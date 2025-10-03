Rețeaua de socializare Threads, de la Meta, „se ia la trântă” cu X-ul lui Elon Musk. Noutatea care ar putea schimba ierarhia

Instagram Threads, aplicația Meta care concurează cu X și care a depășit 400 de milioane de utilizatori activi lunar, introduce o funcționalitate nouă menită să schimbe modul în care este folosită platforma: comunitățile.

Compania a confirmat că de joi sunt disponibile peste 100 de astfel de spații virtuale, dedicate pasionaților de subiecte precum baschet, seriale TV, K-pop sau literatură.

Cum funcționează noile comunități Threads

Meta explică faptul că aceste grupuri oferă utilizatorilor posibilitatea de a participa la discuții mai aprofundate pe teme de interes, fiecare comunitate având propriul său emoji de apreciere, personalizat în funcție de subiect.

Spre exemplu, comunitatea NBA folosește un emoji cu minge de baschet, iar grupul dedicat cărților are un simbol cu o stivă de volume.

Comunitățile sunt vizibile pe profilul fiecărui membru, iar alăturarea la ele devine publică, fără opțiunea de a ascunde participarea.

Acest lucru este intenționat, pentru a arăta rapid care sunt domeniile de interes ale utilizatorilor. De asemenea, postările din comunități pot apărea în fluxurile „For You” și „Following”, însă doar membrii înregistrați pot beneficia de funcțiile speciale, cum ar fi reacțiile personalizate sau viitoarele insigne pentru cei mai activi participanți.

Diferența esențială față de X constă în modul de gestionare: în timp ce pe X comunitățile sunt create și moderate de utilizatori, pe Threads acestea sunt dezvoltate și administrate de Meta. Totodată, chiar și cei care nu sunt membri pot lua parte la conversații, ceea ce le oferă o deschidere mai mare.

O strategie inspirată de comportamentul utilizatorilor

De la lansarea Threads, utilizatorii și-au organizat singuri conversațiile în jurul „Topic Tags”, o variantă evoluată a hashtag-urilor, fără simbolul „#”.

Unele dintre aceste taguri au devenit adevărate nuclee de comunități, cum este cazul NBA Threads. Prin introducerea comunităților oficiale, Meta transformă aceste obiceiuri deja existente în funcționalități integrate.

Un alt avantaj este faptul că utilizatorii pot seta fluxul unei comunități preferate ca implicit, ceea ce facilitează accesul rapid la discuțiile de interes.

În paralel, Meta testează un sistem de clasificare mai avansat, care să aducă în prim-plan postările considerate relevante atât în comunități, cât și în feed-ul general.

Prin această abordare, Meta urmează o strategie care a funcționat și în cazul Twitter la începuturile sale, când multe dintre funcțiile actuale, hashtag, retweet sau mențiuni, au fost inspirate din comportamentul utilizatorilor și transformate ulterior în instrumente oficiale.

Lansarea comunităților vine într-un moment în care Threads reduce treptat diferența față de X în ceea ce privește utilizarea zilnică pe mobil.

Dacă noua funcție va reuși să mențină implicarea și să atragă noi membri, Threads ar putea să-și consolideze poziția în lupta pentru supremația rețelelor sociale.