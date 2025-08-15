Ultima ora
Unde se circulă cu 200 km/h cu trenul în România. Premieră națională după 15 ani
15 aug. 2025 | 10:39
de Iulia Kelt

Reparațiile pentru mașinile electrice devin mai ieftine, dar încă nu la fel de accesible ca în cazul celorlalte

AUTO
Reparațiile pentru mașinile electrice devin mai ieftine, dar încă nu la fel de accesible ca în cazul celorlalte
Reparațiile pentru mașinile electrice devin mai ieftine / Foto: Cars.com

Piața auto din Germania arată primele semne clare că întreținerea mașinilor electrice devine mai accesibilă. După ani în care proprietarii de EV-uri (vehicule electrice) s-au confruntat cu facturi de service semnificativ mai mari decât cei cu mașini pe combustie internă, noile date arată o reducere a decalajului de preț.

Chiar și așa, diferența nu a dispărut: în medie, o reparație la un EV costă încă cu 15-20% mai mult decât la un automobil clasic.

Atelierele se adaptează și costurile încep să coboare

Un studiu recent publicat de Asociația Germană a Asigurătorilor (GDV) evidențiază o tendință descendentă a cheltuielilor cu reparațiile după accidente în cazul vehiculelor electrice.

Vezi și:
Șeful Mercedes avertizează: interzicerea motoarelor cu combustie din 2035 poate provoca un colaps al industriei auto
Mercedes-Benz își schimbă strategia: Se renunță treptat la orientarea exclusivă spre lux

Dacă în anii trecuți despăgubirile pentru EV-uri erau, în medie, cu 20-25% mai mari decât pentru mașinile pe benzină sau motorină, astăzi acest procent a scăzut la 15-20%.

Anja Käfer-Rohrbach, director general adjunct al GDV, explică fenomenul printr-un efect de „învățare” la nivelul întregului ecosistem auto: „Cu cât există mai multe mașini electrice pe șosele, cu atât diferențele de cost față de vehiculele cu motor termic se diminuează. Extinderea gamei de modele atrage clienți din ce în ce mai diverși, iar atelierele, companiile de tractare, pompierii și evaluatorii de daune au căpătat mai multă experiență în gestionarea daunelor la EV-uri”, arată Carscoops.

Această familiarizare se traduce în intervenții mai rapide, piese disponibile mai ușor și proceduri standardizate, ceea ce ajută la scăderea facturilor finale pentru proprietari.

EV-urile, de la tehnologie exotică la „noul normal”

Datele GDV acoperă perioada 2021-2023, timp în care vehiculele electrice au trecut de la statutul de nișă la prezență obișnuită pe șoselele germane.

La începutul lui 2024, erau înmatriculate aproximativ 1,65 milioane de EV-uri în Germania, de cinci ori mai multe decât în 2021. În prezent, acestea reprezintă 3,3% din totalul parcului auto al țării.

Această creștere spectaculoasă a determinat atelierele și furnizorii de servicii auto să își extindă competențele în zona reparațiilor electrice.

Tot mai multe centre dispun de personal instruit pentru diagnoză de baterii, gestionarea componentelor de înaltă tensiune și repararea sistemelor electronice complexe.

Pe termen mediu, specialiștii se așteaptă ca diferența de cost între EV-uri și mașinile cu motor pe combustie să continue să scadă. Aceasta ar putea fi accelerată de:

  • creșterea concurenței între atelierele auto,
  • scăderea prețurilor la componente și baterii,
  • standardizarea proceselor de reparație.

Așadar, deși mașinile electrice sunt în continuare mai scumpe de reparat decât cele cu motoare convenționale, tendința este clară: pe măsură ce tehnologia devine obișnuită și infrastructura de service se dezvoltă, decalajul de cost se micșorează constant.

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
Românii preferă apartamente vechi și plătesc cash: schimbări esențiale pe piața imobiliară
Summit Putin-Trump. Serghei Lavrov a ajuns în Alaska purtând un pulover cu inscripţia URSS. Ce spun specialiştii despre acest gest
Summit Putin-Trump. Serghei Lavrov a ajuns în Alaska purtând un pulover cu inscripţia URSS. Ce spun specialiştii despre acest gest
Nicușor Dan lipseşte de la Ziua Marinei din Constanța. Ce a ales să facă preşedintele României în acest timp
Nicușor Dan lipseşte de la Ziua Marinei din Constanța. Ce a ales să facă preşedintele României în acest timp
Un virus comun poate declanșa cancerul de piele: o descoperire medicală care schimbă tot
Un virus comun poate declanșa cancerul de piele: o descoperire medicală care schimbă tot
Cum rezolvi eroarea „Aw, Snap!” din Google Chrome pe Windows 11 în mai puțin de 5 minute
Cum rezolvi eroarea „Aw, Snap!” din Google Chrome pe Windows 11 în mai puțin de 5 minute
Planurile lui Elon Musk: Tesla face casă bună cu jocurile video. Model S și Model X se împrietenesc cu Unreal Engine
Planurile lui Elon Musk: Tesla face casă bună cu jocurile video. Model S și Model X se împrietenesc cu Unreal Engine
Amenzi majorate drastic pentru construcțiile fără autorizație. Sancțiunile pot ajunge la 100.000 de lei
Amenzi majorate drastic pentru construcțiile fără autorizație. Sancțiunile pot ajunge la 100.000 de lei
Lansarea GPT-5 a dus, inevitabil, și la reacții negative: acuzații de performanță slabă și nemulțumiri ale utilizatorilor
Lansarea GPT-5 a dus, inevitabil, și la reacții negative: acuzații de performanță slabă și nemulțumiri ale utilizatorilor
Revista presei
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc pentru weekend 15–17 august 2025. Zodiile care atrag norocul ca un magnet în aceste zile
Playtech Știri
Flori de plantat în august pentru o grădină plină de culoare până la sfârșitul toamnei
Playtech Știri
Ce nu se dă niciodată de pomană de Sfânta Maria. Obiectele și preparatele care nu au ce căuta în pachetele împărțite pe 15 august
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou