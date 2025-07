Restructurările de la guvern nu rămân fără replică din partea sindicaliștilor. Noni Iordache amenință cu judecata: “Nu vor un sindicat în coasta lor! (…) Am intrat prin concurs, nu pe ochi frumoși!” EXCLUSIV

Anunțul recent al șefului Cancelariei premierului pe tema reorganizării și restructurării instituției anunță o confruntare directă cu sindicaliștii, care se va derula în săptămânile ce vor urma.

Mai mult, liderul Sindicatului Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului, Noni Iordache, crede că de acum înainte lucrurile se schimbă substanțial între cele două părți.

El a precizat chiar că urmează o perioadă în care „o să le vânăm orice greșeală”.

„Simțeam că vor să-și pună în practică anumite opțiuni, dar și că doresc mă dea afară, fiindcă nimeni nu dorește un sindicat la Palatul Victoria. Adică în coasta guvernanților! Departamentul din care fac parte a fost desființat. Sunt consilier 1 A și am intrat acolo prin concurs, nu pe ochi frumoși. Și atunci, la data examenului, am surprins pe toată lumea, fiindcă postul nu se înființase pentru mine. Era un concurs cu dedicație. În noiembrie aș fi împlinit șase ani, dar de fapt am 15 fiindcă am lucrat înainte alți 9, ca voluntar, tot la Guvern. Nu mă tem de nimeni și nu voi lăsa lucrurile așa. Îi voi da în judecată, așa că va urma o bătălie aprigă între sindicat și Executiv. De acum înainte o să le vânăm orice greșeală”, a declarat în exclusivitate pentru playtech.ro, Noni Iordache.