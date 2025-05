Reacția Lorei după ce George Simion a acuzat-o că l-a făcut să piardă alegerile prezidențiale: ”Mă simt erou. Și în liceu eu protejam oamenii deștepți de oamenii răi” EXCLUSIV

George Simion a notat, în cererea de anulare a turului doi al alegerilor prezidențiale, că sunt influenceri care au lucrat împotriva lui. Iar printre aceștia, în cererea depusă la CCR și invalidată, a numit-o, printre alții și pe Lora.

„Cu nerespectarea legislației în vigoare privind materialele de propagandă electorală au fost mobilizați formatori de opinie (influenceri) importanți în susținerea candidaturii lui Nicușor-Daniel Dan (…) printre care persoane notorii precum Delia Matache, Mihai Bendeac, Imogen, LoraOfficial, etc…”, scrie, negru pe alb, în plângerea lui George Simion.

PLAYTECH a contactat-o poe Lora și artista a fost de-a dreptul încântată că fostul candidat, rămas extremist, a văzut-o vinovată pentru că a pierdut, lamentabil, alegerile.

Ești trecută în cererea lui George Simion ca motiv de anulare pentru turul doi. Cum te face să te simți?

Mă simt un erou. Înseamnă că am reușit. Înseamnă că au contat și vocile care sunt așa, pentru democrație, cei care o apără, cei care o protejează. Și nu ar trebui să fim înjurați, huliți, ci ar trebui să fim protejați. Pentru că, iată, a venit o vreme de criză și toată lumea a preferat să tacă.

Nu sunt prea multe vedete care s-au implicat. Dar tu, Mihai Bendeac și Delia ați fost numiți explicit în cererea de la CCR…

Eu nu am postat prea mult, eu nici nu am zis vreodată numele lui pe gură. Sau să voteze cineva pe cineva. Doar că eu m-am dus în secțiunea comentariilor, pe TikTok și am stat de vorbă cu oamenii normali. Erau foarte speriați, erau pro-democrație. Aveam mii de mesaje în care acelor oameni le întăream vocea. Și ei erau oricum convinși să voteze pentru democrație. Da fiecare pagină, fiecare om normal, primea multă ură. Iar oamenii normali nu sunt obișnuiți cu ura.

Eu fiind acolo, în secțiunea de comentarii și dându-le o inimioară, spunând un cuvânt frumos, salvam și postarea ca să le ajut algoritmul, iar în momentul acela le dădeam curaj. Nu mai erau speriați.

Deci ești una dintre vedetele indicate de George Simion pentru că a pierdut și are, oarecum, dreptate (râd, n. red.)…

Oricum, acum ar trebui să ne facem dreptate. Să ne ducem după el și să îi cerem să își ceară scuze că ne-a acuzat de luare de bani. Pentru că de asta ne acuză.

Nu, vă acuză că ați fost instrumente ale Sistemului…

Da, clar. Mama lui de Sistem, care nu îi permite lui să își bată joc de țara asta. (râde, n. red.).

Dar e prima oară când câștigă ”tocilarul” împotriva unui personaj…

Da, dar să știi că eu sunt antrenată din liceu. Și în liceu protejam oamenii deștepți de oamenii răi. (…) Dar eu sper că după episodul ăsta, care din punctul meu de vedere a fost grav, eu de șase luni mă lupt cu ei. Eu am jumătate de an în care fac informare corectă a populației despre acest pericol.

Eu am fost prima care am spus, când a ieșit Georgescu în primul tur, mi-am făcut temele, am văzut cum vorbește omul, și am postat pe story un manual de limbă rusă. Atât de evident a fost, nu trebuie să fii vreun deștept să îți dai seama.

Și a ieșit ceva foarte rău, a ieșit invidia din om. Toți ăștia (care au votat, n. red.) au simțit că vine vremea lor, să facă ei legea. Să ia casele, să ia munca altora. Că e rândul lor, ei nu înțeleg că din cauza lor nu se întâmplă lucruri. Ei îmi spun că eu sunt dușmanul țării, că din cauza mea nu merg lucrurile, că eu cânt și le iau bani oamenilor. Eu mă distrez și ei muncesc.

Dar asta însemană 10 ani de cancanuri, în care Bianca Drăgușanu este făcută frumusețea țării, iar noi suntem loviți. Asta însemană să îți bați joc de artiști, să îi desconsideri. (…)

Care e soluția?

Trebuie cumva mai mult respect pentru oamenii care muncesc, care fac ceva. Și vine o situație de criză și vine Bianca Drăgușanu și zice ce zice de Nicușor Dan. Că l-a făcut în toate felurile. Sau cum a vorbit despre ucrainience. Asta e problema, asta e mondenul la noi. (…)

Dar ce zici de Dani Mocanu? Cu maneaua lui pro-Nicușor.

El a simțit că va fi ”groasă”. Că așa cum e el, când vine unul care susține că e mai presus decât Dumnezeu, și-a dat seama.

Când ai simțit că lucrurile nu sunt în ordine la noi în țară?

Eu am simțit de anul trecut venind și am luat-o foarte în serios de când am văzut că oamenii sunt seduși de Georgescu. Am citit o carte, Psihologia mulțimilor (Gustave Le Bon, n. red.) care m-a speriat foarte tare. Mi-am dat seama că e exact ceea ce se zice acolo. Și când am văzut că e vorba de extremism…