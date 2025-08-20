Record incredibil: un croat și-a ținut respirația sub apă aproape 30 de minute. Care este explicația științifică

Un sportiv croat a intrat în istoria scufundărilor libere după ce a reușit o performanță care pare greu de crezut pentru majoritatea oamenilor: aproape 30 de minute fără aer. Vitomir Maričić, multiplu campion la apnee, a stabilit această realizare pe 14 iunie 2025, demonstrând limitele uimitoare la care poate ajunge corpul uman prin antrenament și tehnici de control respirator.

Performanța nu este doar o dovadă a rezistenței fizice, ci și a disciplinei mentale, pentru că apneea statică presupune concentrare extremă și stăpânirea fricii naturale a organismului de lipsa oxigenului.

Cum a reușit sportivul croat performanța de 30 de minute

Vitomir Maričić nu este un necunoscut în lumea scufundărilor libere. El se antrenează de ani de zile pentru a-și extinde limitele și a învăța să își controleze corpul în condiții extreme. Recordul său a fost posibil datorită unei metode speciale folosite în apneea statică: respirația cu oxigen pur înainte de scufundare.

Această tehnică, permisă în anumite competiții și încercări oficiale, permite saturarea plămânilor și a sângelui cu o cantitate mult mai mare de oxigen decât în condiții normale. Astfel, organismul poate rezista un timp mult mai îndelungat fără a inspira din nou. Totuși, chiar și cu ajutorul oxigenului, a rămâne aproape 30 de minute sub apă presupune un control psihic uriaș și un antrenament intens al diafragmei și musculaturii respiratorii.

Sportivul croat a explicat în mai multe interviuri că secretul nu este doar tehnica, ci și calmul mental. Orice panică sau consum suplimentar de energie poate reduce drastic timpul petrecut sub apă.

Ce înseamnă apneea statică și cât de periculoasă poate fi

Apneea statică este o disciplină a scufundărilor libere în care sportivii nu înoată și nu se deplasează, ci stau nemișcați la suprafața apei, cu fața în jos, încercând să își țină respirația cât mai mult timp. Este o probă care pune la încercare nu doar rezistența fizică, ci și controlul mental, pentru că organismul intră rapid în stare de alertă atunci când nivelul oxigenului scade.

Specialiștii avertizează că acest sport este extrem de riscant dacă nu este practicat sub supravegherea unor profesioniști. Lipsa bruscă a oxigenului poate duce la pierderea cunoștinței sub apă, un fenomen cunoscut sub numele de „blackout”, care este adesea fatal în lipsa unei echipe de siguranță.

Pentru sportivii profesioniști, antrenamentele presupun exerciții de relaxare, meditație și adaptare treptată a organismului. De asemenea, aceștia își antrenează corpul să tolereze niveluri mai ridicate de dioxid de carbon, ceea ce le permite să reziste mai mult timp fără aer.

Performanțe care schimbă percepția asupra limitelor umane

Reușita lui Vitomir Maričić a atras atenția lumii întregi nu doar pentru spectaculozitatea cifrei – aproape 30 de minute fără a respira – ci și pentru mesajul pe care îl transmite despre potențialul corpului uman. Prin disciplină, tehnică și control mental, limitele considerate imposibile pot fi depășite.

Totuși, specialiștii atrag atenția că aceste realizări nu trebuie imitate de publicul larg. Ceea ce pentru un sportiv de elită reprezintă rezultatul a ani de antrenamente, pentru o persoană neantrenată poate fi o încercare mortală.

Performanța croatului intră în linia recordurilor de apnee care uimesc periodic prin cifrele atinse, demonstrând o dată în plus că legătura dintre minte și corp este esențială. În același timp, arată cât de mult a evoluat acest sport și cât de mult contează inovațiile tehnice și științifice în pregătirea sportivilor.

În final, recordul lui Maričić rămâne o demonstrație de forță, curaj și control, un exemplu al modului în care oamenii pot depăși ceea ce părea odinioară de neimaginat. Aproape jumătate de oră fără aer nu mai pare doar o performanță sportivă, ci și o lecție despre potențialul extraordinar al ființei umane.