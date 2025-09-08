Regizorul James Gunn „pune punctul pe S”: Filmul Man of Tomorrow nu este Superman 2, ci mai degrabă o nouă etapă în saga eroului DC

James Gunn a anunțat că filmul Man of Tomorrow, programat pentru 2027, nu trebuie privit ca o continuare directă a lui Superman, ci ca parte a unei construcții mai ample a Universului DC.

DC Studios a confirmat recent că Superman va reveni pe marile ecrane în iulie 2027 printr-o nouă producție intitulată Man of Tomorrow.

Deși la prima vedere proiectul pare să fie o continuare firească a filmului lansat în 2025, James Gunn, directorul creativ al studioului și regizorul francizei, a subliniat că nu este vorba de un „Superman 2” clasic.

În schimb, filmul va reprezenta o nouă etapă în povestea eroului, integrată într-un arc narativ mai amplu pe care Gunn îl descrie drept „saga Superman”, scrie Polygon.

De ce „Man of Tomorrow” nu este o continuare directă

Potrivit lui Gunn, Man of Tomorrow nu va fi o simplă continuare a evenimentelor din primul film, ci un nou capitol care se va lega atât de povestea principală, cât și de alte producții DCU aflate în lucru.

Înaintea lansării din 2027, fanii vor vedea filmul Supergirl, care va pregăti terenul pentru următoarea apariție a lui Clark Kent.

Actorul David Corenswet își va relua rolul de Superman, iar Nicholas Hoult va reveni în pielea lui Lex Luthor. De altfel, personajul negativ ar putea avea un rol central în poveste, existând indicii că mult-așteptatul său „Warsuit” își va face apariția pe ecran.

Gunn a ales să nu ofere detalii suplimentare despre firul narativ, preferând să păstreze misterul până aproape de lansare.

Conexiunea cu sezonul doi din „Peacemaker”

Un alt detaliu important menționat de Gunn este legătura dintre Man of Tomorrow și sezonul doi al serialului Peacemaker.

Regizorul consideră noul sezon un fel de „prequel” pentru viitorul film și a sugerat că unele evenimente majore din poveste vor pregăti terenul pentru următoarea etapă a universului DC.

Mai mult, Gunn a lăsat să se înțeleagă că episodul opt din noul sezon va include un moment deosebit de important, fără a confirma dacă Superman însuși va face o apariție surpriză.

Cert este că atât eroul, cât și adversarul său tradițional vor reveni pe marele ecran, în timp ce DC Studios continuă să construiască un univers interconectat cu ritm alert.

Man of Tomorrow se anunță a fi nu doar o poveste despre Superman, ci o piesă esențială într-o structură narativă mai mare, în care rolurile și conexiunile dintre personaje se vor dezvolta treptat.

Astfel, în loc de o simplă continuare numerotată, publicul primește promisiunea unei sagas mai complexe, în care Superman și Lex Luthor vor împărți din nou centrul atenției, de această dată cu implicații mai ample pentru întregul DCU.