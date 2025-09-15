„Resortul turistic” apare şi în România. Ce condiţii trebuie să îndeplinească hotelurile pentru a primi această denumire

Turismul românesc trece printr-un proces accelerat de transformare, iar autoritățile au pregătit un proiect legislativ menit să aducă mai multă claritate și transparență în clasificarea unităților de cazare. Astfel, pentru prima dată, termenul de „resort turistic” va fi definit în legislația din România, printr-o serie de criterii clare și bine delimitate.

Resortul turistic, o categorie distinctă de hotel

Deși investițiile de amploare în turismul autohton au început să se contureze de câțiva ani, până acum nu exista o definiție legală pentru conceptul de „resort”. În practică, multe dintre unitățile mari, cu infrastructură diversificată, erau încadrate simplu ca hoteluri, fără a reflecta complexitatea și amploarea serviciilor oferite.

Proiectul legislativ al actualei puteri își propune să rezolve această lipsă de reglementare și să introducă o categorie nouă și distinctă, cea de resort turistic. Conform documentului, resortul va putea fi clasificat doar la 4 și 5 stele, ceea ce înseamnă că standardele de calitate impuse vor fi unele ridicate.

Condițiile impuse pentru obținerea statutului de resort

Conform proiectului, un resort turistic trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe criterii:

să fie constituit dintr-un ansamblu de spații de cazare dispuse în una sau mai multe clădiri ori vile;

să fie amplasat pe o suprafață de minimum 10.000 de metri pătrați;

să includă unități proprii de alimentație publică;

să dispună de facilități de agrement și relaxare, precum și de spații verzi amenajate;

să fie dotat cu SPA și servicii conexe de wellness și recreere.

Astfel, doar unitățile care oferă un pachet complet, care îmbină cazarea, alimentația și agrementul, vor putea primi această titulatură.

Beneficii pentru turiști și investitori

În expunerea de motive, inițiatorii proiectului subliniază că această măsură va aduce avantaje atât pentru turiști, cât și pentru investitori.

„Semnalizarea explicită a categoriei resort turistic crește predictibilitatea calității și facilitează opțiuni informate, oferind mult mai multă transparență pentru consumator, respectiv pentru așteptările acestuia”, se precizează în document.

Totodată, crearea unei categorii distincte va încuraja investițiile majore în turismul de calitate, resorturile fiind definite ca ansambluri integrate, premium, cu o infrastructură bine reglementată. Potrivit autorităților, acest pas va aduce stabilitate pentru investitori, standarde ridicate pentru turiști și un impuls de dezvoltare economică locală.

Reclasificarea unităților deja existente

O altă prevedere importantă a proiectului este aceea că structurile de primire turistică deja existente vor putea solicita reclasificarea în „resort turistic”, fără a fi nevoite să își întrerupă activitatea. Condiția este ca acestea să îndeplinească integral cerințele stabilite prin noua legislație.

În practică, această reglementare înseamnă că marii operatori din turism care au investit deja în infrastructuri complexe pot obține noua clasificare, câștigând un avantaj competitiv în fața turiștilor.

O nouă etapă pentru turismul din România

Definirea legală a resortului turistic marchează o etapă importantă pentru industria ospitalității. România se aliniază astfel la standardele internaționale, unde resorturile sunt recunoscute ca structuri complexe, destinate unui turism premium, ce oferă mai mult decât o simplă experiență de cazare.

Dacă proiectul va fi adoptat, turiștii români și străini vor putea alege mult mai ușor unitățile care le satisfac așteptările, în timp ce investitorii vor beneficia de un cadru clar și predictibil pentru dezvoltarea unor proiecte turistice majore.