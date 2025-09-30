Ultima ora
Adresa din noile CI electronice, rezolvată cu aplicația RoCEIReader: cum o folosești
30 sept. 2025 | 08:59
de Daoud Andra

Ratele la creditele legate de IRCC cresc de la 1 octombrie 2025. Indicele ajunge la un nivel record
Românii care au credite ipotecare cu dobândă variabilă vor resimți din plin luna octombrie 2025. De la 1 octombrie, ratele calculate în funcție de Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) vor urca semnificativ, după ce acest indicator atinge cel mai ridicat nivel de la momentul introducerii sale, în 2019.

Un nou record pentru IRCC

IRCC, indicele pe baza căruia sunt stabilite dobânzile la creditele noi acordate populației, urcă începând cu trimestrul IV din 2025 de la 5,55% la 6,06%. Este cel mai mare nivel înregistrat de acest indicator în cei șase ani de existență. Conform mecanismului său de aplicare, indicele se raportează la tranzacțiile din trecut și intră în vigoare cu o întârziere de trei luni, ceea ce explică decalajul dintre evenimentele economice și momentul în care clienții resimt schimbările în buzunar.

De această dată, majorarea are legătură directă cu instabilitatea politică și economică apărută în primăvara anului 2025, care a dus la costuri mai mari de finanțare pentru bănci.

Creșterea IRCC se traduce imediat în rate mai mari la creditele ipotecare cu dobândă variabilă. Diferența nu este deloc neglijabilă. Pentru un împrumut standard de 200.000 de lei contractat pe 30 de ani, rata lunară urcă de la aproximativ 1.545 de lei la 1.711 lei, adică un plus de 166 de lei în fiecare lună. Chiar dacă poate părea o sumă mică la prima vedere, pe termen lung înseamnă mii de lei în plus.

Perspective pentru 2026

Există, totuși, și o veste ceva mai bună. Conform calculelor oficiale, începând cu 1 ianuarie 2026, IRCC va cunoaște o ajustare descendentă, urmând să coboare la 5,68%. Pentru același credit de 200.000 de lei, rata lunară ar scădea atunci la aproximativ 1.603 lei. Deși reducerea nu readuce ratele la nivelurile de acum câțiva ani, oferă un mic respiro pentru debitori.

În paralel, indicele ROBOR – care continuă să fie referința pentru creditele mai vechi și pentru împrumuturile de consum – rămâne ridicat, în jur de 6,5%. Explicația stă în inflația încă persistentă și în deficitul bugetar mare cu care se confruntă economia. Aceste dezechilibre fac ca băncile să împrumute bani între ele la costuri mai mari, ceea ce se reflectă direct în ratele clienților.

Pentru românii cu credite variabile legate de IRCC, lunile următoare aduc o creștere inevitabilă a ratelor. În astfel de perioade, este important ca debitorii să fie atenți la ofertele băncilor, să ia în considerare refinanțarea în condiții mai avantajoase sau chiar conversia creditului într-unul cu dobândă fixă, acolo unde este posibil, potrivit recomandărilor analiștilor din domeniu.

