Războiul AI la preț redus: China își accelerează ofensiva cu GLM-4.5, rivalul ieftin al DeepSeek

Într-o mișcare care ar putea rescrie regulile industriei inteligenței artificiale, startup-ul chinez Z.ai – cunoscut anterior sub numele Zhipu – a anunțat lansarea modelului său GLM-4.5. Promisiunea? Performanță ridicată, costuri semnificativ mai mici decât ale rivalului DeepSeek și o nouă abordare a modului în care modelele AI gândesc și rezolvă sarcini.

La doar câteva luni după ce DeepSeek a uimit industria globală cu un model ce părea să ocolească limitările impuse de SUA asupra cipurilor, Z.ai ridică și mai sus ștacheta, mizând pe o formulă eficientă, accesibilă și… open-source, scrie CNBC.

GLM-4.5 funcționează pe un concept denumit “agentic AI” – o inteligență care nu doar răspunde la comenzi, ci își împarte automat sarcinile complexe în pași mai mici, gestionându-le eficient pentru a obține un rezultat mai precis. Spre deosebire de abordările clasice, acest model împrumută din logica proceselor umane de decizie, aducând AI-ul un pas mai aproape de gândirea autonomă.

Mai impresionant este însă cât de puțină putere de calcul are nevoie pentru a funcționa: doar opt cipuri Nvidia H20 – versiunea special concepută pentru piața din China în contextul restricțiilor impuse de Washington. Asta înseamnă o reducere semnificativă a costurilor operaționale, ceea ce permite Z.ai să ofere tarife extrem de competitive: doar 11 cenți per milion de tokeni input și 28 cenți per milion de tokeni output, comparativ cu 14 cenți și 2,19 dolari, cât cere DeepSeek.

Pentru context, tokenii sunt unități de măsură a datelor procesate de un model AI – cu cât mai mulți tokeni, cu atât mai multă informație procesată.

GLM-4.5 este și open-source, ceea ce înseamnă că oricine îl poate descărca și adapta gratuit. Asta îl face un concurent direct nu doar pentru DeepSeek, ci și pentru giganți globali precum OpenAI și Anthropic.

China atacă pe toate fronturile: de la cod la lumi 3D

Lansarea modelului GLM-4.5 vine pe fondul unei ofensive concertate din partea mai multor jucători chinezi din domeniul AI. În cadrul World Artificial Intelligence Conference, desfășurată recent la Shanghai, Tencent a prezentat HunyuanWorld-1.0 – un model capabil să genereze scene tridimensionale pentru dezvoltarea de jocuri.

Tot în iulie, Alibaba a anunțat Qwen3-Coder, un model specializat în scrierea de cod. În plus, startup-ul Moonshot, susținut tot de Alibaba, a lansat Kimi K2 – un model care ar depăși ChatGPT și Claude pe anumite sarcini de programare.

Această avalanșă de modele arată ambiția Chinei de a-și crea propria suveranitate digitală în domeniul AI.

În acest context, nu e de mirare că SUA a adăugat Zhipu/Z.ai pe lista entităților cu acces restricționat la tehnologie americană, avertizând asupra progresului rapid al AI-ului chinezesc.

O cursă globală pentru dominarea viitorului

GLM-4.5 nu este doar un produs tehnologic, ci o declarație strategică. Cu investiții de peste 1,5 miliarde de dolari și susținerea unor giganți precum Alibaba, Tencent și Aramco (prin fondul Prosperity7), Z.ai se pregătește pentru listarea la bursă în Greater China.

Acest val de modele AI accesibile și open-source ar putea schimba fundamental echilibrul de putere în inteligența artificială globală. Dacă OpenAI și Google au dominat începutul revoluției AI, China pare hotărâtă să câștige etapa următoare prin democratizare și eficiență.

Pe termen lung, această strategie ar putea duce la o standardizare alternativă în AI, unde modelele chinezești devin baza preferată pentru aplicații comerciale, educaționale sau guvernamentale, în special în Asia, Africa și Orientul Mijlociu.

Într-o lume în care Inteligența Artificială redefinește piața muncii, comunicarea și securitatea, capacitatea de a oferi instrumente puternice, ieftine și deschise devine o armă geopolitică.

În final, GLM-4.5 nu este doar o piesă de software. Este începutul unei noi paradigme în care accesul și eficiența contează mai mult decât proveniența. Și dacă restul lumii nu se adaptează rapid, s-ar putea trezi că viitorul AI a fost scris deja – în mandarină.