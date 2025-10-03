Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
03 oct. 2025 | 10:01
de Iulia Kelt

Rețeaua de socializare Threads, de la Meta, „se ia la trântă” cu X-ul lui Elon Musk. Noutatea care ar putea schimba ierarhia

TEHNOLOGIE
Rețeaua de socializare Threads, de la Meta, „se ia la trântă” cu X-ul lui Elon Musk. Noutatea care ar putea schimba ierarhia
Funcție nouă de la Threads / Foto: Colaj Playtech (OpenAI)

Instagram Threads, aplicația Meta care concurează cu X și care a depășit 400 de milioane de utilizatori activi lunar, introduce o funcționalitate nouă menită să schimbe modul în care este folosită platforma: comunitățile.

Compania a confirmat că de joi sunt disponibile peste 100 de astfel de spații virtuale, dedicate pasionaților de subiecte precum baschet, seriale TV, K-pop sau literatură.

Cum funcționează noile comunități Threads

Meta explică faptul că aceste grupuri oferă utilizatorilor posibilitatea de a participa la discuții mai aprofundate pe teme de interes, fiecare comunitate având propriul său emoji de apreciere, personalizat în funcție de subiect.

Vezi și:
Meta va folosi conversațiile tale cu AI-ul pentru reclame personalizate
Șeful Instagram zice că rețeaua de socializare nu te spionează prin microfon. Cum își culege, totuși, Meta datele?

Spre exemplu, comunitatea NBA folosește un emoji cu minge de baschet, iar grupul dedicat cărților are un simbol cu o stivă de volume.

Comunitățile sunt vizibile pe profilul fiecărui membru, iar alăturarea la ele devine publică, fără opțiunea de a ascunde participarea.

Acest lucru este intenționat, pentru a arăta rapid care sunt domeniile de interes ale utilizatorilor. De asemenea, postările din comunități pot apărea în fluxurile „For You” și „Following”, însă doar membrii înregistrați pot beneficia de funcțiile speciale, cum ar fi reacțiile personalizate sau viitoarele insigne pentru cei mai activi participanți.

Diferența esențială față de X constă în modul de gestionare: în timp ce pe X comunitățile sunt create și moderate de utilizatori, pe Threads acestea sunt dezvoltate și administrate de Meta. Totodată, chiar și cei care nu sunt membri pot lua parte la conversații, ceea ce le oferă o deschidere mai mare.

O strategie inspirată de comportamentul utilizatorilor

De la lansarea Threads, utilizatorii și-au organizat singuri conversațiile în jurul „Topic Tags”, o variantă evoluată a hashtag-urilor, fără simbolul „#”.

Unele dintre aceste taguri au devenit adevărate nuclee de comunități, cum este cazul NBA Threads. Prin introducerea comunităților oficiale, Meta transformă aceste obiceiuri deja existente în funcționalități integrate.

Un alt avantaj este faptul că utilizatorii pot seta fluxul unei comunități preferate ca implicit, ceea ce facilitează accesul rapid la discuțiile de interes.

În paralel, Meta testează un sistem de clasificare mai avansat, care să aducă în prim-plan postările considerate relevante atât în comunități, cât și în feed-ul general.

Prin această abordare, Meta urmează o strategie care a funcționat și în cazul Twitter la începuturile sale, când multe dintre funcțiile actuale, hashtag, retweet sau mențiuni, au fost inspirate din comportamentul utilizatorilor și transformate ulterior în instrumente oficiale.

Lansarea comunităților vine într-un moment în care Threads reduce treptat diferența față de X în ceea ce privește utilizarea zilnică pe mobil.

Dacă noua funcție va reuși să mențină implicarea și să atragă noi membri, Threads ar putea să-și consolideze poziția în lupta pentru supremația rețelelor sociale.

Vântul extrem de puternic a făcut daune uriașe în București și Ilfov. Bilanțul pagubelor în urma codului portocaliu
Recomandări
Incendiu puternic la Mănăstirea Cozia. Pompierii intervin cu 5 autospeciale, trafic blocat pe Valea Oltului
Incendiu puternic la Mănăstirea Cozia. Pompierii intervin cu 5 autospeciale, trafic blocat pe Valea Oltului
Cum să plătești mai puțin la gaze dacă stai la casă. Schimbări simple care reduc facturile chiar din prima lună
Cum să plătești mai puțin la gaze dacă stai la casă. Schimbări simple care reduc facturile chiar din prima lună
De ce remake-ul Harry Potter poate fi mai important ca oricând. Când poți vedea serialul de pe HBO Max
De ce remake-ul Harry Potter poate fi mai important ca oricând. Când poți vedea serialul de pe HBO Max
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și reînnoirea mașinilor vechi, iar ofertele abia încep în Italia
Dacia Spring costă mai puțin decât o bicicletă datorită noilor subvenții pentru casarea și reînnoirea mașinilor vechi, iar ofertele abia încep în Italia
REVIEW One Battle After Another, filmul cu Leonardo DiCaprio care cucerește cinematografele din România
RECENZIE
REVIEW One Battle After Another, filmul cu Leonardo DiCaprio care cucerește cinematografele din România
Muzica rock, odinioară iubită de mulți, în declin în 2025. Ce legătură poate avea inteligența artificială cu acest fenomen, de fapt
SPECIAL
Muzica rock, odinioară iubită de mulți, în declin în 2025. Ce legătură poate avea inteligența artificială cu acest fenomen, de fapt
Putin crește taxele și impozitele rușilor pentru a finanța războiul din Ucraina, într-un moment de declin economic
Putin crește taxele și impozitele rușilor pentru a finanța războiul din Ucraina, într-un moment de declin economic
Ce sunt etichetele “semafor” pentru haine și ce culori trebuie să urmărești la cumpărături
Ce sunt etichetele “semafor” pentru haine și ce culori trebuie să urmărești la cumpărături
Revista presei
Adevarul
România, în pericol? Cât de mare e riscul unui atac sub steag fals. General: „Ne trebuie arme defensive mai mult decât tancuri”
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic 3 octombrie 2025. Zodia care are parte de tensiuni în familie
Playtech Știri
5 zodii au şanse mari să îşi întâlnească jumătatea în săptămâna 6-12 octombrie 2025. Cine sunt norocoşii zodiacului
Playtech Știri
Vești bune pentru Nicolae Botgros! Nepotul s-a trezit din comă și a băut apă singur
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...