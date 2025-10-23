Reacția trupei Partizan după acuzațiile care îl vizează pe Artan: „Problemele de sănătate i-au afectat discernământul”

Controversă în lumea muzicii românești după ce Adrian Pleșca, cunoscut de public sub numele de scenă Artan, solistul trupei Partizan, a fost acuzat de comportament indecent față de o tânără de 18 ani. Incidentul ar fi avut loc într-un local din București, unde mama fetei susține că artistul ar fi încercat să o sărute cu forța. Cazul a fost adus în atenția publicului printr-o postare virală pe rețelele sociale, care a stârnit reacții puternice.

Artistul a recunoscut incidentul

Conform relatărilor, după ce ar fi abordat prima tânără, cântărețul ar fi mers „la o altă fată tânără, pe care a și sărutat-o pe obraz, tot fără acordul ei”. În urma acestor acuzații, Poliția Capitalei s-a autosesizat, însă a precizat că nu există nicio plângere penală depusă de persoanele implicate până în prezent.

Artan, în vârstă de 62 de ani, a recunoscut faptele, declarând că traversa o perioadă dificilă și că urmează un tratament medical care „îi afectează uneori comportamentul”. Artistul și-a cerut scuze public, explicând că uneori face „lucruri bizare” din cauza efectelor secundare ale medicamentelor.

Reacția trupei Partizan

După câteva zile de tăcere, colegii de trupă ai lui Artan au emis un comunicat oficial, în care își exprimă regretul față de situație și subliniază că incidentul ar putea fi legat de starea de sănătate a artistului.

„Credem că este momentul să ne exprimăm și noi punctul de vedere în legătură cu incidentul de la nJoy, incident în care a fost implicat colegul nostru, Artan, membru constant al trupei de peste 15 ani. În astfel de situații, prima voce care trebuie ascultată este întotdeauna cea a persoanelor afectate. În plus, Artan a recunoscut răspunderea pentru consecințele celor întâmplate, inițial într-un mod stângaci, prin intermediul presei, iar ulterior și-a cerut public scuze într-un mesaj video”, este o parte din mesajul postat de reprezentanții trupei, pe Facebook.

Membrii trupei au insistat asupra faptului că, în toți anii de colaborare, nu au asistat niciodată la un comportament similar din partea colegului lor.

„Pentru noi, colegii lui, este un caz izolat. În toți anii aceștia, în numeroase contexte și locuri, nu am asistat niciodată la un asemenea comportament din partea lui… Ne delimităm ferm de orice formă de violență, discriminare sau comportament lipsit de respect. În același timp, credem că situaţia creată are legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă, care au afectat discernământul lui Artan. Totuși, acest lucru nu scuză comportamentul său și nu diminuează impactul asupra celor afectați de eveniment.”

„Ne cerem scuze public”

Trupa a mai transmis că își asumă responsabilitatea morală pentru efectele pe care le poate avea incidentul asupra imaginii formației și a fanilor.

„Ne cerem scuze public, în numele trupei, față de persoanele afectate și față de public. Suntem deschiși la dialog și la orice formă de reparație morală posibilă. Ne dorim ca astfel de situații să nu se mai repete.”

Deocamdată, nu se cunosc detalii despre diagnosticul sau tratamentul medical urmat de Adrian Pleșca. Trupa Partizan a anunțat că va continua activitatea muzicală, însă viitoarele apariții ale lui Artan vor depinde de starea sa de sănătate și de evoluția anchetei.