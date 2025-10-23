Regele Charles şi Regina Camilla, vizită la Vatican. Suveranul britanic se roagă alături de Papa Leon, este un moment istoric

Vaticanul a devenit, în aceste zile, gazda unui eveniment cu adevărat istoric. Regele Charles al III-lea și Regina Camilla au sosit joi la Roma, într-o vizită de stat menită să întărească legăturile dintre Biserica Angliei și Biserica Catolică. Momentul central al acestei vizite a fost rugăciunea comună a suveranului britanic și a Papei Leon al XIV-lea în celebra Capelă Sixtină — o imagine care a făcut deja înconjurul lumii și care marchează o premieră absolută în istoria relațiilor dintre cele două confesiuni creștine.

Charles și Camilla s-au rugat alături de Papa Leon

Papa Leon al XIV-lea, însoțit de Arhiepiscopul de York, Stephen Cottrell, a sosit în Capela Sixtină pentru a conduce rugăciunea ecumenică. Familia regală a Marii Britanii îl aștepta în tăcere și cu emoție. Într-un gest de cordialitate rar întâlnit, Sfântul Părinte l-a întâmpinat pe monarhul britanic cu cuvintele: „Bun venit, Majestate.” Regele i-a răspuns, vizibil impresionat: „Sunt încântat să fiu aici.” Sursele apropiate de Casa Regală au relatat că Regele Charles a fost profund mișcat de frumusețea artistică și spirituală a Palatului Apostolic.

Această întâlnire are o semnificație aparte nu doar pentru protocolul diplomatic, ci și pentru istoria religioasă a Europei. Este pentru prima dată, după aproape cinci secole de la ruptura produsă de Regele Henric al VIII-lea în 1534, când un monarh anglican se roagă public alături de un papă. Gestul a fost descris de The Guardian drept „un pas simbolic de mare importanță” în ceea ce privește apropierea dintre Biserica Catolică și cea Anglicană, a cărei conducere spirituală și administrativă este, chiar și astăzi, deținută de suveranul britanic.

Vizita regală, desfășurată în perioada 22–23 octombrie, include și un moment de reculegere în Bazilica Sfântul Pavel din afara Zidurilor (St Paul Outside the Walls). Această bazilică istorică are legături vechi cu coroana engleză, datând din perioada regilor saxoni Offa și Æthelwulf, care au sprijinit întreținerea locului de odihnă al Sfântului Apostol Pavel.

Titlul pe care i l-a oferit Papa Leon

În semn al respectului reciproc și al fraternității spirituale, Papa Leon i-a propus Regelui Charles să devină „confrate regal” al abației, o onoare rară acordată doar celor care promovează dialogul între credințe. Suveranul britanic a acceptat cu gratitudine, numind acest gest „o dovadă a unității prin credință și respect”.

Pentru a marca momentul, Vaticanul a instalat în bazilică un scaun special destinat monarhului, împodobit cu stema regală a Marii Britanii. Acesta va rămâne acolo permanent, simbolizând prietenia dintre cele două instituții și oferind un loc de reculegere pentru viitorii succesori ai Coroanei.

Rugăciunea comună dintre Regele Charles și Papa Leon al XIV-lea rămâne, fără îndoială, una dintre cele mai puternice imagini ale unității creștine moderne — o punte între tradiție și reconciliere, între Roma și Londra, între două lumi care, după secole de despărțire, aleg din nou să se roage împreună.