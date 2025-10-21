Recuperarea banilor de pe rovinietă: situațiile în care este posibilă restituirea

Puțini șoferi știu că există cazuri în care pot primi înapoi o parte din suma plătită pentru rovinietă. Legislația actuală prevede situații clare în care taxa de drum poate fi restituită proporțional cu perioada neutilizată. Procedura este simplă, dar presupune respectarea unor condiții și depunerea unor documente justificative.

Când pot șoferii să își recupereze banii de pe rovinietă

Recuperarea contravalorii rovinietei este posibilă în mai multe situații reglementate de Ordinul nr. 748/2019 al Ministerului Transporturilor. Cea mai frecventă este atunci când, pentru același autovehicul, se achită din greșeală două roviniete care au perioade de valabilitate ce se suprapun, chiar și pentru o singură zi.

În acest caz, CNAIR are obligația de a restitui suma corespunzătoare intervalului de suprapunere, după scăderea cheltuielilor de transfer și a comisioanelor aplicate de procesatorii de plăți.

De asemenea, șoferii pot cere restituirea banilor atunci când vând mașina înainte de expirarea rovinietei. Deoarece noul proprietar este obligat să achiziționeze propria taxă de drum, perioada rămasă neutilizată din rovinieta veche poate fi rambursată fostului proprietar.

În mod similar, restituirea este permisă și în cazul radierii definitive din circulație, al casării, al dezmbrării sau al scoaterei autovehiculului din țară.

O altă situație acceptată de autorități este furtul vehiculului. În acest caz, proprietarul are dreptul la restituirea contravalorii pentru perioada de valabilitate rămasă, cu condiția prezentării documentelor care atestă furtul.

Ce acte sunt necesare pentru recuperarea sumei

Restituirea banilor pentru rovinietă se face numai la cererea scrisă a utilizatorului, după expirarea perioadei de valabilitate a rovinietei inițiale.

Dosarul trebuie să includă o copie a actelor care demonstrează înstrăinarea, radierea sau scoaterea din uz a vehiculului, precum și copia cărții de identitate a mașinii sau a certificatului de înmatriculare, cu mențiunea ”conform cu originalul”. Pentru cazurile de radiere sau casare, este necesar și actul de radiere din evidențele fiscale.

Cererea poate fi depusă la sediile CNAIR sau transmisă online, iar formularul standard este disponibil pe site-ul oficial al instituției. După aprobarea solicitării, suma se rambursează în termen de 30 de zile lucrătoare, direct în contul bancar indicat de solicitant.

Cum se calculează suma rambursată

Valoarea returnată nu reprezintă contravaloarea integrală a rovinietei, ci se calculează proporțional cu durata neutilizată din perioada de valabilitate. În plus, din suma finală se scad comisioanele de plată și eventualele costuri bancare aferente transferului.

Restituirea nu se aplică pentru rovinietele expirate complet și nici pentru situațiile în care perioada neutilizată nu poate fi dovedită prin documente.

De aceea, șoferii care solicită rambursarea sunt sfătuiți să păstreze dovada plății originale și să verifice atent perioada de valabilitate înscrisă în sistemul electronic CNAIR.

Astfel, chiar dacă pare o taxă nerambursabilă, rovinieta poate fi recuperată parțial în anumite condiții legale, oferind o soluție corectă pentru șoferii care nu mai folosesc vehiculul sau au plătit din greșeală de două ori.