rețetă suficientă pentru a urca în top 3 performanță Android conform AnTuTu, cu peste 2,15 milioane de puncte în testul meu, defalcat pe 505 K CPU, 889 K GPU, 393 K memorie și 365 K UX. Temperaturile? La final am ajuns la aproximativ 45 de grade Celsius, o valoare un pic crescută, dar perfect rezonabilă când rulezi cele mai pretențioase teste sintetice.

În Geekbench 6 am obținut 2 159 puncte single core și 7 064 multi core, iar în testul GPU același benchmark a indicat 14 834 puncte. Geekbench AI, în mod Quantized, a înscris 2 075 puncte (1 543 single precision, 1 501 half). AI Benchmark a răsplătit pachetul cu 9 528 puncte și calificativul „Fantastic!”. Totul se reflectă în utilizarea reală: fie că lansezi 30 de aplicații în zece secunde, fie că procesezi video 4K direct pe telefon, există întotdeauna rezerve de putere.

Capitolul grafică și stabilitate termică merită un paragraf special. În 3DMark Wild Life Stress Test scorul a fost 13 761, iar stabilitatea a fost de peste 99 %, un rezultat pe care, sincer, nu l-am mai văzut de multe ori la un telefon mobil. Număr aceste excepții pe degetele de la o mână. Ca referință, în cazul, Galaxy Z Flip6, testat în urmă cu ceva timp, terminalul mult mai scump a scăzut la 32 % stabilitate. Alte scenarii, precum Wild Life Extreme (3 580 puncte), Steel Nomad Light Stress Test (1 923 puncte) ori Solar Bay Stress (6 132 puncte), confirmă același lucru: grație camerelor de vapori de 7 700 mm² și noului strat IceSense Graphene, căldura este disipată cu o eficiență greu de egalat.

Ecranul de 6,78 inci AMOLED, rezoluție 2 780 × 1 264 și luminozitate de vârf 6 000 nit are o rată variabilă de 1–120 Hz și un touch-sampling instantaneu de până la 2 600 Hz, util mai ales în shootere competitive. În jocuri precum PUBG, Call of Duty Mobile sau LoL Wild Rift cadrele pe secundă rămân, fără excepție, la 120 FPS cu detalii maxime, indiferent cât de lung este meciul. Dacă preferi titluri single-player cu grafică pretențioasă, GT 7 menține ușor 90–120 FPS în Genshin Impact la setări high, iar carcasa abia se încălzește după câteva zeci de minute de joacă.

Autonomia merită aplauze separate. În PCMark Battery, cu ecranul la 50 % luminozitate, am înregistrat 21 h 38 min, ceea ce înseamnă două zile de utilizare intensă sau trei relaxate. În Work 3.0, scorul a fost 17 397 puncte, defalcat după cum urmează: Web Browsing – 17 647, Video Editing – 6 570, Writing – 26 052, Photo Editing – 28 407, Data Manipulation – 18 572; PCMark Storage a mai adăugat 35 346 puncte, confirmând că UFS 4.0 ține permanent pasul cu procesorul. Încărcarea la 120 W umple acumulatorul la 50 % în 14 minute și 100 % în circa 40 minute, iar tehnologia Smart Bypass trimite curent direct către placa de bază când te joci pe încărcător, reducând uzura bateriei și temperaturile.

REVIEW realme GT 7 – Abilități de captură foto/video

Dacă anul trecut GT 6 a surprins cu modul nocturn, GT 7 duce povestea mai departe. Senzorul principal Sony IMX906, 50 MP, 1/1,56″, f/1.8, cu OIS, este însoțit de un telefoto Samsung JN5 de 50 MP pentru zoom 2× optic și de un ultrawide Omnivision OV08D10 de 8 MP. În față, selfie-urile sunt gestionate de un Sony IMX615 de 32 MP. Partea video aduce o premieră absolută: filmare 4K sub apă, la 60 FPS, fără accesoriu dedicat, plus captură 8K 30 FPS la suprafață — nivel încă rar chiar și pe terminale mult mai scumpe.

În teren, menține o coerență cromatică remarcabilă. De la 0,6× la 15× nu vezi variații de gamma sau temperatură, cerul rămâne același, iar iarba nu sare brusc din verde crud în smarald. La 5× detaliile sunt încă fidele, texturile nu devin „acuarelă”. La 15×, se deslușesc frumos steagurile de pe frontispiciul primăriei, strecurată printre cabluri la sute de metri. Surprinzător, AI Landscape+ activează automat contrast și claritate în scene urbane ori de natură, fără să exagereze saturația sau, în mod autentic, să te rupă de realitatea observată cu ochiul liber.

Pentru cadre standard 1× culorile sunt echilibrate, fundalul primește un bokeh natural, iar modul portret izolează subiectul atât de bine încât poți printa fotografia la 40 × 60 cm fără să-ți fie teamă de artefacte pe conturul părului. Macro-ul, de obicei o bifă de marketing pe multe telefoane, chiar impresionează: picăturile de rouă pe o frunză de mentă păstrează reflexii și nu devin pete pixelate.

Pe timp de noapte, adevărata magie apare sub forma AI Night Vision. Într-o pivniță cu ferestre de mici dimensiuni al timp de seară, un timp de expunere cumulat de sub două secunde combină multiple cadre la ISO ridicat, apoi elimină zgomotul. Rezultatul păstrează textura pietrei și redă fidel culorile sticlelor incluse în cadru. HDR-ul dinamic reunește zone luminate de lanternă și umbre adânci fără halouri artificiale. Practic, nivelul de lumină extras din întuneric depășește cu un pas tot ce am obținut până acum pe iPhone 15 Pro Max.

Selfie-urile sunt la fel de convingătoare. Deși pisica mea, prezentă în planul apropiat, se mișca, algoritmul „Lightning Snap” a reușit să păstreze clar atât ochii mei, cât și blana ei, chiar și împotriva soarelui (contre-jour). Și, apropo de viteză, senzorul principal poate declanșa până la 50 de cadre pe secundă la 1/10 266s, cu o rată de succes de peste 90 %, ideal când fotografiezi copii sau animale în mișcare.

REVIEW realme GT 7 – Experiență de utilizare și concluzie

Trăim într-o perioadă în care multe flagship-uri par să „țină” două zile doar pe hârtie, iar sesiuni de gaming peste 20 minute topesc literalmente frame-urile. GT 7 nu doar că menține 120 FPS în orice titlu popular, ci o face cu temperaturi confortabile și fără throttling. Tocmai de aceea îndrăznesc să spun că, pentru un gamer serios în deplasare, sunt reticent că ar mai exista ceva comparabil sub 1 000 €.

La fel de convingătoare mi s-au părut super-puterile AI. AI Planner recunoaște automat datele și orele din chat-uri, mail-uri sau capturi de ecran și îți inserează în calendar întâlnirea, biletul de avion ori concertul, după un simplu „double tap” pe spate. AI Translator, AI Tools 2.0, AI Eraser 2.0 sau integrarea cu Google Gemini personalizează răspunsurile din aplicațiile de chat, traduc instant textele și șterg obiecte din fotografii în câteva secunde. În plus, AI Gaming Coach îți semnalizează pe ecran, live, când coechipierul rămâne fără muniție sau când zona se micșorează, transformând smartphone-ul într-un partener de e-sports mai serios decât pare la prima vedere în jocurile suportate, precum PUBG.

Sunetul stereo, certificat Dolby, depășește așteptările. Are o scenă amplă, aproape tridimensională, iar basul se manifestă ca o vibrație fină în carcasă, nu doar ca zguduitură. Mediile și înaltele rămân clare și la 100 % volum, fără distorsiuni, așa că poți urmări un episod pe Netflix fără căști, oriunde te-ai afla sau poți viziona un podcast pe YouTube în timp ce faci de mâncare și, de exemplu, merge hota lângă tine.

La finalul săptămânii de test am încercat să găsesc minusuri majore. Nu există încărcare wireless, e drept, dar când umpli 7 000 mAh în 40 minute, nu prea simți nevoia. Nici ratingul IP69 nu e complet „scuba-diving ready”, însă faptul că filmează 4K sub apă e deja revoluționar la nivel de industrie. Pentru prețul de 650 € este, categoric, smartphone-ul cu cel mai bun raport performanță-autonomie-camere pe care l-am atins în 2025.

În concluzie, realme GT 7 materializează definiția de flagship killer. Vine cu un ecran ultra-luminos, hardware de top, baterie gigantică, încărcare fulger, camere versatile cu premieră 4K underwater, AI util (nu doar trucuri de marketing) și un pachet complet în cutie. Dacă vrei un telefon care să țină pasul cu tine poate chiar și 5 ani, fără să spargi pușculița, ai găsit candidatul perfect. E ușor de lăudat, plăcut de ținut în mână și talentat la poze, nu doar strălucit la gaming