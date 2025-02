Răzvan Lucescu tună și fulgeră după umilința cu FCSB: „O victorie fake”

Răzvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK Salonic, și-a exprimat nemulțumirea după ce echipa sa a pierdut în fața FCSB, scor 1-2, în prima manșă a play-off-ului pentru optimile Europa League. Deși PAOK a deschis scorul, campioana României a reușit să întoarcă rezultatul prin reușitele lui Andrei Gheorghiță și Joyskim Dawa.

La finalul meciului, tehnicianul român a fost direct și a contestat victoria celor de la FCSB, considerând că eliminarea lui Taison a schimbat radical desfășurarea partidei.

„E simplu. Am jucat 10 contra 11 în repriza a doua. Am făcut două greșeli, una la o fază fixă și încă una. Este o victorie fake. Am avut o primă repriză fantastică pentru nivelul acestei competiții. Am preluat conducerea și am avut mai multe șanse de a marca al doilea gol, dar ăsta e fotbalul. Calificarea rămâne deschisă, va fi decisă la București”, a declarat Răzvan Lucescu pentru sport24.gr.