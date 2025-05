Regele Charles, mesaj special pentru Nicuşor Dan. „Vom rămâne uniţi”. Ce spune despre România şi locurile dragi de aici

Regele Charles i-a adresat o scrisoare președintelui Nicușor Dan, în care își exprimă convingerea că, sub conducerea acestuia, relațiile dintre cele două țări nu doar că vor înflori, ci vor rămâne solide și unite, inclusiv în eforturile comune de sprijinire a Ucrainei și de asigurare a stabilității în regiune.

Ambasada Regatului Unit la București a transmis mesajul de felicitare din partea Majestății Sale Regele Charles al III-lea către președintele României, Nicușor Dan. Mesajul a fost înmânat de ambasadorul Giles Portman noului președinte ales.

Aşa cum era de aşteptat, Regele Charles a amintit şi de frumoasele vizite în România, momente care îl încarca mereu cu energie. Acesta deține zece proprietăți în România, majoritatea situate în Transilvania. Acestea reflectă angajamentul său față de conservarea patrimoniului cultural și natural al regiunii. Iată principalele locații:

1. Viscri (județul Brașov). Cea mai cunoscută proprietate este casa din Viscri, o fermă săsească din secolul al XVIII-lea. Achiziționată în 2006, a fost restaurată și transformată într-un centru de meșteșuguri tradiționale și turism cultural. În prezent, funcționează ca muzeu, fiind deschisă publicului pentru a promova arhitectura tradițională și sustenabilitatea rurală.

2. Valea Zălanului (județul Covasna). Regele deține patru proprietăți în această zonă pitorească, inclusiv o casă de oaspeți folosită ca reședință în timpul vizitelor în România. Proprietățile sunt înconjurate de păduri, pajiști și izvoare minerale, oferind un exemplu de conservare a biodiversității locale.

3. Mălâncrav (județul Sibiu). Conacul Apafi, o clădire istorică restaurată, este una dintre proprietățile deținute de Rege în această localitate. Conacul servește drept exemplu de conservare a patrimoniului arhitectural și este deschis pentru vizitatori.

4. Breb (județul Maramureș). În satul Breb, Regele Charles deține patru proprietăți tradiționale maramureșene, contribuind la păstrarea arhitecturii locale și promovarea turismului rural.

”Mă gândesc cu drag la timpul petrecut în România în ultimii 27 de ani, am călătorit prin ţară şi am ajuns să cunosc şi să preţuiesc arta, cultura şi patrimoniul arhitectural al ţării dumneavoastră, precum şi pe toţi oamenii din România pe care mă consider atât de norocos că i-am întâlnit. Ştiu că, în Marea Britanie, România are cei mai apropiaţi prieteni şi parteneri, o relaţie cu atât mai strânsă şi vibrantă cu cât aici există o diasporă românească înfloritoare, care contribuie atât de mult la ţara noastră”, mai spune Regele.