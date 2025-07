„Ready or Not” sparge recorduri pe console, în ciuda controversei cenzurii

Un joc video care începe cu o intervenție SWAT și continuă cu decizii morale grele nu e genul de titlu care să treacă neobservat. Ready or Not, shooter-ul tactic de la Void Interactive, a reușit o performanță uriașă: peste 1 milion de exemplare vândute pe console în doar patru zile. Lansarea rapidă și explozivă vine într-un context tensionat, cu acuzații de „cenzură” din partea comunității PC și recenzii împărțite. Însă succesul comercial pare că nu a fost afectat de scandaluri.

De la realismul brutal al misiunilor până la teme extrem de sensibile, precum violența asupra civililor și intervențiile în școli, Ready or Not a atras atenția nu doar gamerilor hardcore, ci și a criticilor și platformelor de publishing. Cu toate acestea, CEO-ul studioului insistă: echipa lucrează intens pentru a îmbunătăți experiența pe toate platformele.

Un shooter controversat, dar irezistibil

Ready or Not nu e pentru cei slabi de inimă. Jucătorii preiau rolul unor ofițeri de intervenție în scenarii inspirate din viața reală – jafuri armate, luări de ostatici, intervenții în cartiere periculoase. Dar ceea ce l-a făcut faimos (și infam) a fost intenția declarată de a introduce o misiune într-o școală, ceea ce a dus, în trecut, la despărțirea de publisherul Team17.

În prezent, varianta de consolă a jocului a fost lansată cu anumite ajustări cerute de partenerii first-party (Sony și Microsoft), inclusiv reduceri ale nivelului de violență, eliminarea conținutului cu dezmembrări grafice, nuditate sau violență explicită asupra copiilor. Reacția comunității de PC n-a întârziat să apară: un val de recenzii negative a scăzut nota jocului pe Steam de la „mostly positive” la „mostly negative”.

Cu toate acestea, lansarea pe console a fost o lovitură comercială. CEO-ul Julio Rodriguez a declarat pe LinkedIn:

„Când am lansat Ready or Not pe PC, ne-a luat 36 de zile să atingem 1 milion de unități vândute. Pe console, ne-a luat doar 3,6 zile.”

Pe PlayStation Store, jocul are o medie de 4.69/5, iar pe Xbox Store, 4/5 – semn clar că publicul de consolă a primit jocul cu brațele deschise, în ciuda modificărilor.

Un echilibru fragil între realism și responsabilitate

Succesul Ready or Not se bazează pe realismul tactic, dar și pe o doză de curaj din partea dezvoltatorilor de a aborda subiecte tabu în gaming. Totuși, această alegere nu e lipsită de riscuri. În 2022, jocul a fost scos temporar de pe Steam din cauza unei dispute privind marca, iar parteneriatul cu Team17 s-a încheiat brusc după comentarii controversate legate de misiunea în școală.

Pentru mulți fani, realismul brutal e parte din farmecul jocului. Dar pentru platforme precum PlayStation și Xbox, conținutul trebuie să respecte anumite reguli stricte. Astfel, „cenzura” reclamată de unii fani e de fapt o condiție esențială pentru distribuția în ecosistemele mari de gaming.

Void Interactive a încercat să tempereze criticile, afirmând că „au circulat multe dezinformări și neînțelegeri cu privire la natura modificărilor”. Rodriguez a mai adăugat că echipa lucrează deja „pentru a rezolva bug-uri și a îmbunătăți constant experiența”.

Succesul fulminant al lui Ready or Not pe console arată că există cerere pentru jocuri care pun accent pe tensiunea operațională și decizii morale, nu doar pe acțiune frenetică. În același timp, controversele ridică întrebări importante despre limitele libertății artistice în gaming.

Este responsabil un joc care simulează intervenții armate în școli? Trebuie ca dezvoltatorii să își autocenzureze creația pentru a nu declanșa traume sau reacții negative? Sau, din contră, ar trebui jocurile să reflecte cât mai fidel realitatea, oricât de incomodă ar fi?

Aceste întrebări rămân deschise. Ce este sigur însă, e că Ready or Not a deschis o nouă linie de discuție în industria de gaming. Și, cel puțin din punct de vedere financiar, pare că publicul este pregătit — sau nu — să joace în continuare acest tip de experiențe controversate.

Dacă te pasionează jocurile tactice și dilemele morale din gaming, urmărește titlurile care împing limitele realismului sau cum reacționează industria la presiunea cenzurii. Gamingul devine tot mai matur – și mai complex – cu fiecare titlu lansat.