Ce înseamnă, de fapt, contractul lui Spielberg cu Netflix: la ce să te aștepți în materie de filme

Scriam acum câteva zile că regizorul Steven Spielberg, prin intermediul companiei sale Amblin Partners, a semnat un acord pentru a produce mai multe filme pe an, pentru Netflix. Acest lucru se întâmplă, deși regizorul era un aprig critic al platformelor de streaming. Dar ce înseamnă, mai exact, că Spielberg a bătut palma cu cel mai mare serviciu de streaming?

În ciuda faptului că Amblin Partners a semnat un acord cu Netflix, se pare că Steven Spielberg nu va regiza, de fapt, filme pentru streamer, notează Screenrant.com.

Steven Spielberg nu va regiza filme pentru Netflix prin acordul semnat recent al Netflix cu Amblin Partners. Fiind unul dintre cei mai mari realizatori de film din toate timpurile, Spielberg este responsabil pentru crearea câtorva dintre cele mai de succes francize de filme, cum ar fi Indiana Jones și Jurassic Park, ambele continuând să fie puternice în topuri. Filmele independente ale lui Spielberg se bucură, de asemenea, de un succes răsunător – Jaws, E.T., Schindler’s List sau Saving Private Ryan.

Unele producții semnate de Spielberg vor ajunge pe Netflix

Înființată inițial în 1981 de Spielberg și partenerii săi, Amblin Entertainment a continuat să producă câteva dintre cele mai populare filme din acel deceniu – The Goonies, Back to the Future și Who Framed Roger Rabbit.

Recent, Spielberg a semnat un acord masiv cu Netflix, ceea ce înseamnă că Amblin Partners va produce acum mai multe filme pe an pentru streamer. Orice alte detalii ale aranjamentului nu erau clare, deși se știe că acordul este separat de actualul acord al companiei cu Universal. Acum, câteva detalii ies la iveală. Potrivit companiei Fast, este puțin probabil ca Spielberg să regizeze filme pentru Netflix. Sursele sale spun că „noțiunea că Amblin își va trimite cele mai prestigioase filme – să nu mai vorbim de cele pe care Spielberg însuși le regizează – către Netflix este discutabilă”.

Cu alte cuvinte, proiectele lui Spielberg pe care le va regiza vor avea cel mai probabil lansări în cinematografe, în cadrul acordului lui Amblin cu Universal. Proiectele de film trimise către Netflix, pe de altă parte, vor fi probabil similare cu seriile pe care le-a produs de-a lungul anilor, precum Amazing Stories, Tiny Toon Adventures și Taken. Știrea despre acordul lui Amblin cu Netflix a fost o surpriză pentru mulți, având în vedere criticile pe care Spielberg le-a adus în trecut serviciilor de streaming.

Deși este puțin probabil ca Amblin să trimită proiecte regizate de Spielberg către Netflix, acest lucru nu înseamnă că streamerul nu va primi producții de calitate. Amblin a produs mai multe filme de înaltă calitate de la o varietate de regizori, cum ar fi 1917 și The Trial of the Chicago 7, care a fost vândut către Netflix din cauza pandemiei.