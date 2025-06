REVIEW Anker Solix PS200 – un panou solar portabil, pliabil și durabil. Cum îți face viața mai ușoară oricând și oriunde, mai ales împreună cu o stație de alimentare Anker Solix.

Zilele cu soare pot însemna mai mult decât lumină naturală atunci când ai la îndemână un panou solar compact, ușor de transportat și suficient de puternic încât să-ți alimenteze toate gadgeturile. Anker Solix PS200 transformă energia solară dintr-o resursă abstractă într-una extrem de practică: îl desfaci, îl orientezi după soare și vezi pe loc cum stația de alimentare începe să „respire” Watt după Watt. Dacă ai deja o stație Anker din seria Solix, panoul devine câștigul natural pentru un kit energetic complet, fie că ești la camping, lucrezi pe teren sau pur și simplu vrei un back-up silențios pentru curte.

REVIEW Anker Solix PS200 – Design și portabilitate – construit pentru drum lung

Anker a ales un format pliabil în patru segmente, iar când îl strângi ajunge la 55,6 × 60,7 × 5,1 cm și 7,4 kg, dimensiuni comparabile cu un rucsac de 25 l. Mânerele cauciucate fac transportul simplu, iar găicile de prindere îți permit să-l ancorezi pe portbagajul mașinii, pe balustrada balconului sau pe scheletul de cort. Materialele textile groase și cusăturile dublate transmit aceeași senzație de durabilitate pe care ai întâlnit-o la husă și cablurile stațiilor Solix.

Una dintre particularități este sistemul de picioare magnetice, înglobate în spatele fiecărui segment. Le rabatezi rapid și alegi unul dintre cele patru unghiuri presetate (30°, 40°, 50° sau 80°) pentru a maximiza aportul de lumină în funcție de poziția soarelui. În practică, nu pierzi timp cu improvizații – îl desfaci, îl fixezi și vezi imediat în aplicația Anker sau pe ecranul stației cât curent produce.

REVIEW Anker Solix PS200 – Performanță solară – 200 W nominali și eficiență de 23 %

Sub stratul textil se ascund celule monocristaline de înaltă eficiență, capabile de o conversie de până la 23 %, cu aproximativ 50 % mai mult decât panourile entry-level tradiționale disponibile în piață. În condiții ideale de vară, când soarele se află la zenit, poți obține curent continuu de 200 W, suficient pentru a încărca o stație Anker Solix C800X de la 0 la 100 % în circa patru ore. În practică, la amiază am văzut valori curente de 180–185 W, iar scăderile rapide de cer noros au fost amortizate de electronica MPPT din panou, care a menținut un randament stabil.

Construcția certificată IP67 garantează că praful sau o ploaie torențială nu îți strică planurile; trebuie doar să protejezi conectorul XT-60 de apă directă. În rest, îl poți lăsa ore în șir pe iarbă sau nisip fără să-ți faci griji pentru umezeală.

REVIEW Anker Solix PS200 – Compatibilitate perfectă cu Anker Solix C800X

PS200 se conectează prin portul XT-60 direct la Solix C800X, iar cei 200 W disponibili completează foarte bine modul HyperFlash™ al stației. Odată pornit panoul, afișajul C800X arată instantaneu puterea de intrare, iar managementul intern reglează curentul pentru a încărca în siguranță bateriile LiFePO₄. Dacă în casă se întrerupe curentul pe termen lung, duci panoul pe balcon, îl orientezi corect și C800X revine rapid la 80 % fără să consumi un singur kilowatt de la rețea.

Mai mult, în scenarii off-grid – camping, pescuit, lucrări în zone fără infrastructură – PS200 dă posibilitatea C800X să funcționeze ca un mini-UPS solar: conectezi un frigider portabil, un modem 4G sau un proiector de seară, iar panoul realimentează bateria în timpul zilei, astfel încât consumul nocturn să pornească mereu de la capacitate maximă.

REVIEW Anker Solix PS200 – Experiență personală – test pe teren, în fața casei

Am desfăcut PS200 pe peluză într-o după-amiază senină și am început măsurătorile. La ora 12:30, orientat la 40°, panoul trimitea 178 W către stația C800X. Pe măsură ce soarele cobora, am reajustat unghiul la 50° și la 18:00 încă obțineam 95 W. Cât despre „momentul de seară”, la ora 20:00 stația indica între 53 și 60 W, suficient cât să alimenteze în timp real un laptop și două telefoane, iar surplusul să continue încărcarea bateriei.

Montajul efectiv ia sub două minute: desfaci panoul, fixezi picioarele, introduci mufa XT-60 și urmărești puterea pe ecran pentru a găsi poziția ideală. Nu se încălzește sesizabil, iar materialul textil nu reține multă căldură, așa că îl poți mișca la nevoie fără mănuși. Faptul că pot obține aceeași performanță pe balcon, terasă sau în curte, doar reglând unghiul, face ca PS200 să fie aproape la fel de comod ca un încărcător de priză – doar că folosește soarele și nu ridică factura la energie.

REVIEW Anker Solix PS200 – Durabilitate și detalii tehnice de care să ții cont

La 7,4 kg, PS200 nu este o „pânză” ușoară, dar greutatea vine la pachet cu o structură internă solidă. Fiecare segment are întărituri laterale, iar îmbinările sunt rabatabile fără joc mecanic. Tensiunea în circuit deschis este de 57,6 V, cu un Vmp de 48 V și un curent maxim de circa 4,17 A, valori perfect adaptate limitelor de intrare de pe stațiile Anker moderne.

Conectorul XT-60 este aceeași interfață prezentă pe majoritatea stațiilor Anker Solix, inclusiv modelele F2000 (PowerHouse 767) sau C800X, deci nu ai nevoie de adaptoare suplimentare. În plus, cablul prelungitor inclus depășește trei metri, așa că poți ține stația la umbră și panoul în plin soare fără improvizații.

Verdict – merită Anker Solix PS200 loc în bagajul tău?

Dacă ai deja o stație de alimentare Anker Solix, investiția într-un panou solar dedicat este următorul pas logic pentru independență energetică. PS200 oferă suficientă putere încât să încarce un buffer de 768 Wh (C800X) într-o singură zi senină și face asta într-un pachet robust, rezistent la apă și praf, care nu solicită generator clasic sau cabluri lungi până la o priză. Te ajută la camping, în curte, la șantier ori pur și simplu ca soluție de avarie urbană, în caz de blackout. În plus, caracterul pliabil înseamnă că nu rămâi cu un obiect voluminos când nu-l folosești: îl strângi, îl pui lângă rucsac și ești gata de plecare.

Dacă lucrezi cu echipamente care cer mai mult de 200 W continuu (iluminat profesional sau scule electrice grele), vei avea nevoie de încă un panou sau de un model superior. Dar pentru 90 % dintre scenariile obișnuite – electronice portabile, minunile de la camping, back-up de rutină – PS200 acoperă fără probleme nevoile zilnice și prelungește viața stației tale fără să te lege de rețea.

Panoul solar portabil este furnizat de East Com Trading, importator și distribuitor oficial Anker in Romania. La momentul de față, poate fi achiziționat la cel mai bun preț de pe eMAG și F64, iar în perioada 9 – 22 iunie va beneficia și de reducere substanțială în cadrul unei promoții.