ReturoSGR se extinde în România, mai multe ambalaje pe care primești 50 de bani. Ce mai poți să reciclezi prin sistemul de Garanție – Returnare în curând

România se pregătește pentru o etapă nouă a Sistemului de Garanție-Returnare (SGR): o propunere legislativă depusă la Senat vizează includerea, din 1 ianuarie 2027, a unor ambalaje care până acum rămâneau în afara circuitului cu garanție. Inițiatorii vor să integreze treptat, peste infrastructura existentă, ambalajele pentru oțet, borș, apă distilată și băuturi din cafea, dar și ambalaje primare reutilizabile pentru băuturi. Miza este alinierea la noul regulament european privind ambalajele (PPWR), creșterea reutilizării și a ratelor de returnare, fără complicații suplimentare pentru comercianți sau consumatori.

În practică, extinderea ar folosi aceeași arhitectură SGR: puncte de colectare, logistică de transport, raportare digitală, traseu clar al ambalajului de la punerea pe piață la reutilizare și, la finalul ciclului, la reciclare. În tot acest timp, pentru tine rămâne același gest simplu: predai ambalajul și primești garanția. Valoarea efectivă a garanției va fi cea aplicată de SGR la momentul extinderii; în prezent, sistemul funcționează cu 0,50 lei per ambalaj pentru categoriile incluse.

Ce se schimbă din 2027

Propunerea stabilește că, începând cu 1 ianuarie 2027, intră în SGR ambalajele primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal pentru: oțet, borș, apă distilată, băuturi din cafea și pe bază de cafea, precum și alte produse alimentare definite de cadrul legal aplicabil. În paralel, ambalajele primare reutilizabile pentru băuturi ar intra în sistem cu un marcaj distinct și identificare digitală (cod de bare sau QR) pentru trasabilitate completă.

Lista nu este absolută: există excepții pentru băuturi foarte perisabile, pentru lapte și produse lactate (și anumiți analogi), pentru categoria vitivinicolă (inclusiv produse aromatizate) și alte băuturi fermentate din fructe sau legume, dar și pentru băuturile spirtoase. În mod opțional, producătorii care pun pe piață lactate în sticlă reutilizabilă pot alege să intre în SGR, ceea ce îți oferă o șansă în plus să recuperezi garanția dacă ambalajele lor vor fi marcate corespunzător.

Pentru tine, impactul se vede la raft: vei recunoaște mai multe produse marcate SGR, le vei putea returna la aceleași automate sau puncte manuale, iar fluxul de bani rămâne transparent. Dacă obișnuiești să cumperi oțet la sticlă sau băuturi RTD pe bază de cafea, vei avea un motiv în plus să aduni ambalajele și să le predai la următoarea vizită în magazin.

Ce ambalaje intră și ce condiții trebuie să îndeplinească

Inițiatorii propun specificații tehnice clare, pentru ca sistemul să rămână coerent și ușor de operat. Ambalajele primare, reutilizabile sau nereutilizabile, ar trebui:

– să aibă volum între 0,11 litri și 3 litri inclusiv

– să aibă diametrul exterior între 40 și 130 mm (borcanele din sticlă: 50–130 mm)

– să aibă înălțimea totală, cu tot cu închidere, între 75 și 360 mm

– să aibă greutate proprie de cel mult 1 kg

Aceste limite standardizează fluxul prin automatele de colectare, reduc blocajele și asigură compatibilitatea cu liniile logistice deja în funcțiune. Pentru tine, asta înseamnă mai puține situații în care un ambalaj nu este recunoscut sau respins fără motiv clar. Ca regulă practică, dacă vezi marcajul SGR pe un ambalaj care respectă aceste dimensiuni, îl poți aduce la returnare și îți recuperezi garanția.

Ținte anuale, trasabilitate și ce rămâne la fel pentru tine

Proiectul fixează și obiective minime pentru ponderea ambalajelor reutilizabile și pentru ratele de returnare și reciclare: 80% returnare și 65% reciclare în 2027, 85% și 70% în 2028, 90% și 75% în 2029. Ca să ajungă acolo, sistemul contează pe infrastructura actuală, fără costuri suplimentare semnificative pentru autorități și fără a crea structuri paralele. Practic, tu vei proceda la fel: aduni, predai, primești garanția.

Noutatea ține de trasabilitatea completă a ambalajelor reutilizabile, cu marcaj și identificare digitală. Din perspectiva ta, te ajută la validarea rapidă la automat și reduce erorile. În spate, RetuRO și comercianții vor ști mai bine unde sunt ambalajele, câte cicluri au, când trebuie scoase din uz și trimise la reciclare, astfel încât lanțul să fie eficient.

Ce trebuie să faci tu până atunci și ce urmează legislativ

Pentru moment, extinderea este o propunere aflată la începutul procesului legislativ. Ca să se aplice, are nevoie de vot în Parlament, promulgare și publicare în Monitorul Oficial. Ulterior, Hotărârea de Guvern 1.074/2021 privind SGR ar trebui actualizată în maximum 90 de zile, pentru ca normele să reflecte noile categorii de ambalaje. Până atunci, continui să returnezi ambalajele SGR exact ca acum, pentru garanția de 50 de bani per unitate.

Când extinderea va intra în vigoare, îți verifici rapid coșul: sticlele de oțet, borș, apa distilată și băuturile din cafea marcate SGR vor fi eligibile pentru returnare. Dacă ambalajul e reutilizabil și are codul dedicat, îl predai în același circuit și îți recuperezi garanția. Ca să eviți drumuri inutile, te uiți la marcajul SGR pe etichetă și la dimensiuni; dacă sunt conforme, ambalajul intră în sistem.

La nivel macro, extinderea ar trebui să reducă volumele de ambalaje de unică folosință, să crească reutilizarea și să stabilizeze ratele de colectare. Pentru tine, beneficiul imediat rămâne simplu: mai multe ambalaje eligibile, același gest de returnare, aceeași garanție înapoi în portofel, cu un efort minim.