REVIEW Razer DeathAdder V4 Pro – un mouse de gaming profesionist cu performanțe record. De ce ar putea fi cel mai rapid și mai precis din lume, cum e posibil

În ultima săptămână am testat un laptop de gaming de top cu o placă video de ultimă generație, pretextul perfect pentru a pune mâna și pe cel mai nou mouse dedicat plăcutei activități de la Razer. Intitulat DeathAdder V4 Pro, gadgetul din imaginile alăturate este vârful de gamă al producătorului pe 2025. Creat special pentru campionii de eSports, acesta integrează o serie stufoasă de particularități tehnice de ultimă generație și upgrade-uri importante față de generația anterioară. În final, ajungi la un produs care, dacă se aliniază cu stilul tău, ar putea fi cel mai bun mouse pe care îl poți achiziționa din poziția de gamer. Nu de alta, dar este incredibil de ușor și, în funcție de preferințele tale, acesta ar putea fi un atu foarte important sau un detaliu care te forțează să treci printr-o perioadă de adaptare.

În orice caz, m-am jucat Doom: The Dark Ages, Indiana Jones and the Great Circle, Clair Obscure: Expedition 33, Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted, Call of Duty Warzone și, nu în ultimul rând, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Cu siguranță nu mă pot compara cu cei care petrec 8 ore pe zi în jocuri de foarte mare viteză, dar indiferent cât ești de priceput sau de profan, câteva minute în jocul tău preferat vor fi suficiente pentru a conștientiza upgrade-ul de performanță. Noul Razer DeathAdder V4 Pro este un mouse confortabil, eficient și unul care te va face semnificativ mai eficient în fața inamicilor. Sunt multe detalii care merită trecute în revistă pentru a înțelege mai bine prețul de aproximativ 900 de lei, dar să începem cu începutul.

REVIEW Razer DeathAdder V4 Pro – specificații tehnice

Forma ergonomică pentru dreptaci rămâne definitorie pentru seria DeathAdder, iar V4 Pro o păstrează cu ajustări subtile la greutate și finisaj. Cântărește doar 56 g fără cablu și dongle, un prag care îl plasează în categoria ultra-ușoară, acolo unde mișcările ample și micro-corecțiile devin mai puțin obositoare. Corpul are o înălțime de 44 mm, lățime de 68 mm și lungime de 128 mm, o rețetă care susține priza palm sau claw fără compromis major pentru priza fingertip. Finisajul smooth-touch promite aderență fără a sacrifica senzația de finețe la atingere, iar tălpile 100% PTFE asigură o alunecare netedă pe majoritatea mousepad-urilor.

Sub carcasă găsești senzorul Focus Pro 45K Optical Sensor Gen-2, dezvoltat cu PixArt. Pe hârtie, specificațiile impresionează: sensibilitate maximă 45.000 DPI cu ajustare la pas de 1 DPI, viteză maximă 900 IPS și accelerație de 85 G. Razer anunță o acuratețe de rezoluție de 99,8% și suport pentru Motion Sync, astfel încât semnalul mouse-ului se sincronizează cu intervalele de actualizare ale PC-ului pentru urmărire mai previzibilă. Un avantaj practic este compatibilitatea cu suprafețe variate, inclusiv sticlă clară de cel puțin 4 mm, scenariu util când joci pe birouri cu protecții din sticlă sau când îți schimbi des setup-ul de gaming și locația.

Capitolul de personalizare merge dincolo de cifrele brute. Ai Asymmetric Cut-off cu 26 de trepte pentru lift-off și landing distance, adică poți seta fin la ce înălțime senzorul se oprește și reia trackingul (monitorizarea mișcării). Smart Tracking calibrează automat distanța de ridicare în funcție de suprafață, iar tool-ul de Rotire îți aliniază senzorul la unghiul natural al mâinii ca să obții glisări perfect orizontale. Dacă vii de pe un alt mouse, Sensitivity Matcher îți portează precis setările de DPI, iar Dynamic Sensitivity îți schimbă sensibilitatea în funcție de viteza mâinii, cu trei curbe predefinite – Classic, Natural, Jump – plus opțiune Custom dacă vrei să desenezi exact raportul input-output.

Partea mecanică este la fel de atentă. Razer implementează un scroll optic în 24 de pași, orientat spre precizie și consistență, și trece la switch-uri optice Gen-4 cu o durată de viață de 100 de milioane de clicuri. Avantajul opticelor este eliminarea delay-ului de debounce și o șansă mult redusă de double-click accidental, esențial când tragi rapid în FPS sau când spam-ul de abilități în MOBA cere ritm constant. Numărul de butoane programabile este 6, iar prin HyperShift îți poți dubla practic intrările, definind un strat secundar de comenzi. Lipsesc funcțiile tilt pe rotiță, o concesie pentru simplitate și fiabilitate în schimbul versatilității.

Conectivitatea marchează saltul generației. DeathAdder V4 Pro suportă Razer HyperSpeed Wireless Gen-2 cu polling real până la 8000 Hz atât pe wireless, cât și pe cablu. Razer vorbește despre eficiență îmbunătățită cu peste 63% și o latență cu 37% mai mică față de generația anterioară, lucru pe care îl simți în consistența inputurilor. Dongle-ul are un design semisferic cu antenă mai lungă și bază ponderată, plus trei LED-uri pentru baterie, status și rata de polling, configurabile în Synapse. Dacă preferi firul, cablul USB-A la USB-C din pachet este ușor și flexibil, iar lipsa iluminării RGB contribuie la greutate minimă și eficiență energetică.

Autonomia variază în funcție de cum îl setezi. La 1000 Hz poți atinge aproximativ 150 de ore, în timp ce la 8000 Hz Razer indică în jur de 22 de ore. Asta sugerează două moduri de utilizare: antrenamente și muncă de zi cu zi la 1000 Hz pentru autonomie ridicată, respectiv sesiunile competiționale sau ”scrim-urile” serioase la 8000 Hz pentru latență minimă. Ca o notă de subsol importantă, dacă ești profan ca și mine, scrim-urile (de la scrimmage) sunt meciuri de antrenament între echipe sau jucători, organizate în afara competițiilor oficiale și, de obicei, în afara meciurilor ranked. Scopul lor este să exersezi strategii, execuții și comunicarea în condiții cât mai apropiate de jocul real, fără presiunea punctelor sau a clasamentului.

Din fabrică, butonul de pe talpă comută alimentarea și etapele de DPI, cu trepte presetate la 400, 800, 1600, 3200 și 6400 DPI, iar profilul onboard unic stochează ultima configurație din Synapse ca să poți păstra feelingul când muți mouse-ul între sisteme.

REVIEW Razer DeathAdder V4 Pro – performanță în jocuri și concluzie

În jocuri, senzația de control pornește de la greutatea scăzută. La 56 g, accelerația inițială pentru flick-uri ample este mai ușor de obținut, iar opririle bruște pentru micro-ajustări pe capetele adversarilor cer mai puțin efort. Dacă vii de pe un mouse de 70–80 g, vei avea o perioadă scurtă de adaptare, dar după câteva runde vei observa că obosești mai greu și poți repeta mișcări de mare amplitudine fără să pierzi stabilitatea. Pe hărțile din Warzone sau în confruntări rapide în Doom, mișcările whip sunt mai naturale, iar revenirea pe țintă are o consistență care te încurajează să scazi sensibilitatea pentru precizie maximă.

Senzorul Focus Pro 45K Gen-2 contribuie major la acest sentiment. Nu doar prin DPI-ul teoretic foarte înalt, ci prin viteza 900 IPS și accelerația 85 G, praguri care, în practică, asigură că nu pierzi trackingul când faci mișcări exagerat de rapide. Când combini asta cu Motion Sync, cursorul parcă se lipește de intențiile tale. Pe un mousepad textil și pe un birou din sticlă s-a păstrat aceeași consistență, ceea ce confirmă compatibilitatea extinsă a senzorului. Dacă obișnuiești să ridici mouse-ul des, cele 26 de trepte de Asymmetric Cut-off se simt imediat: poți coborî lift-off-ul ca să eviți orice drift la reașezare și să menții centrul țintei curat.

Rata de polling la 8000 Hz se vede mai ales în jocurile unde timpul până la cadru și input lag-ul total contează. În FPS-uri moderne cu obiective pe milisecundă, latența mai mică îți dă impresia că proiectilele ies exact când vrei. Diferența față de 1000 Hz nu este dramatică pentru orice scenariu, dar când sincronizezi mișcările fine cu ritmul jocului, efectul cumulativ este vizibil. Trebuie doar să ții cont că 8000 Hz cere resurse CPU ceva mai ridicate, astfel că e ideal să închizi aplicațiile de fundal și să conectezi dongle-ul HyperPolling direct într-un port USB rapid și apropiat de mouse, pentru un semnal cât mai curat.

Dynamic Sensitivity este poate cea mai pragmatică noutate software pentru stiluri mixte. Dacă joci la 800 DPI pentru tracking fin, curba Jump îți permite să sari temporar la 1200–1400 DPI într-un flick scurt, ca să întorci camera cu 180 de grade dintr-o singură mișcare, după care sensibilitatea revine la valoarea de bază. Curba Natural livrează o creștere mai previzibilă, utilă în jocuri cu lupte corp la corp sau când urmărești un inamic care schimbă brusc direcția. Iar dacă vrei să reproduci exact feelingul de pe vechiul mouse, Sensitivity Matcher te scapă de ore de tatonări. Toate acestea lucrează împreună cu Smart Tracking și Rotire, astfel încât mișcările orizontale rămân drepte chiar dacă ții mouse-ul la un unghi față de birou.

Clickurile pe switch-urile optice Gen-4 au o rigiditate și un punct de actuare distinct, potrivit pentru ritm intens fără să cauzeze oboseală. În MOBAs, spam-ul abilitaților rămâne consistent, iar în FPS double-tap-urile rapide pe LKM nu par să trădeze vreun delay. Rotița în 24 de pași oferă detent clar pentru schimbarea armelor sau ciclarea hotbar-ului, iar faptul că este optică îi dă o senzație curată, fără vibrații inutile. Singurul compromis evident pentru unii utilizatori este absența tilt-ului lateral, opțiune utilă în aplicații sau macro-uri de productivitate, dar mai puțin esențială în competițional.

Din perspectiva autonomiei, are sens să păstrezi un profil dual. Pentru sesiunile lungi de antrenament sau lucru, 1000 Hz te ajută să depășești o săptămână fără încărcare, în timp ce pentru turnee sau ranked serios comutarea la 8000 Hz îți oferă fiecare milisecundă posibilă. Profilul onboard unic păstrează ultima configurație din Synapse, așa că dacă lucrezi pe două PC-uri, sincronizezi setările o singură dată și le porți cu tine. Faptul că mouse-ul nu are RGB susține atât greutatea scăzută, cât și autonomia, iar cablul USB-C din pachet îți permite să continui să joci pe fir când ai nevoie.

La capitolul ergonomie, DeathAdder V4 Pro se simte familiar pentru cei care au iubit forma seriei, cu o boltă care umple palma fără să împingă excesiv în încheietură. Greutatea minimă reduce inerția la ridicare, iar tălpile PTFE mari mențin glisarea constantă în timp. Dacă folosești multe macro-uri sau comenzi dedicate în MMO, vei resimți limita celor 6 butoane, deși HyperShift dublează virtual opțiunile. În schimb, pentru FPS, battle royale și titluri competitive, minimalismul controlabil și feedback-ul clar al clickurilor pun accentul pe precizie, nu pe cantitatea de intrări.

Concluzia este directă. DeathAdder V4 Pro combină o platformă hardware de top – senzor 45K Gen-2, 900 IPS, 85 G, switch-uri optice Gen-4, scroll optic, 56 g – cu o suită software care chiar are impact în joc: Dynamic Sensitivity, Asymmetric Cut-off pe 26 de trepte, Motion Sync, Smart Tracking, Rotire și instrumente de migrare a sensibilității. Conectivitatea HyperSpeed Gen-2 cu 8000 Hz atât pe wireless cât și pe fir și autonomia echilibrată conturează un mouse care țintește explicit zona pro și pe oricine vrea latență minimă și control fin.

Dacă bugetul de aproximativ 900 de lei se aliniază cu așteptările tale și dacă preferi o formă ergonomic clasică, foarte ușoară, DeathAdder V4 Pro este printre cele mai solide opțiuni din 2025. Vei beneficia cel mai mult dacă joci titluri unde precizia și consistența la viteză mare fac diferența, iar dacă îți calibrezi curba de sensibilitate și lift-off-ul, vei obține un avantaj real, repetabil. Nu este un mouse universal pentru toată lumea, însă pentru scenariile în care a fost gândit, pachetul tehnologic arată de ce poate fi considerat printre cele mai rapide și mai precise instrumente de pe piață.