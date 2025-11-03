REVIEW „Mayor of Kingstown”, de pe SkyShowtime, un serial crud și captivant despre putere, violență și moralitate: impresii după primele 6 episoade din sezonul 4

Deși este genul de producție care s-a aflat mult timp pe lista mea de „seriale de văzut”, abia acum, când SkyShowtime a lansat pe 30 octombrie primul episod din sezonul 4 al „Mayor of Kingstown” (primele 3 sezoane fiind și ele disponibile pe platforma de streaming), m-am hotărât să-i dau o șansă. Poate și pentru că am primit acces la screenerul pentru primele șase episoade din noul sezon și curiozitatea m-a învins. Nu mă așteptam să mă prindă atât de repede — dar, după doar câteva episoade, pot spune fără rezerve că „Mayor of Kingstown” este unul dintre cele mai intense, complexe și brutal realiste seriale de dramă criminală din ultimii ani.

Cu Jeremy Renner în rolul principal și cu o echipă de creație condusă de Taylor Sheridan (creatorul „Yellowstone”, „Sicario”, „Wind River”) și Hugh Dillon, serialul oferă o perspectivă întunecată, dar profund umană, asupra unui oraș american dominat de corupție, trafic de influență și justiție de tip frontieră.

O lume în care închisoarea e mai liberă decât orașul

„Mayor of Kingstown” are loc în Kingstown, Michigan, un orășel fictiv în care economia locală se învârte în jurul complexului carceral. Zece închisori funcționează în jurul aceleiași comunități, iar linia dintre cei închiși și cei liberi devine din ce în ce mai subțire. Familia McLusky — condusă de frații Mike (Jeremy Renner) și Mitch (Kyle Chandler, în primul sezon) — acționează ca intermediari între deținuți, gardieni, bande, poliție și autorități.

După moartea fratelui său, Mike devine „primarul” neoficial al Kingstown-ului, o poziție care nu presupune un mandat oficial, ci un rol de mediator între puteri criminale, încercând să țină orașul în echilibru. Serialul surprinde excelent această dinamică instabilă: un loc în care fiecare decizie e o tranzacție, iar moralitatea este o monedă de schimb.

Primele trei sezoane au construit treptat universul violent și tensionat al orașului.

Sezonul 1 a fost despre haosul care urmează după uciderea lui Mitch și despre modul în care Mike preia frâiele afacerilor de familie.

a fost despre haosul care urmează după uciderea lui Mitch și despre modul în care Mike preia frâiele afacerilor de familie. Sezonul 2 a arătat consecințele devastatoare ale revoltei din închisoare, cu o comunitate care încearcă să revină la normal, dar în care traumele sunt adânci și ireparabile.

a arătat consecințele devastatoare ale revoltei din închisoare, cu o comunitate care încearcă să revină la normal, dar în care traumele sunt adânci și ireparabile. Sezonul 3, poate cel mai violent, a adâncit conflictul dintre poliție și bandele locale, punându-l pe Mike într-o poziție aproape imposibilă: să mențină pacea într-un sistem care nu mai are nimic de pierdut.

Acum, în sezonul 4, lucrurile par să fi atins punctul de fierbere. Primele șase episoade continuă perfect firul poveștii, dar într-o notă mai reflexivă, aproape melancolică. Mike este obosit, rănit — și, mai ales, conștient că toată lupta lui pentru control s-ar putea dovedi inutilă.

Jeremy Renner, într-unul dintre cele mai bune roluri ale carierei sale

Jeremy Renner este, fără îndoială, sufletul serialului. Actorul, cunoscut publicului larg mai ales pentru rolul lui Hawkeye din universul Marvel, oferă aici o interpretare total diferită: un om prins între lege și crimă, cu un trecut care îl bântuie și un prezent care îl sufocă.

După accidentul grav suferit în 2023, revenirea lui Renner în acest rol are o greutate suplimentară. Fiecare gest al lui Mike pare încărcat de durere și epuizare, dar și de o rezistență tăcută. Este un personaj care, deși acționează constant în afara legii, devine paradoxal cel mai moral om dintr-o lume complet coruptă.

Alături de el, Dianne Wiest, în rolul mamei sale, Miriam, aduce o dimensiune profund umană — o femeie care luptă să ofere educație într-un oraș fără speranță, întruchipând singurul fir de idealism într-un mediu dominat de cinism.

Printre actorii secundari se remarcă și Tobi Bamtefa, Taylor Handley, Emma Laird și Hugh Dillon. Distribuția funcționează ca un mecanism perfect calibrat, fiecare personaj fiind o piesă esențială în ecuația morală a serialului.

Comparat adesea cu „The Wire” sau „Oz”, „Mayor of Kingstown” are propria voce. Dacă „The Wire” analiza sociologic sistemul urban și „Oz” te arunca în brutalitatea penitenciarului, serialul lui Sheridan combină ambele perspective: arată cum închisoarea a devenit o extensie firească a lumii de afară.

Primele 6 episoade din sezonul 4: mai lent, dar mai profund

Primele șase episoade din noul sezon merg într-un ritm mai lent, dar sunt pline de tensiune subterană. Mike încearcă să refacă ordinea într-un oraș în care fiecare alianță este temporară. Apar noi personaje, iar vechile relații se deteriorează. Sheridan își păstrează stilul vizual recognoscibil — cadre largi, lumină naturală, o cromatică ternă, care subliniază mizeria morală a Kingstown-ului.

Spre deosebire de sezoanele anterioare, în care acțiunea era dominată de violență și răzbunare, sezonul 4 este mai introspectiv. Vedem mai mult din vulnerabilitatea lui Mike, din regretele sale, din imposibilitatea de a evada din rolul de mediator între două lumi care se autodistrug.

Regia atentă a lui Ben Richardson și Guy Ferland, alături de scenariul tensionat scris de Sheridan, mențin un echilibru perfect între realism și dramă cinematografică. Serialul nu caută senzaționalul, ci adevărul crud al unei Americi uitate — un loc în care sistemul de justiție a devenit o glumă amară, iar supraviețuirea ține de instinct, nu de lege.

Un serial care merită descoperit acum

Privind retrospectiv, regret că nu m-am apucat mai devreme de „Mayor of Kingstown” de pe SkyShowtime. Este genul de serial care nu te impresionează prin spectaculozitate, ci prin consistență. Fiecare sezon adâncește o rană, fiecare episod adaugă o nuanță în portretul unui oraș muribund.

Dacă „Yellowstone” este despre mitul libertății americane, „Mayor of Kingstown” este despre decăderea visului american. Este un serial despre violență, dar și despre loialitate, despre vinovăție, dar și despre supraviețuire.

După primele șase episoade din sezonul 4, e clar că Sheridan nu intenționează să închidă povestea cu un final optimist. Dar poate tocmai în această sinceritate se află forța serialului: în refuzul de a cosmetiza realitatea.

Cu zece episoade anunțate pentru noul sezon, „Mayor of Kingstown” de pe SkyShowtime promite să ducă mai departe una dintre cele mai solide și coerente narațiuni despre corupție, vină și limitele moralei într-o lume fără reguli. Iar dacă încă nu te-ai apucat de el, acum este momentul perfect să o faci.