REVIEW Nothing Phone (3a) Pro – când telefonul la preț bun te uimește cum nu reușesc modele de trei ori mai scumpe. Așa vezi că originalitatea și performanța fac valuri în 2025

Nimic nu mă entuziasmează mai tare decât să fiu surprins plăcut atunci când testez un nou gadget, indiferent dacă vorbim de un telefon, o boxă sau un aspirator robot. Nothing face o treabă grozavă din acest punct de vedere al surprizelor deja de câțiva ani și nu pot decât să mă bucur că ambiția acestui producător continuă să aducă pe piață terminale foarte bune la un preț mai mult decât corect. Nu se întâmplă des să vezi un device cu personalitate distinctă, bun de stârnit conversații, dar care să nu-ți golească portofelul.

Nothing Technology Limited a fost fondată în 2020 de Carl Pei și, în doar câțiva ani, a atins pragul de 7 milioane de dispozitive vândute (smartphone-uri și căști), în timp ce încasările au depășit pragul psihologic de un miliard de dolari. Într-o piață dominată de jucători precum Apple și Samsung, care fac o treabă aproape ofensatoare în a itera smartphone-urile de acum un an cu upgrade-uri mai mult sau mai puțin relevante pentru majoritatea utilizatorilor, Nothing face altceva, complet altceva.

Cu fiecare nouă generație, păstrează câteva particularități de design reprezentative pentru filozofia brandului, precum sistemul de iluminare Glyph și spatele transparent, dar ”vânează” să integreze cele mai importante actualizări pentru utilizatori. De această dată, lista include o performanță foto radical îmbunătățită, un procesor semnificativ mai rapid și, inevitabil, AI. Indiferent care este opinia ta pe subiect, inteligența artificială nu mai pleacă dintre noi și recomandarea mea ar fi să o îmbrățișezi mai devreme decât mai târziu pentru că sunt șanse mari să fii uimit vizavi de modul în care îți face viața semnificativ mai ușoară și, pe tine, mult mai eficient. Apropo de acest aspect al eficienței, butonul din dreapta jos (Essential Key) îți facilitează în orice moment accesul la Essential Space. Acesta te ajută să înregistrezi, să notezi, să salvezi și, dintr-un punct de vedere, să fii mai bine organizat când vine vorba de lucrurile importante pentru tine cu care interacționezi și pe care le descoperi pe parcursul zilei.

Dar să nu anticipăm concluziile și să pornim de la fundament: cum stă Nothing Phone (3a) Pro la putere brută, care sunt detaliile ascunse sub panoul AMOLED și ce înseamnă experiența de utilizare pentru cineva care trăiește zilnic cu ochii lipiți smartphone? Am petrecut o săptămână cu terminalul ca telefon principal, iar impresiile sunt limpede delimitate în trei capitole.

REVIEW Nothing Phone (3a) Pro – Specificații și performanță brută

Sub carcasa cu muchii drepte, colțuri curbate și panou spate transparent se află un chipset Snapdragon 7s Gen 3, construit pe proces TSMC de 4 nm (N4) și compus dintr-un nucleu Cortex-A720 tactat la 2,5 GHz, alte trei Cortex-A720 la 2,4 GHz și patru nuclee Cortex-A520 de eficiență la 1,8 GHz. În scenă intră și un GPU Adreno 810, ce funcționează la 1,05 GHz, ajutat de un NPU Hexagon v73 conectat la noul motor AI de la Qualcomm. Configurația de bază la 2.249 lei aduce 12 GB de RAM LPDDR5X și 256 GB stocare UFS 4.0, dar există și variante cu memorie extinsă prin virtualizare, acolo unde 20 GB de RAM sunt obținuți prin rezervarea din spațiul intern. În practică, o aplicație complexă de editare video rămâne deschisă în background chiar și după un joc intens, semn că managementul memoriei e bun și inteligent.

Benchmark-urile confirmă senzația de viteză resimțită la prima atingere. În Work 3.0 de la PCMark, Nothing Phone (3a) Pro bifează 12.385 de puncte, iar subtestele îl arată confortabil peste media categoriei la browsing, writing și photo editing. Poate mai relevant pentru experiența în teren este scorul obținut la autonomie: 22 ore și 56 minute în bucla PCMark Battery, un rezultat care se traduce în două zile de utilizare intensă și aproape trei zile în regim mixt. Această rezistență se datorează bateriei de 5.000 mAh și optimizărilor din Nothing OS 3.1, dar și ecranului adaptiv, care coboară refresh-ul la 30 Hz când citești un PDF și urcă la 120 Hz doar când e necesar. În standby, consumul este aproape derizoriu: peste noapte, cu Wi-Fi activ și sincronizare permanentă, descarcă 2-3 %.

Testele grafice pun în lumină și un alt detaliu: stabilitatea termică. Wild Life Stress Test din 3DMark rulează aceeași secvență hipotetică de joc timp de 20 minute și raportează un scor final de 3.990, cu o consistență de 99,5 %. Asta înseamnă că după douăzeci de treceri consecutive prin scenariul cu încărcare GPU ridicată, diferența dintre cel mai bun și cel mai slab rezultat este infimă, iar procesorul nu intră în throttling. Temperaturile interne cresc cu un singur grad, de la 36 °C la 37 °C, mulțumită unei camere de vapori reproiectate și grafenului folosit la disiparea căldurii sub panoul de sticlă. Pentru comparație, un flagship pliabil dublu ca preț, Galaxy Z Flip6, s-a oprit la o stabilitate de 32,3 %, cu throttling vizibil în a doua jumătate a testului.

Geekbench 6 confirmă performanța CPU cu 1.165 puncte single-core și 3.333 multi-core, iar testul de GPU OpenCL adaugă 3.306 puncte. AI Benchmark, tot mai relevant în 2025, notează 1.379 de puncte, iar Geekbench ML indică 1.396 pentru scenariul Quantized. Toate se reflectă în fluiditatea de zi cu zi: aplicațiile se lansează aproape instant, jocurile gen Call of Duty rulează pe detalii maximizate cu texturi HD descărcate, iar UI-ul răspunde la gesturi fără latențe.

La nivel de conectivitate, terminalul este complet: suportă 5G NSA și SA pe aproape toate benzile europene (n1, n3, n7, n28, n77, n78), are Wi-Fi 6 dual band cu 2×2 MIMO, Bluetooth 5.4 și NFC compatibil Google Wallet. Antena de 360° din ramă elimină zonele moarte, iar Smart 5G scade latența cu peste 14 %. În plus, eSIM-ul poate funcționa simultan cu un nano-SIM fizic, util când călătorești și vrei să păstrezi numărul principal activ.

În materie de încărcare, adaptarea la realitatea europeană a luat forma unui alimentator opțional, dar telefonul acceptă 50 W PD și reverse wired la 7,5 W. Conform testelor realizate de Nothing cu accesorii original, bateria ajunge la 50 % în 19 minute și la 100 % în 56 minute. Practic, dacă uiți să-l pui la priză seara, dimineața cât îți prepari cafeaua îți recuperezi suficientă energie pentru o zi întreagă.

REVIEW Nothing Phone (3a) Pro – Abilități de captură foto/video

Pe spate, behind the glass, tronează un modul triple-camera cu două senzori de 50 MP și un ultra-wide de 8 MP. Senzorul principal, un Samsung 1/1,57″ cu pixeli de 1 µm și diafragmă f/1.88, are stabilizare optică și electronică, dual pixel PDAF și un crop intern pentru zoom 2× fără pierderi. Lângă el, periscopul Sony de 50 MP f/2.55 se postează orizontal, cu un mic prismă la 90°, și aduce 3× zoom optic, 6× lossless și un fabulos 60× ultra zoom care funcționează surprinzător de bine până pe la 15× în lumină bună. Mai jos, camera ultra-wide Sony de 8 MP cu unghi de 120 ° completează cadrele de peisaj sau fotografiile de interior.

Noutatea majoră la nivel de software este motorul TrueLens Engine 3. Telefonul trage simultan opt cadre RAW la expuneri diferite, le aliniază și le fuzionează în mai puțin de o secundă, apoi Ultra XDR boostează histograma pixel cu pixel, ajungând uneori să crească luminozitatea cu un factor de opt acolo unde algoritmul detectează umbre adânci. În realitate, tot procesul se petrece în spate; tu apeși declanșatorul și rezultatul apare gata procesat și pregătit să te uimească în multe cazuri.

În testele de zi am surprins un curtea cu copaci și trotuarul la amiază. La 0,6×, cerul e uniform cu un degrade natural, iar frunzele de la margine nu prezintă aberații purpurii. La 1× detaliile de pe casa aflată la 50 m sunt clare, ferestrele păstrează conturul, iar dynamic range-ul evită supra-expunerea norilor. La 3×, textul de pe mașină rămâne lizibil, iar la 6× încă distingi individual frunze în copac. Abia în zona de 15× apar artefacte de finețe, dar cromatica rămâne fidelă.

Noaptea, modul Night combină pixel binning la nivel hardware, OIS și AI denoiser. Într-o pivniță slab iluminată, aproape deloc, pereții păstrează textura pietrelor, iar zgomotul de imagine abia se vede în umbră. Tot pe noapte, cerul nu devine gri-violaceu, ci rămâne aproape negru cu o tentă corectă. Modul macro, activat automat sub 4 cm, scoate la iveală venele unei frunze licheni fără exagerări.

Portretele beneficiază de patru distanțe focale simulate – 24, 35, 50 și 85 mm – iar algoritmul AI refinează tonul pielii fără să transforme subiectul într-o păpușă de plastic. Antrenamentul pe seturi de date diversificate face ca nuanțele tenului să fie credibile, corecte, iar bokeh-ul ajustabil păstrează particularitățile relevante pentru tine în fundal cu diferite grade de încețoșare.

Camera frontală Samsung de 50 MP dă selfie-uri cu unghi de 81 °, destul de larg pentru cadre de grup, iar dacă apropii telefonul zonele de intensitate a clarității se ajustează dinamic. Poți opri complet modul beauty, poți regla manual intensitatea iar softul nu-ți schimbă forma feței, ceea ce e rar la mid-range-uri.

La video, 4K 30 fps este valoarea implicită. Stabilizarea hibridă compensează pașii într-o plimbare prin oraș sau curte, iar interfața Nothing Camera a primit un quick record: apăsarea lungă pe butonul roșu pornește filmarea direct, fără să schimbi modul. Telefonul poate face schimbarea între lentile fără „salt” de colorimetrie, util când treci de la 1× la 3× într-o singură secvență.

Totul se salvează în HEVC dacă vrei să economisești spațiu, iar editorul nativ din Nothing Gallery suportă LUT-uri și decupaje pentru raportul de aspect specific rețelelor socaile. Apropo de spațiu: UFS 4.0 scrie cu 3,4 GB/s, deci un clip 4K de un minut se transferă pe PC în mai puțin de șase secunde via USB-C 3.2 Gen 1.

REVIEW Nothing Phone (3a) Pro – Experiență de utilizare și concluzie

Prima senzație când ridici telefonul este una de anduranță: marginea de aluminiu reciclat 100 % contrastează plăcut cu panoul din sticlă Panda, nou introdus ca alternativă la Corning, iar butoanele de volum și power – și ele din aluminiu – au un click precis, satisfăcător. Conform spuselor producătorului, elefonul a trecut prin 68 de protocoale de test, inclusiv băi la 85 °C cu umiditate 85 % timp de 21 de zile și alternanțe -40/75 °C. Rating-ul IP64 te asigură că ploaia torențială nu-l afectează, deși Nothing avertizează că nu e recomandat pentru scufundări la plajă.

Ecranul de 6,77” are un raport corp-ecran de 91,4 %. La 3.000 nits maxim și 1.300 nits în mod normal, rămâne lizibil vara la prânz, iar PWM la 2.160 Hz evită flicker-ul ce dă oboseală oculară. Touch sampling la 1.000 Hz se simte în jocuri de reflex, iar scrolling-ul la 120 Hz e lin. Vidul negrului, contrastul de 1.000.000:1, se reflectă în conținut HDR cu detalii în zonele întunecate intense fără blooming.

Interfața Nothing OS 3.1 este coerentă vizual: widget-uri monocrome, font rotunjit, animații plăcute la scroll. Ai trei ani de actualizări Android (până la 18) și șase ani de update-uri de securitate. În setări găsești modul Monet care recolorează iconițele după wallpaper sau poți păstra look-ul alb-negru specific Nothing. Totul este atât de bine gândit încât e imposibil să nu profiți la maxim de tot ce are să-ți oferte dispozitivul, meniu în română complet, ghid de gesturi la prima pornire și tutorial rapid pentru Glyph.

Glyph-ul e mai deștept: ai zece tonuri noi compuse cu Nord Drum, poți aloca lumini diferite pe ring-light pentru patru contacte cheie, iar progresele la download și timerul se văd pe spate. Aplicația Glyph Composer îți permite să îți creezi tu ringtonurile, fiecare zonă LED corespunde unui instrument percuție și rezultatul poate fi partajat ca fișier .glyphpack. Când pui telefonul cu fața în jos, modul Flip to Glyph activează doar notificările esențiale vizuale, util într-o ședință.

Sunetul stereo are două difuzoare asimetrice: cel principal la bază și un tweeter mai mic la cască. Camera acustică internă a fost extinsă, rezultatul fiind un câmp sonor larg, aproape surround, cu un bas care vibrează discret spatele și dă profunzime – perfect pentru Spotify la bucătărie. La 100 % volum nu apar distorsiuni, doar vibrații plăcute. Dacă pornești un film când mănânci la masă pe Netflix sau un podcast pe YouTube, fără nicio ironie, ai senzația unui mini soundbar.

Cititorul de amprente optic de sub display e rapid (0,25 s), dar poți folosi și deblocarea facială. Toate acestea la 2.250 lei nu sunt doar o afacere bună, ci un semnal clar că designul original și performanța stabilă nu trebuie să coste o mică avere. Nothing Phone (3a) Pro reușește să fie telefonul „wow” de pe masa prietenilor, dar în același timp dispozitivul de lucru pe care te poți baza zilnic fără să mai cari un powerbank sau să-ți faci griji că se supraîncălzește. Fotografiază mai bine decât te aștepți la acest preț, filmează curat, sună excelent și îți oferă un ecosistem software care nu te sufocă și nici nu te obligă să înveți lucruri noi, ci te ajută, inclusiv cu promisiunea a șase ani de securitate actualizată la zi – ceea ce nu promit nici unii producători de gadgeturi premium.

Dacă vrei să cheltuiești dublu sau triplu doar pentru un logo consacrat, e alegerea ta. Dacă, însă, vrei un telefon care să combine originalitatea vizuală, autonomie record, performanță constantă și un pachet foto-video versatil, Nothing Phone (3a) Pro e greu de ignorat. Poate că numele companiei înseamnă „Nimic”, dar în 2025 livrează tot ce contează și o face cu stil.