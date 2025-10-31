Regele Charles i-a retras fratelui său Andrew titlul de prinț. Monarhul a cerut evacuarea acestuia din reședința de la Windsor

Casa Regală britanică este zguduită de o decizie fără precedent: Regele Charles i-a retras fratelui său, Andrew, toate titlurile și privilegiile regale, obligându-l totodată să părăsească reședința de la Windsor. Măsura vine pe fondul unor noi dezvăluiri grave legate de implicarea lui Andrew într-un scandal sexual cu minori.

Prințul Andrew nu mai este prinț: titlul, retras de Regele Charles

Regele Charles al Marii Britanii și Irlandei de Nord a întrerupt definitiv legăturile instituționale cu fratele său mai mic, după apariția unei cărți postume care relansează acuzații extrem de grave.

Prințul Andrew, care de-a lungul ultimilor ani a fost în centrul unor scandaluri ce implică rețeaua de abuzuri sexuale a lui Jeffrey Epstein, rămâne fără titluri, onoruri și, mai nou, fără dreptul de a locui într-o reședință regală. Potrivit unui comunicat difuzat de Palatul Buckingham, acțiunea reprezintă o ruptură fermă și ireversibilă.

“Majestatea Sa a inițiat astăzi un proces oficial pentru a elimina Stilul, Titlurile și Onorurile Prințului Andrew” se spune în document.

Ce l-a determinat pe Rege să ia această măsură drastică

Decizia a fost declanșată după publicarea memoriilor Virginiei Giuffre, în octombrie 2025. Cartea susține că Andrew a avut relații sexuale în trei ocazii separate cu autoarea atunci când aceasta era minoră. Giuffre, care fusese introdusă în cercul lui Andrew în 2001 de către Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell, s-a sinucis pe 25 aprilie 2025, la vârsta de 41 de ani. Andrew a negat constant acuzațiile.

Epstein, condamnat pentru pedofilie, a murit în 2019 în închisoare, aparent prin sinucidere, iar Maxwell execută o pedeapsă de 20 de ani pentru trafic de minore. Contextul acestor cazuri a sporit presiunea publică asupra monarhiei britanice, determinând Casa Regală să se distanțeze definitiv de Andrew.

Ce se întâmplă cu locuința de la Windsor

Comunicarea oficială precizează că Andrew își pierde și privilegiile locative.

”Prințul Andrew va fi acum cunoscut sub numele de Andrew Mountbatten Windsor… A fost emisă o notificare oficială pentru a renunța la contractul de închiriere și se va muta într-o altă locuință privată.”

Decizia vine după dezvăluiri privind folosirea fără chirie, timp de două decenii, a unei reședințe cu 30 de camere la Castelul Windsor.

Cum au reacționat liderii politici

Măsura a fost întâmpinată cu aprobare la vârful politicii britanice. Kemi Badenoch a transmis că publicul nu tolerează abuzurile, iar Ed Davey a numit acțiunea “un pas important în reclădirea încrederii în instituțiile noastre”.

Stephen Flynn a subliniat că este ”decizia corectă și un moment important pentru victimele lui Epstein”. Premierul Keir Starmer sprijinise deja ideea unei anchete parlamentare privind utilizarea proprietăților regale de către Andrew.

În final, Palatul Buckingham și-a reafirmat poziția morală: “Majestățile Lor doresc să precizeze că gândurile și compasiunea lor profundă au fost și vor rămâne alături de victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz.”