Regizorul filmului Parasite crede că „War of the Worlds” este cel mai bun film al lui Spielberg. Cum explică asta?

Regizorul filmului Parasite a ales War of the Worlds drept cea mai reușită creație a lui Steven Spielberg din ultimii 25 de ani, preferând-o chiar și față de Minority Report sau Munich.

Într-un sondaj recent publicat de The New York Times privind cele mai bune 100 de filme ale secolului XXI, Parasite de Bong Joon Ho a ocupat prima poziție.

Mai interesant este că regizorul sud-coreean a votat și el în cadrul acestui top, iar printre cele 10 titluri alese se regăsește War of the Worlds (2005), regizat de Steven Spielberg și avându-l pe Tom Cruise în rol principal.

O alegere neașteptată: Spielberg, Cruise și frica de după 11 septembrie

Alegerea sa evidențiază o apreciere aparte față de acest thriller sci-fi post-9/11, considerat de unii o veritabilă piesă de atmosferă terifiantă, comparabilă cu Jaws și Jurassic Park.

Filmul lui Spielberg, bazat pe romanul clasic al lui H.G. Wells, s-a lansat într-un context dificil, fiind umbrit la acea vreme de controversele personale ale lui Cruise și de reacțiile mixte ale publicului.

Totuși, odată cu trecerea timpului, War of the Worlds a fost reevaluat drept unul dintre cele mai intense și realiste filme de gen ale regizorului, o alegere care reflectă gustul lui Bong pentru cinemaul de gen cu valențe sociale.

Din punct de vedere narativ, filmul se distinge printr-o abordare intimistă a unui dezastru global: invazia extraterestră este percepută exclusiv din perspectiva unui muncitor divorțat din New Jersey (Cruise) și a celor doi copii ai săi.

Absența unei perspective grandioase, hollywoodiene, face ca experiența spectatorului să devină una viscerală, apropiată de oroarea unui vis lucid.

O combinație între horror, SF și traumă colectivă

Spre deosebire de alte filme apocaliptice ale deceniului 2000, cum ar fi The Day After Tomorrow, War of the Worlds nu stilizează distrugerea în secvențe digitale grandioase.

Dimpotrivă, Spielberg o transformă într-o traumă recognoscibilă, cu trimiteri directe la atacurile din 11 septembrie 2001.

Una dintre cele mai tulburătoare secvențe este aceea în care personajul lui Tom Cruise descoperă că este acoperit de cenușa oamenilor incinerați de o armă extraterestră. Mai târziu, fiica lui întreabă, înfricoșată: „Sunt teroriști?”.

Pentru Bong Joon Ho, care în filmele sale (precum The Host) îmbină satire sociale cu fantezie întunecată, War of the Worlds rezonează prin modul în care decodează anxietățile colective și le încadrează într-o formă de entertainment popular.

Departe de eroii clasici, personajul lui Cruise este un tată imperfect, care supraviețuiește nu prin eroism, ci prin instinct și noroc, o subversiune a tropilor tipici de blockbuster.

Alegerea lui Bong poate părea surprinzătoare, însă ea arată modul în care War of the Worlds a fost, poate, nedreptățit la momentul lansării.