Reacția chimică bizară care se întâmplă în corpul unui adult atunci când plânge un bebeluș, conform unui studiu. Ce spun cercetătorii

Un nou studiu realizat în Franța arată că plânsul unui copil, mai ales atunci când exprimă durere, produce o reacție fiziologică reală la adulți: creșterea temperaturii feței.

Reacția ar putea fi un mecanism biologic menit să mobilizeze rapid îngrijitorii în situații critice, se arată în Journal of the Royal Society Interface.

Cum reacționează corpul adulților la plânsul de durere

Bebelușii nu au limbaj și se bazează pe plâns pentru a atrage atenția celor din jur. Însă nu toate plânsetele sunt la fel. Cercetătorii de la Universitatea Jean Monnet și Universitatea din Saint-Étienne au analizat diferențele dintre scâncetele de disconfort ușor, cum ar fi în timpul băii, și țipetele intense ale unui bebeluș provocate de durere, de exemplu la o vaccinare.

Ei au descoperit că plânsul asociat cu durerea include sunete haotice și variabile, descrise de specialiștii în acustică drept „fenomene neliniare” (NLP).

Acestea sunt generate prin contracția puternică a cutiei toracice și presiunea ridicată a aerului expulzat prin corzile vocale. În cadrul studiului, 41 de participanți (21 bărbați și 20 femei, cu vârsta medie de 35 de ani) au ascultat 23 de înregistrări de plâns ale unor bebeluși în diverse situații.

În timp ce ascultau, o cameră termică monitoriza temperatura facială. Rezultatele au arătat că plânsetele încărcate cu NLP determinau o creștere vizibilă a căldurii la nivelul feței.

Reacția este controlată de sistemul nervos autonom, responsabil de funcțiile involuntare ale corpului precum respirația sau ritmul cardiac.

Plânsul de durere al unui bebeluș, un semnal biologic greu de ignorat

Participanții au raportat ulterior dacă au perceput plânsul ca semn al durerii sau al disconfortului. Rezultatele au arătat că semnalele acustice haotice nu doar declanșează reacții emoționale, ci și schimbări fiziologice, fiind mult mai eficiente în a atrage atenția decât plânsetele obișnuite.

Interesant este că reacția a fost similară atât la bărbați, cât și la femei, ceea ce confirmă observațiile anterioare potrivit cărora ambele sexe pot recunoaște durerea în plânsul unui copil.

Totuși, autorii studiului avertizează că rezultatele sunt preliminare. Cei mai mulți dintre participanți nu aveau experiență directă cu bebelușii, astfel că răspunsurile fiziologice ale părinților ar putea diferi.

Mai mult, înregistrările analizate au fost plânsete naturale, care includ o combinație complexă de sunete. Nu este clar dacă un anumit tip de fenomen neliniar este responsabil de reacția termică sau dacă efectul se datorează combinației lor.

Cercetătorii plănuiesc studii viitoare pentru a identifica exact factorii care determină acest răspuns biologic.

Descoperirile deschid noi perspective asupra modului în care oamenii percep și reacționează instinctiv la nevoile bebelușilor.

Plânsul de durere se dovedește a fi nu doar un apel emoțional, ci și un semnal fiziologic capabil să mobilizeze rapid adulții din jur.