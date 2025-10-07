Disney+ mărește prețul abonamentului în România din 30 septembrie. Cât vei plăti pentru filmele preferate

Disney+ anunță scumpiri pe piața din România, cu aplicare diferențiată pentru noii și vechii abonați. Platforma de streaming păstrează structura pe două planuri – Standard și Premium – și introduce în continuare opțiunea „Extra Member” pentru partajarea contului cu o persoană din afara gospodăriei. Mai jos găsești noile sume, calendarul de aplicare și ce rămâne inclus în fiecare pachet, plus o comparație rapidă cu prețurile celorlalte servicii mari de streaming disponibile la noi.

Ce se schimbă la Disney+

Planul Disney+ Standard urcă la 34,99 lei pe lună sau 349,90 lei pe an. Acesta include redare video Full HD, vizionare pe două dispozitive simultan și descărcări pe maximum 10 dispozitive. Practic, Standard rămâne „abonamentul de bază” pentru familiile mici sau utilizatorii care urmăresc în principal pe telefon, tabletă ori televizor FHD, fără nevoia de 4K.

Planul Disney+ Premium trece la 59,99 lei pe lună sau 599,90 lei pe an. Premium oferă 4K și HDR (cu suport Dolby Vision/HDR10 acolo unde e disponibil), audio Dolby Atmos și vizionare pe patru dispozitive simultan. Este pachetul gândit pentru televizoare 4K, proiectoare și pentru familii cu mai multe ecrane active în același timp, mai ales la serialele și filmele din universurile Disney, Pixar, Marvel sau Star Wars.

Când intră în vigoare scumpirile și cum te afectează

Noile tarife se aplică pentru abonații noi începând cu 30 septembrie 2025. Dacă ești deja abonat, modificarea o vei vedea în următorul ciclu de facturare: din 4 noiembrie (pentru abonamentele lunare) sau din 25 noiembrie (pentru abonamentele anuale). Astfel, Disney+ lasă o „fereastră” de tranziție pentru utilizatorii existenți, astfel încât notificările și ajustările de preț să se reflecte odată cu reînnoirea automată.

Opțiunea „Extra Member” – un membru suplimentar din afara locuinței – rămâne disponibilă la 20,99 lei pe lună. Persoana invitată primește un singur profil și poate viziona conținutul pe un singur dispozitiv, având acces la aceeași bibliotecă precum titularul. Pentru cei care obișnuiesc să partajeze contul cu prieteni sau rude, această opțiune formalizează și limitează partajarea, evitând blocări de cont sau restricții neașteptate.

De ce au crescut prețurile și ce primești în schimb

Scumpirea urmează tendința industriei: costurile de licențiere, producție de conținut original și livrare tehnică (inclusiv codare 4K/HDR și infrastructură de rețea) au crescut în ultimii ani, iar multe platforme au ajustat tarifele sau au introdus abonamente diferențiate. Disney+ menține delimitarea clară între Full HD și 4K/HDR, oferind astfel o alegere transparentă în funcție de calitatea imaginii și de numărul de dispozitive.

Pentru utilizatori, întrebarea practică este dacă trecerea la Premium merită diferența. Dacă ai TV 4K, urmărești blockbustere Marvel sau animații Pixar și vrei sunet Dolby Atmos, upgrade-ul are sens. Dacă vezi conținutul preponderent pe telefon, laptop sau un TV FHD și nu ai mai mult de două fluxuri simultane, Standard rămâne suficient și mai rentabil anual.

Cum stau prețurile la concurență

Peisajul local rămâne competitiv, iar comparația directă ajută la alegere. Netflix are trei planuri în România: 5,99 euro, 10,99 euro și 13,99 euro pe lună (în funcție de calitate și numărul de dispozitive), ceea ce îl plasează în medie peste Standard-ul Disney+ atunci când convertești în lei, dar cu mai multe opțiuni intermediare. Amazon Prime Video rămâne cel mai accesibil la 20 lei pe lună, însă fără 4K garantat pentru toate titlurile și cu o bibliotecă diferită ca profil.

SkyShowtime propune trei variante: Standard cu reclame (3,99 euro), Standard fără reclame (5,99 euro) și Premium (8,99 euro). E atractiv ca preț în tier-ul de bază, dar are un catalog mai mic decât Disney+ pe anumite francize mainstream. HBO Max oferă trei planuri: Basic cu publicitate, Full HD, la 24,99 lei; Standard, fără reclame, la 45,49 lei; și Premium, fără reclame, 4K, la 60,99 lei. Observi că nivelul Premium HBO Max este foarte apropiat de Disney+ Premium, ambele vizând publicul care vrea 4K și mai multe dispozitive.

În concluzie, după 30 septembrie, Disney+ se aliniază la un prag de preț similar cu rivalii săi pentru nivelul 4K, păstrând un plan Standard competitiv pentru cei care pot renunța la UHD. Dacă urmărești intens conținut Marvel/Star Wars sau te interesează calitatea 4K cu HDR și Dolby Atmos, Premium are logică; dacă vrei să rămâi la un cost moderat pentru FHD, Standard rămâne opțiunea de buget echilibrată.