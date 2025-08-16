Răsturnare de situație în cazul polițiștilor acuzați că au agresat o femeie. Ce s-a întâmplat în curtea casei, mărturiile încurcă ancheta

Caz dificil în Prahova, acolo unde o femeie susține că a fost bătută de polițiștii care au venit să îi spună că deranjează liniștea publică. Oamenii legii susțin însă că au încercat doar să o împiedice să își ia viața, dar incidentul a fost filmat.

Femeie bătută de polițiști în propria curte

O femeie din localitatea prahoveană Breaza a ajuns plină de vânătăi la spital, după ce a încercat doar să se simtă bine în propria sa curte, ascultând muzică. Era trecut de 10 seara, așa că doi oameni ai legii au venit la poarta sa, unde i-au spus că au primit plângeri pentru deranjarea liniștii publice.

„Era ora 10 jumate și sună un echipaj la poartă să îmi zică că deranjez liniștea publică. Am dat-o mai încet”, a spus Camelia, victimă.

„Mi-a dat doi pumni”

Femeia susţine că echipajul s-a întors după două ore şi a agresat-o fără ca ea să îi fi provocat. „Mi-a dat doi pumni și după aceea m-a luat de păr, mă ținea lipită de gard. Iar cel care a dat prima dată în mine a sărit gardul, m-au imobilizat, mi-au pus cătușele și m-au dus la secție”, a declarat Camelia, victimă.

Familia a găsit-o plină de vânătăi și în stare de șoc la Spitalul de Psihiatrie din Câmpina. Scenele violente au fost filmate de un vecin al femeii, dar și de camera de supraveghere pe care victima o avea instalată în curte.

Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere

Și fiul său a fost martor la agresiune, deși se afla la 100 de kilometri depărtare. A văzut cum mama sa a fost agresată de polițiști, însă nu a putut face nimic, deoarece privea imaginile de pe telefonul său.

„Eram pe telefon și primesc notificare de mișcare de la camere. Am văzut echipajul la poartă. Am observat cum un polițist s-a întins după ea după gard și am observat cum i-au dat un pumn”, a declarat fiul victimei.

Familia a găsit-o la Spitalul de Psihiatrie din Câmpina, plină de vânătăi și în stare de șoc. „Plângeam și îi rugam să mă lase că eram plină de sânge și aveam mâna umflată de la cătușe”, a declarat Camelia, victimă.

Pentru ce a pățit, femeia a făcut plângere oficială împotriva poliţiştilor şi are de gând să meargă şi mai departe. Pe lângă demersurile deja făcute, femeia are de gând ca prin intermediul avocatului său să depună și o plângere la Direcția Națională Anticorupție pe numele agenților.

Victima vrea dreptate

„Am formulat plângerea penală pentru infracțiunile de purtare abuzivă, violare de domiciliu și abuz în serviciu. Avem suspciunea rezonabilă că există o înțelegere între acești agenți și un anumit localnic din Breaza, care în schimbul unor foloase acționează la indicațiile acestuia”, a declarat Phillip-Richard Mandisodza, avocat.

De cealaltă parte, polițiștii au și ei o explicație. Aceștia susţin că femeia a fost amendată pentru că era recalcitrantă, după care a ameninţat că se sinucide pentru că a fost sancţionată.

Varianta polițiștilor

„Persoana în cauză a refuzat să colaboreze cu forțele de ordine, fiind sancționată contravențional. Ulterior a apelat dispeceratul Poliției, exprimând nemulțumiri legate de sancțiune (…) și comunicând intenții suicidale.

Pentru prevenirea unor consecințe grave, la domiciliul femeii au fost direcționate de urgență un echipaj de poliție și o patrulă de jandarmi”, explică Poliţia Prahova. Inspectoratul Judeţean de Poliţie nu a început încă nicio investigaţie internă legată de plângerea femeii.