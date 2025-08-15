Reparațiile pentru mașinile electrice devin mai ieftine, dar încă nu la fel de accesible ca în cazul celorlalte

Piața auto din Germania arată primele semne clare că întreținerea mașinilor electrice devine mai accesibilă. După ani în care proprietarii de EV-uri (vehicule electrice) s-au confruntat cu facturi de service semnificativ mai mari decât cei cu mașini pe combustie internă, noile date arată o reducere a decalajului de preț.

Chiar și așa, diferența nu a dispărut: în medie, o reparație la un EV costă încă cu 15-20% mai mult decât la un automobil clasic.

Atelierele se adaptează și costurile încep să coboare

Un studiu recent publicat de Asociația Germană a Asigurătorilor (GDV) evidențiază o tendință descendentă a cheltuielilor cu reparațiile după accidente în cazul vehiculelor electrice.

Dacă în anii trecuți despăgubirile pentru EV-uri erau, în medie, cu 20-25% mai mari decât pentru mașinile pe benzină sau motorină, astăzi acest procent a scăzut la 15-20%.

Anja Käfer-Rohrbach, director general adjunct al GDV, explică fenomenul printr-un efect de „învățare” la nivelul întregului ecosistem auto: „Cu cât există mai multe mașini electrice pe șosele, cu atât diferențele de cost față de vehiculele cu motor termic se diminuează. Extinderea gamei de modele atrage clienți din ce în ce mai diverși, iar atelierele, companiile de tractare, pompierii și evaluatorii de daune au căpătat mai multă experiență în gestionarea daunelor la EV-uri”, arată Carscoops.

Această familiarizare se traduce în intervenții mai rapide, piese disponibile mai ușor și proceduri standardizate, ceea ce ajută la scăderea facturilor finale pentru proprietari.

EV-urile, de la tehnologie exotică la „noul normal”

Datele GDV acoperă perioada 2021-2023, timp în care vehiculele electrice au trecut de la statutul de nișă la prezență obișnuită pe șoselele germane.

La începutul lui 2024, erau înmatriculate aproximativ 1,65 milioane de EV-uri în Germania, de cinci ori mai multe decât în 2021. În prezent, acestea reprezintă 3,3% din totalul parcului auto al țării.

Această creștere spectaculoasă a determinat atelierele și furnizorii de servicii auto să își extindă competențele în zona reparațiilor electrice.

Tot mai multe centre dispun de personal instruit pentru diagnoză de baterii, gestionarea componentelor de înaltă tensiune și repararea sistemelor electronice complexe.

Pe termen mediu, specialiștii se așteaptă ca diferența de cost între EV-uri și mașinile cu motor pe combustie să continue să scadă. Aceasta ar putea fi accelerată de:

creșterea concurenței între atelierele auto,

scăderea prețurilor la componente și baterii,

standardizarea proceselor de reparație.

Așadar, deși mașinile electrice sunt în continuare mai scumpe de reparat decât cele cu motoare convenționale, tendința este clară: pe măsură ce tehnologia devine obișnuită și infrastructura de service se dezvoltă, decalajul de cost se micșorează constant.