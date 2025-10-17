REVIEW HUAWEI MatePad 12X – instrumentul de productivitate de care nu știai că ai nevoie, dar te ajută enorm. Cum te face mai eficient la birou și în deplasare

Indiferent dacă stai toată ziua pe tabele și răspunzi la emailuri sau îți manifești creativitatea cu ajutorului stylusul cât se poate de avansat, noua tabletă HUAWEI MatePad 12X este partenerul perfect atât pentru productivitate, cât și creație. Compactă, rapidă și cu o serie de aplicații utile preinstalate, noua creație a chinezilor nu doar se vede impecabil și previne reflexiile datorită ecranului PaperMatte, dar în surprinzător de multe scenarii poate ține cu brio locul unui laptop. Se pretează de minune pentru divertisment de calitate datorită ecranului generos de 12 inci cu 144Hz și 1000 de niți, dar nu te vei putea dezlipi de ea datorită sistemului audio care face o treabă grozavă în a-ți umple camera cu muzica ta preferată.

În 2025, odată cu creșterea diagonalei smartphone-urilor moderne, la prima vedere, ai fi tentat să crezi că investiția într-o tabletă nu mai este la fel de utilă ca în urmă cu ceva timp și s-ar putea să ai dreptate. HUAWEI MatePad 12X face însă excepție de la regulă pentru că nu vorbim doar de o tabletă, ci de un pachet complet care poate fără probleme să-ți înlocuiască PC-ul sau laptopul cu ajutorul tastaturii și stylusului M-Pencil Pro.

Tastatura cu atașare magnetică are o cursă satisfăcătoare la apăsare și foarte similară cu a unui notebook, fără compromisuri de dimensiune a tastelor. Stylusul care vine cu trei vârfuri de schimb și 10.000 de niveluri de sensibilitate te ajută nu doar să iei notițe la fel ca pe caiet, dar în tandem cu aplicații precum HUAWEI Notes sau GoPaint, este grozav pentru a-ți pune orice gânduri ”pe hârtie”, de la lista de cumpărături pentru weekend până la următorul tablou pe care ți-l vei pune pe perete. Apropo, tableta doar 5,9 milimetri și 555 de grame cu o carcasă metalică ce nu pare în niciun moment că te va lăsa la greu, chiar dacă este minunată pentru a te scăpa de greutăți.

REVIEW HUAWEI MatePad 12X – specificații tehnice și performanță brută

Sub capotă, MatePad 12X joacă în liga „serioasă” de productivitate: ecran PaperMatte de 12 inci, raport 3:2, rezoluție 2.8K, rată de reîmprospătare de 144 Hz și vârf de luminozitate de 1000 niți. Stratul mat reduce reflexiile cu aproximativ 50%, așa că poți citi, edita și desena comod chiar și lângă o fereastră sau pe terasă. Corpul metalic rămâne neașteptat de suplu la 5,9 mm și 555 g, iar răcirea este de nivel flagship, cu disipare gândită să mențină zonele de prindere reci în sarcini lungi.

Pe procesor, scorurile confirmă că ai suficientă putere pentru muncă serioasă. În Geekbench 6, am obținut 1503 puncte Single-Core și 4200 Multi-Core, iar în testul GPU Vulkan scorul a fost 3648. În AnTuTu v10.5.1, totalul a urcat la 1.119.866 de puncte (CPU 341.741, GPU 202.062, MEM 356.705, UX 219.358), cifre care se traduc în lansări rapide de aplicații, tranziții line și multitasking fără blocaje când jonglezi între browser, notițe și un timeline de editare.

Pe grafica susținută, consistența e atuul. În 3DMark Wild Life Stress Test, diferența între cel mai bun și cel mai slab loop a fost minimă, 5127 vs. 5054 puncte, pentru 98,6% stabilitate. În Wild Life Extreme Stress Test am văzut 1462 vs. 1458 puncte (99,7% stabilitate), iar în Steel Nomad Light 428 vs. 422 puncte (98,6% stabilitate). Concluzia e simplă: tableta își menține plafonul de performanță pe durată lungă, fără throttle deranjant.

În zona de AI, Geekbench AI a măsurat 1049 puncte în Single Precision, 1037 în Half Precision și 1726 la Quantized Score. AI Benchmark a returnat un Device AI-Score de 121,5k. Pentru tine, asta înseamnă că sarcini locale precum OCR, transcrieri, filtre inteligente în imagini sau efecte din aplicații creative rulează prompt și fără să-ți blocheze fluxul de lucru.

Autonomia susține întregul scenariu de „instrument de lucru”. În PCMark Work Battery, cu luminozitatea ecranului setată la 50%, am obținut 16 ore și 43 de minute de utilizare continuă într-un mix realist de scenarii: editare foto și clipuri scurte, navigare web, redactare de documente și manipulare de baze de date. Bateria de 10.100 mAh se încarcă rapid la 66 W, așa că poți recupera repede ore bune de lucru în pauza de prânz.

Pe partea de gaming, Call of Duty Mobile cu pachetul de texturi HD descărcat, detalii la maxim și anti-aliasing activ s-a comportat impecabil, fără agățări sau micro-întreruperi. Ecranul de 144 Hz păstrează claritatea în mișcare, iar stabilitatea din testele 3DMark se vede în sesiuni lungi, când vrei să te deconectezi după lucru fără să simți că dispozitivul se încălzește sau scade ritmul.

REVIEW HUAWEI MatePad 12X – scenarii de utilizare

Dacă lucrezi în fotografie sau design, panoul PaperMatte e genul de diferențiator pe care îl simți din primele minute. Reflexiile reduse și claritatea la 2.8K te ajută să potrivești expunerea, să verifici contururi fine și să corectezi culoarea fără să schimbi poziția tabletei în funcție de lumină. Timeline-urile în aplicații de editare video ușoară rulează lin, iar exporturile rapide sunt susținute de scorurile solide pe CPU și memorie.

Pentru documente și colaborare, te bazezi pe ecranul 3:2 și pe tastatura cu atașare magnetică. Textul încape mai mult pe verticală, formulele din foi de calcul sunt mai ușor de urmărit, iar comutarea între ferestre în Split Screen plus un Floating Window pentru chat sau calculator îți mențin contextul. În HUAWEI Notes adaugi schițe peste documente, marchezi revizuiri și exporți direct într-o serie de documente, poze sau format TXT, fără pași intermediari.

Dacă ești creator de conținut, Wondershare Filmora, GoPaint și integrarea cu M-Pencil Pro îți acoperă majoritatea nevoilor mobile: intro-uri scurte, thumbnails, storyboards și cadre cu adnotări. Sunetul pe mai multe difuzoare îți oferă preview credibil pentru voce și efecte, iar Wi-Fi 7 ajută la încărcări pe platforme atunci când ești pe teren.

M-Pencil Pro merită un paragraf separat. Stylusul vine cu trei vârfuri și peste 10.000 de niveluri de presiune, dar diferența o fac gesturile dedicate: ciupire și rotire pentru zoom și rotație de ”pânză”, plus un buton rapid poziționat la capăt care comută între instrumente sau declanșează radiera. Când desenezi în GoPaint, îți iese natural să schimbi pensula, să reglezi grosimea sau să rotești foaia „din mână”, exact cum ai face pe un șevalet.

În învățare sau training, tableta ține loc de caiet, manual și, de ce nu, proiector. Notezi peste capturi de ecran, marchezi ideile principale cu markere digitale, lipești imagini de referință, iar la final partajezi documentul cursanților tăi. Pentru tine, avantajul real e că rămâi în același ecosistem de aplicații, fără exporturi repetate și conversii care îți mănâncă timp.

REVIEW HUAWEI MatePad 12X – abilități de captură și concluzie

În continuare nu sunt de părere că ar trebuit să-ți cumperi o tabletă ca să faci poze sau filme. Pe de altă parte, indiferent dacă ai o videoconferință sau vrei să imortalizezi rapid un cadru important din fața ochilor, ar fi bine ca tableta să nu te trădeze, iar din acest punct de vedere, MatePad 12X s-a descurcat mai mult decât onorabil. Răspunde foarte rapid la comenzi și imaginile de mai sus, imortalizate cu camera principală și cea frontală, au o acuratețe cromatică bună, fără aberații pe la colțuri. Sunt un pic supraexpuse, dar detaliile din prim-plan sunt frumoase și, din nou, corecte. Nu deformează realitatea și, în opinia mea, acest aspect este cel mai important.

Una peste alta, MatePad 12X e acel „instrument de productivitate” care prinde sens după câteva zile de lucru: ecran PaperMatte de 12 inci, 2.8K la 144 Hz, reflexii reduse și 1000 niți, tastatură comodă, M-Pencil Pro cu gesturi naturale, baterie mare de 10.100 mAh cu 66 W și Wi-Fi 7. Când pui cap la cap performanța constantă din benchmark-uri, stabilitatea în sarcini grele și autonomia, obții o experiență apropiată de PC într-un corp mult mai ușor de luat peste tot.

Magazinul virtual AppGallery de la HUAWEI nu a arătat niciodată mai bine decât acum și nu a fost mai generos în ceea ce privește aplicațiile populare pe care ți le pune la dispoziție. Din start, îți recomandă aplicațiile importante de la principalele bănci, dovadă a unui effort semnificativ din partea producătorului de a completa orice minusuri, după cum se poate vedea și în captura de ecran de mai sus. Lăsând la o parte acest aspect, un mare plus al MatePad 12X este felul în care tratează compatibilitatea cu ecosistemul de aplicații native Android.

La fel ca pe MatePad 11.5 (2025) PaperMatte și MatePad Pro 12.2-inch, MatePad 12X mizează pe microG, o alternativă open-source la Google Play Services dezvoltată în Germania. Spre deosebire de soluții mai vechi, precum GBox, microG nu rulează într-un mediu virtualizat, ci comunică aproape nativ cu sistemul de operare. Practic, aplicațiile Google se deschid rapid, consumul de energie rămâne redus chiar și pe hardware mai modest (deși nu este cazul aici), iar experiența de zi cu zi este mai fluidă și mai previzibilă. Dincolo de câștigul de performanță, abordarea are și o componentă etică, îți oferă un control mai mare asupra datelor, păstrând compatibilitatea cu API-urile proprietare de care depinde o bună parte din ecosistemul Android. În utilizare, vei observa că autentificarea, sincronizarea și notificările funcționează așa cum te aștepți, fără setări complicate sau artificii software, iar integrarea cu aplicațiile de productivitate și de creație rămâne coerentă cu restul pachetului orientat spre lucru mobil.

Revenind la aplicațiile preinstalate, pentru creație și studiu, combinația dintre GoPaint, HUAWEI Notes și Filmora îți scurtează drumul de la idee la livrabil, iar pentru birou ai browsing rapid, editare fluidă de documente, foi de calcul și prezentări, plus videoconferințe susținute de un ecran ce rămâne lizibil în lumină puternică. Iar când vrei pauză, Call of Duty la detalii maxime curge fără întreruperi, dovadă că tableta nu e doar „de lucru”.

Oferta de lansare o face cu atât mai atractivă. E disponibilă în variantele White și Greenery (testată de mine) la 3299 lei pe HUAWEI Store, primești în pachet M-Pencil Pro gratuit, HUAWEI Screen Protection timp de 1 an și de zece ori HUAWEI Points la achiziție (100 puncte = 1 leu, puncte pe care le poți folosi la comenzi viitoare). Pentru comunitatea Playtech, ai și un voucher dedicat de 500 de lei folosind A500MPTECH. Dacă te interesează o tabletă care chiar îți ridică ritmul de lucru și îți susține partea creativă, MatePad 12X intră pe lista scurtă fără emoții.